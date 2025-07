Megtaláltuk a tévésorozatok legszerethetőbb bérgyilkosát

A fél világot levette a lábáról, és már vetítése alatt kultikus sorozattá vált a Breaking Bad, melyben egy rákbetegségben szenvedő kémiatanár, hogy a családja jövőjét biztosítsa, drogot kezdett el kotyvasztani, a lendület pedig odáig vitte el, hogy modern drogbáróvá avanzsált az öt évados játékidő alatt.

Sorozatajánlónk most nem Walter White-ról szól, és mégis a Breaking Badhez kapcsolható, a Mr Inbetween című, három évadot megért thrillerszéria főhőse ugyanis szinte ugyanilyen utat jár be, csak éppen fordított irányba. Értem ezt úgy, hogy a Scott Ryan által játszott Ray Shoesmith egy olyan alvilági bérgyilkost alakít, aki nem ismer se istent, se embert, amikor a célpontjai kiiktatásáról és eltüntetéséről van szó. Nem csoda tehát, hogy Rayt „mágusként” emlegetik (Ryan első filmje, a The Magician ugyanezt a karaktert mutatta be), az ő életében viszont az a fordulópont jön el, amitől kezdve megpróbál jobb állampolgár lenni. Nem egyik pillanatról a másikra, de a kopasz, ördögi vigyoráról ismert figura mintha elkezdene megjavulni.

Ez a legnagyobb visszatérő poén a Mr Inbetweenben, az írók folyton elhitetik velünk, hogy Ray megjavulhat, és pont akkor, amikor már beleringatnánk magunkat, hogy egy sima családi dramedyt nézünk, akkor kerül elő a géppuska, lök le valakit a bérgyilkos a mélybe, vagy éppen néz el valamit a sorozat főszereplője, és nyír ki egy ártatlant a tényleges célszemély helyett.

Ausztráliában járunk, egészen pontosan Sydney-ben játszódik az FX produkciója, ami hozza magával, hogy az emberek az amerikaiakhoz képest jóval bárdolatlanabbak, hiába laknak konkrétan a kontinens legnagyobb városában, ha ferde szemmel néz az ember valakire, rögtön előkerül a baseballütő. Rayt is nyilván sokan akarják kinyírni, és a Mr Inbetween főszereplőjének még a barátai is olyanok, hogy igazából nem szorulna valódi ellenségekre... Ugyanakkor a társkészítő, ötletgazda, és az ausztrál bérgyilkost alakító Scott Ryan karakterének mégis van örömre oka.

Nem egyetlen dolog, hanem több tényező örömteli együttállása hozza el Ray életébe a változást, akinek az ajtaján – amikor épp nem kíváncsiskodó rendőrök kopogtatnak, akkor egy Ally (Brooke Satchwell) nevű, csillogó szemű nő, akivel kutyasétáltatás közben ismerkednek meg. Valamint az alvilági figurának a kislánya, Brittany (Chika Yasumura) miatt is érdemes megemberelnie magát, nem beszélve Ray súlyosan beteg testvéréről, Bruce-ról (Nicholas Cassim), akinek egészen durva idegrendszeri betegség rombolja az életminőségét.

Ahhoz képest, hogy mennyire komoly és komor, olykor könnyfakasztó témákat kapargat, konkrétan embereket ölnek és rabolnak el (utóbbit még Ray is elszenvedi) benne, mégis a Mr Inbetweenen nagyon jókat lehet röhögni. Többek közt azon, ahogy Ray lezúz pár sihedert, akik a lánya kezéből kiverik a fagylaltot, de hasonlóképpen mulatságos, ahogy a halottnak hitt maffiózó üvöltve tér magához, amikor kedvenc bérgyilkosunk feldarabolni igyekszik őt a pincében. Oké, kell ehhez, hogy a néző vevő legyen a fekete humorra, de a groteszk jelenetekben simán meg lehet találni a mókát is.

Személy szerint nem akarom elhinni, hogy a főszereplő Scott Ryannek se ezelőtt, se utána nem volt színészként munkája, aki még a 2000-es évek elején, saját zsebből, potom háromezer dollárból rakta össze a The Magician című filmjét. Ezt követően élt taxizásból, pizzafutárkodott és teljen lemondott arról, hogy a sztori igazán értő, szélesebb közönségre találjon, mígnem az FX méltóztatott rácsörögni az alkotóra. Mindenáron adaptálni akarták a The Magiciant. Csodaszámba megy, de ez a 2005-ös film adott alapot a Mr Inbetweennek, annak a sorozatnak, amit a legjobb ausztrál saját gyártásnak tartanak a kisképernyőn.

Egy olyan rejtett kincsnek, amit az életszagú, hiperrealista, drámai, és iszonyúan vicces alakításai, tűpontos és hatásos írása miatt egyszer még hasonló kultklasszikusként emlegethetnek, mint a Breaking Badet.

„Nem szeretek embereket verni, de amikor megütök valakit, akkor annak általában jó oka van” – valahogy így hangzik Ray hitvallása, aki első ránézésre valóban egy feleslegesen erőszakos embernek tűnik. Ahogy azonban haladnak előre a Mr Inbetween amúgy nem túl hosszú, 6, 11, és 9 epizódból álló évadai, egyre jobban letisztul, érthetővé és logikussá válik, hogy főhősünk mit miért tesz. S a Mr Inbetween a tökéletes példája, hogy lehet a valamennyire toxikus maszkulinitásról tanmesét csinálni úgy, hogy nem érződik a végeredmény szájbarágósnak.

Az eredetileg 2018-tól 2021-ig futott Mr Inbetween egyébiránt arra is jó emlékeztető, hogy ha az embernek van egy ütős gengszterdrámája, azt nem kell okvetlenül 60+ percnyi részekre bontani. Az FX dramedyjének az egyik legnagyobb erőssége, hogy sallangmentes, nincs benne felesleges rizsa vagy töltelékjelenetek.

Ez a legnagyobb erőssége, már ha nem számoljuk Ray ördögi vigyorát, amit ha egyszer lát az ember, garantáltan nem feledi. Amikor felvillan, az nekünk rettenetesen szórakoztató, a rosszfiúknak könyörgéssel és halálsikolyokkal teli perceket vetít előre. Minden egyes alkalommal.

9/10