Tabudöntögető sorozattal tér vissza Jennifer Aniston a képernyőkre

Jennifer Aniston új sorozatban tér vissza a képernyőre, ezúttal egy megrendítő és provokatív témában. A színésznő a The Morning Show után ezúttal Örülök, hogy anyám meghalt (I’m Glad My Mom Died) című új sorozatban játszik főszerepet, egy mérgező, narcisztikus anyát alakít. A produkció Jennette McCurdy volt gyerekszínész azonos című sikerkönyvén alapul – számolt be a CNN.

McCurdy memoárja nyíltan és szókimondóan meséli el, hogyan nőtt fel reflektorfényben egy manipulatív, kontrolláló anya mellett, miközben a Nickelodeon „iCarly” című sorozatában Sam Puckett szerepében világhírűvé vált. A könyv 2022 augusztusi megjelenése óta több mint 80 héten át szerepelt a New York Times bestsellerlistáján, és tabudöntögető stílusával világszerte visszhangot váltott ki.

A készülő sorozat – amelyet dramedyként, azaz dráma és komédia keverékeként jellemeznek – középpontjában egy 18 éves, népszerű gyerekszínész és narcisztikus édesanyja függő viszonya áll. Jennifer Aniston az anya szerepét játssza, aki minden örömét abban leli, hogy egy „sztár gyerek anyukája” lehet.

McCurdy nemcsak ihletője a sorozatnak, hanem társíróként és gyártásvezető producerként is közreműködik. Az alkotás másik fő producere Ari Katcher, míg Aniston maga is vezető producerként vesz részt a munkában – akárcsak The Morning Show esetében, amelynek negyedik évada szeptember 17-én indul. A sorozat várhatóan nemcsak a szórakoztatásra, de a gyereksztársággal, családi traumákkal és mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi tabuk feloldására is vállalkozik – sztárokkal, de meglepően őszintén.