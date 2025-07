Szétröhögi és szétsírja magát az ember ezen a sorozaton

Sűrűn hallani azt a panaszt, hogy „jaj, istenem, haldoklik Hollywood, nincs már új a nap alatt, nem bírnak ezek az amerikaiak újat kitalálni, csak a remake-ek, rebootok, meg mindenféle franchise-filmek özönlenek ránk”. Erre szoktam én azt mondani, hogy tessék mélyebbre ásni, és ha éppen nincs mit nézni, akkor rejtett kincsek után kutatni. Valahogy így bukkantam rá a Kevin Can F**k Himself című sorozatra, amelyet alig indítottam el az Amazon Prime-on, mire elértem a főcímig, tehát nagyjából 2-3 perc múltán egyértelművé vált számomra: ez valami olyasmi, amilyet korábban még sosem láttam.

Nagy szó, mert egyébként én rengeteg sorozatot nézek, és manapság egyre ritkábban lehet bármivel meglepni. Az eredetileg az AMC nevű kábelcsatornán 2021. júniusában debütált, két rövidke évadot megélt széria különlegessége, hogy valami eszméletlen módon kever össze két olyan zsánert, amelyeknek papíron semmi közük egymáshoz.

A Kevin Can F**k Himself félig szitkom, félig dráma, amit látva egyszerre röhögi és sírja szét magát az ember.

A sorozat egy házaspár körül forog, és ha közülük a férjet, Kevint (Eric Petersen) megkérdezné valaki, a fickó tízből tízszer úgy válaszolna, hogy feleségével, Allisonnal (Annie Murphy) móka és kacagás az élete. Ennek megfelelően, minden jelenet, ahol Kevin jelen van, poénokkal, hadarással, színes-rikító fényképezéssel megspékelt. Amolyan szitkomos a hangulat, mint anno az Egy rém rendes családban, és a beszólogatás, valamint a humor is legalább annyira tapló, mint ott volt. Allisonból simán lehetne egy Peggy Bundy, aki jópofát vág a férje bunkó, szexista és bántó megjegyzéseire, csakhogy a Kevin Can F**k Himself női főszereplőjét nem ilyen fából faragták. Hanem keményebből, mégpedig sokkal keményebből.

Technikai bravúr, és tényleg elképesztően kreatív, hogy amikor Kevin nincs jelen a sorozatban, és Allison magára marad, végzi a hétköznapi teendőit, a munkáját, akkor jóval sötétebbe kapcsol a széria tónusa. Nemcsak vizuálisan válik thrilleressé a végeredmény, hanem a dialógusok is jóval komolyabbak, a feleség szitkom-karikatúrából hús-vér, megfogható, fájdalommal teli nővé alakul. Egy ilyen darkosabb momentumban történik meg az is, hogy Allison elhatározza, elég volt Kevin bántó mókázásából, és kerül, amibe kerül, de meggyilkolja a férjét.

Két sorozatot kapunk egy áráért, és döbbenetes látni, főleg az elején, hogy az aláröhögős, és amúgy viccesen megírt, eljátszott jeleneteket milyen komor, és ugyanolyan hatásosan kifejtett dráma váltja. Nem csak az írókat kell azonban megdicsérni, a színészek is nagyon durván kihozzák magukból azt a maximumot, ami egy efféle munkához ki kell. A korábban a Schitt’s Creekben szereplő szitkomveterán, Annie Murphy különösen belead apait-anyait, de a szomszédasszonyt megszemélyesítő Mary Hollis Inboden ugyancsak eszméletlenül mutatja meg nekünk Patricia nevű karakterének két eltérő oldalát.

Nem árt a vicceskedés sem a Kevin Can F**k Himselfnek, de meglepő módon az életszagú történetmesélésbe ugyancsak beleálltak a készítők. Ennek hála láthatjuk, hogyan dolgozza fel a házaspár saját, egymástól nagyon eltérő szemszögéből, hogy a megtakarításukat felélte a férj, hülyeségekre költötte, de bedobják, hogy túl könnyű az USA-ban droghoz és fegyverekhez jutni, az elvesztegetett és kihűlni hagyott barátságok témáját, és lehetne sorolni.

Nemcsak Annie Murphy zseniális, a kvázi főgonoszt játszó Eric Petersen is megdolgozik a pénzéért, még a szitkomos snittekben is tenyérbe mászó a sorozat férje,

amikor pedig az Egy rém rendes család-hangulat átmegy The Killingébe, akkor még jobban lehet utálni a karaktert.

A játékidő, mondjuk, túl hosszú, és ahogy a sorozat halad előre, úgy néha a minőséget és a hangsúlyt tekintve el-elbillen a mérleg nyelve vígjátéki vagy drámai irányba, az éppen soros epizódtól függően. Ugyanakkor koncepcióként iszonyúan hatásos a Kevin Can F**k Himself, még ha a 8-8 részre rúgó kifejtés miatt néha meg is döccen.

Az AMC-t mostanság divat piszkálni, hogy régen minden jobb volt, és amúgy is, mikor csinálják meg az új The Walking Deadet, Breaking Badet vagy Preachert. Holott vannak még nekik eredeti, soha nem látott, és eszméletlen kreativitásba hajló ötleteik, az Interjú a vámpírral-tévésorozatról is rengeteg jót lehet hallani. Csak jó lenne, ha kettőnél több ember megnézné ezeket a tartalmakat is. A Kevin Can F**k Himselfre is ráférne némi hype, megérdemelné.

7,8/10

A Kevin Can F**k Himself első évada az Amazon Prime-on látható.