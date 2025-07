Génmanipulált szörnyekkel és agypusztítással támad az új Jurassic World-film

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Steven Spielberg 1993-ban (is) megreformálta a blockbusterek világát, és egy olyan látványmozit alkotott, ami úgy vonzott be milliókat a mozikba, hogy közben nem kötött szembetűnő kompromisszumokat. A Jurassic Park 32 év távlatából is megállja a helyét, bravúrját pedig azóta sem tudták megismételni. Az 1997-es, Az elveszett világ még nem sikerült rosszul, de a 2001-es Jurassic Park III már egyenesen borzalmas lett, nem is nyúltak hozzá a sorozathoz egy darabig. A dínók tíz évvel ezelőtt, 2015-ben tértek vissza, a Universal stúdió pedig Colin Trevorrow-t bízta meg azzal, hogy varázsolja ismét menővé a címet. Noha a Jurassic World csak egy korrekt mozi volt, újfent kitört a dínó-őrület, így a producerek elégedettek lehettek.

A színvonal viszont az eredeti trilógiáét követte, a Bukott birodalom című folytatásnak már csak pillanatai voltak, az eddigi utolsó felvonásnak számító Világuralom pedig a komplett franchise legpocsékabb darabja lett.

Hogy miként maradhatott fent mindössze egy igazán jó filmmel a sorozat? A választ valószínűleg mindenki tudja: a pénz miatt. Hiába súrolta helyenként a nézhetetlenség határát, a Világuralom így is összekalapozott egymilliárd dollárt világszerte. Várható volt, hogy nem hagyják sokáig porosodni az ősállatokat, így már egy teljesen új gárdával, de megérkezett az Újjászületés.

Amikor nem elég a jó stáb

A stáb ígéretesnek tűnt, a főbb szerepekben Scarlett Johansson, Mahersala Ali és Jonathan Bailey díszelegnek, a kamera mögött pedig az a Gareth Edwards állt, akinek a 2014-es Godzillát vagy Zsivány egyest köszönhetjük. Ehhez képest a felütés már fejvakarásra ad okot. Adott egy gyógyszergyártó cég, mely új gyógymódot fejleszt a szívpanaszok ellen. Felbérelnek egy tudóst, egy zsoldost és annak csapatát, hogy vegyenek mintát a legnagyobb vízi, szárazföldi, és repülő dinoszauruszból, mert belőlük állítható elő a kívánt szer. Hőseink egy szigetre tévednek, ahol minden eddiginél veszélyesebb lények leselkednek rájuk.

Ennek a sztorinak a kiötléséhez nagyjából 3-5 percre lehetett szükség, de már a prológusból kiderül, hogy sok jóra kár számítani. Az őslényeken kísérletező laboratóriumból egy csokipapír miatt kiszabadul a förtelmes, génmanipulált D-Rex.

David Koepp forgatókönyvíró veteránnak számít a szakmában, de így is rejtély, hogy miért kapott zöld utat egy ennyire felszínes és buta szkript. Az előző részekben nem tudtak mit kezdeni azzal a konfliktusforrással, hogy a dínók kiszabadultak és már a mindennapi életünk részei, beépülve az ökoszisztémába. Itt is néhány mondattal elintézik a témát, inkább irány az izolált környezet, ahol csak néhány emberrel kell foglalkozni.

Fotó: UIP-Duna Film Scarlett Johansson az Újjászületésben

Apropó emberek. A karaktereknek nincs jellemük, néhány szóval mindenkit be lehet skatulyázni. A kapzsi üzletember, a zsoldos, aki a szíve mélyén empatikus, a kedves, különc tudós és még lehetne sorolni. Valamiért behoztak a képbe egy családot, apukával, kislánnyal, nagylánnyal, és annak vicceskedő párjával. Nekik az égvilágon semmi funkciójuk nincs. Lehet azzal érvelni, hogy ők képviselik az átlagembert, de nem érdekesek, és olyan érzést keltenek, mintha utólag írták volna bele őket a cselekménybe.

Dínómdánom génmanipulált őslényekkel

Koepp forgatókönyve egyébként is millió sebből vérzik, Edwards pedig próbálkozik, mégsem tudja megmenteni az összképet. Minden ad hoc módon történik, hiába törik el valaki lába, a következő jelenetben már fut vele, majd ismét biceg. A megoldás többször szó szerint a szereplők ölébe hullik. Hiába tűnik el egy mentőcsónak vagy kerül veszélybe egy mintha, a megfelelő pillanatban úgyis visszakerülnek a helyükre, bárminemű magyarázat nélkül. Ez a fináléban csúcsosodik ki, amikor valakinek meg kéne halnia, de elfordul a kamera, majd néhány perccel később fellélegezhetünk, ugyanis kár volt aggódni.

De miért erről van szó, amikor a lényeg úgyis a őslényeken van. Jogos, a rajongók örülhetnek, minden ismert dinoszaurusz megkapja a maga néhány perc hírnevét, ugyanakkor mindig kell valami újdonság. Az első Jurassic Worldben az Indominus Rex jelentette a fenyegetést, most a D-Rex és néhány másik génmanipulált lény próbálja ránk hozni a frászt, de ezek inkább hasonlítanak fantasy szörnyekre, mintsem tényleges dínókra. Ez önmagában nem baj, de ha nincs meg a szórakoztató köntös, akkor az akciók is érdektelenné válnak.

A Világuralom jelentette mélypont után csak felfelé vezethetett az út, de hiába az új alkotói gárda és a takaréklángon égő színészek, az Újjászületés egy tipikus pénzszagú soft-reboot lett. Nem akar szólni semmiről, a bevett panelekből építkezik és arra játszik, hogy minél több új eladható figurát lehessen gyártani a cuki vagy épp félelmetes dögökből. Egyetlen kérdés van: a nézők meddig elégszenek meg annyival, hogy hol szépen, míg máskor csúnyácskán meganimált őslényeket nézzenek, bárminemű tét nélkül. Ha Edwards filmje legalább 7-800 millió dollárt fog termelni, akkor nincs kérdés, és végérvényesen igazzá válik, hogy bizony dínókkal mindent el lehet adni.

4/10