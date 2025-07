Szétbombázta a lelkünket a Netflix koreai sikersorozata

A gazdag embereknél nagyobb szemétládák nincsenek a Föld nevű bolygón. Egyszerű alapvetés, de ezt rágta a szánkba már a pilottól kezdve a Netflix legismertebb és utcahosszal legnézettebb koreai sorozata, a Squid Game. A készítő Hwang Dong-hyuknál senki nem is tudhatta jobban, milyen szar dolog a szegénység, akinek iszonyú tartozásai voltak, híres anekdota, de sokadszorra is szomorúan hangzik, hogy egy ponton még a laptopját is el kellett adnia, hogy ne haljon éhen.

Gyomorgörcsből, szívből jött neki ez a sorozat, ami nem csak látványos képi világával, hanem letaglózó fordulataival, és persze szerethető főszereplőjével, Gi-hunnal (Lee Jung-jae) a középpontjában valami olyat tett le az asztalra, ami a Netflix véres szimbólumává nőtte ki magát.

Bár Hwang Dong-hyuk többször elmondta, hogy ő az első évad után nem folytatta volna a szériát, csak hát a brutális sikert meg kellett lovagolni, én mégis most amondó vagyok, hogy a Squid Game-et el kellett húzni idáig. Kellett ennek ennyi idő, hogy a karaktereket megfelelően elmélyítsék, pár rész alatt csak a felszínt tudta volna megkapargatni ez a modern társadalomkritika.

De nézzük is, hol vette fel a fonalat az utolsó évad, mely tulajdonképpen a második etap második felének is felfogható, de Gizike, gőzeke, ne menjünk ebbe bele. A lényeg, hogy Gi-hun nagyon szenved, miután az általa vezényelt lázadás elbukott, barátait lemészárolták, ő meg bilinccsel a kezén, magába roskadva bámul maga elé. Már, amikor nem mered gyűlölködve a 388-as számú játékosra, akinek a dolga lett volna, hogy töltényeket vigyen harcoló társainak.

A június 27-én debütált Squid Game 3, amit rettenetesen jól csinál, az a karakterek közötti feszültségek és indulatok robbantása. Mindezt úgy teszi meg Hwang Dong-hyuk, hogy közben a mi lelkünkre is rádobja azt a bizonyos bombát, különösen, ha a második, bújócskázós epizódra gondolok. Az az a rész, ami Az éhezők viadala is akart lenni, csakhogy nem tudott átlépni a fiatal felnőtteknek szóló sci-fi zsánerének határain.

A Netflix koreai sorozata megtette, ez a felvonás, a 60 percig tartó futás, késsel való vérengzés, a csapatok közötti hajtóvadászat letaglózó, a Squid Game talán legjobb részét hozza el.

Nyilván a fináléról van szó, ennek megfelelően jobban hullanak a karakterek, mint a legyek. A Trónok harcára mondták, hogy nem szabad megszeretni senkit, mert úgyis öt percen belül halott lesz. Mindez halmozottan igaz a Squid Game-re, ahol lehet izgulni a kétballábas, de nagy szívvel megáldott anya-fia párosért, a helyét a társadalomban kereső transz nőért, vagy egy leendő kismamáért. A legkegyetlenebb, hogy mindannyian jócskán ki vannak fejtve, komplex figurák, a koreai teátrális túljátszások ellenére is imádnivalóak. Mindennek köszönhető, hogy ahogy sorra halnak meg, mintha bennünk forgatnák meg a kést újból és újból.

Persze akadnak itt szívből gyűlölhető alakok is, a 100-as játékos kiemelkedik közülük, de az immár a televíziós szoba túloldaláról, koreai Darth Vaderként pöffeszkedő Front Man ugyancsak hozza magával a kegyetlenkedést. Nem beszélve a magának követőket toborzó látnokasszonyról. Jó hír, hogy legalább közülük se ússza meg mindenki, de sovány vigasz ez, ha számba vesszük a végjáték áldozatait.

Bújócska, ugrókötelezés... de legalább vérengzéssel feldobva

A Netflix sikersorozata még mindig iszonyúan látványos, a díszletek gyönyörűek és könnyen felismerhetőek. A végére talán mintha az író kifutott volna az izgalmas tradicionális gyerekjátékokból, így a bújócskázást és az ugrókötelezést minden eddiginél több vérengzéssel igyekezett Hwang Dong-hyuk érdekessé tenni.

Sikerült neki, de pont a végére annyira elfogytak az ismerős karakterek, hogy ez valamelyest odaütött a Squid Game lezárásának.

Konkrétan az utolsó epizódok egyikében Gi-hunt már olyan emberekkel láttuk vitatkozni és küzdeni, akiket kis túlzással akkor láttunk először. A finisre igazán tartogathattak volna több puskaport, az évadban túl korán sütötték el a nagy halálokat, ami végezetül rosszul állt a szériának.

Ahogy az is, hogy minden, ami nem a játékok alatt, vagy a játékosok alvókörletében történt, újfent időhúzásnak érződött. Túl lett nyújtva az észak-koreai dezertőr magánakciója, a sziget keresése a hajóval, a kapitány kilétének leleplezése, de még a Front Man önleleplezését is valamelyest ügyetlenül kezelte a Squid Game. Ellenben ott volt ugye Gi-hun, aki megjárta a poklot, megkérdőjelezte önmagát ebben a hat epizódban, odáig elment a gyilkolászással, ameddig ő se gondolta volna, hogy el fog. Aztán a végén ő is kapott egy kissé klisés, nagyon kiszámítható búcsút.

Őszintén mondom, hogy Hwang Dong-hyuk előtt le a kalappal, hogy ilyen erősen bírta a Netflix nevű óriáscég terrorját.

Nyilván a streamingszolgáltató hajszolta ki az íróból, hogy ne álljon le, újabb és újabb szezonokat sajtoljon ki magából. Nyolc vagy kilenc foga esett ki, ugye? Lehet, nekem kipotyogott volna az összes. De ahhoz képest, hogy ekkora nyomás alatt firkálta le a Squid Game-et, vitathatlan, hogy nem tökéletes, pár sebből és kliséből vérző sorozatot kaptunk, de popkulturálisan megkerülhetetlen és mérföldkő. Ezt még a gyűlölködők se merjék megkérdőjelezni, mert minek.

A Netflix pedig hajtja tovább az igát, vérezteti a Squid Game-et, a legtöbb kritikát talán azért kapta a széria, mert beleírták, hogy ezt a világot nem most látjuk utoljára. Átlibbentünk ugyanis Amerikába, ahol egy óriási hollywoodi celebszínésznő kacsintása jelezte, hogy jön a Squid Game: USA, amit David Fincher készít és decemberben már meg is kezdik Los Angelesben a forgatását.

Lelkük rajta, én meg vagyok győződve, hogy ezt a szintet úgyse érik el, Hwang Dong-hyuk helyében meg elbújnék egy lakatlan szigetre, számolgatnám a pénzemet, szisszentenék egy bármilyen szénsavas jéghideg italt, és az amerikai spin-offba akkor se néznék bele, ha a Netflix a világ összes pénzét, meg még egy dollárt átutalna a számlámra.

Az, amit Squid Game-ként ismertünk, és megszerettünk, most végleg véget ért. A többi már csak a róka, meg a bőrének a lehúzása. Csodaszámba megy, hogy az utolsó etap is ezt a minőséget képes volt megütni. Én azok között fogok maradni, akik a végsőkig védeni fogják ezt a Netflix-sorozatot, rá lehet nézni a Vajákra, a Bridgertonra, a Lupinra, meg a többiekre. Azok azért csúnyán meginogtak. A Squid Game meg az utolsó pillanatig véresen szórakoztató maradt.

7,5/10

A Squid Game mindhárom évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a Netflixen.