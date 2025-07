A második résznél meghalt A halhatatlan gárda a Netflixen, és nem biztos, hogy feltámad

Lehet, a túlzott elvárás miatt van minden. A halhatatlan gárda (a 2020-as) ugyanis egészen kedvelhető film lett, szépen haladt, mesélt – a folytatása azonban olyan haloványra sikeredett, hogy alighanem már csak a rajongók bíznak abban, hogy a harmadik rész majd feltámad holtából. Merthogy az már most biztos, hogy A halhatatlan gárda 2 sem igazolja azt a tézist, hogy a nagy filmes eposzok második részei a legjobbak.

Ezt a filmet azoknak ajánljuk, akik az alábbi ikonikus történeteket szerették: A halhatatlan gárda (2020), Hegylakó (1986), Interjú a vámpírral (1994), John Carter (2012), Időhurok (2014). Azonban ez nem jelenti azt, hogy A halhatatlan gárda 2 jól sikerült alkotás volna, igaz, nem is nézhetetlen.

Inkább csak csalódás.

De lehet, minden csakis a túlzott elvárás miatt van...

Képregényből filmes gárda

Az nem szokatlan, sőt szinte a siker előhírnöke, ha valaki filmre álmodik egy képregényt. Ilyen A halhatatlan gárda (The Old Guard) példája is. Greg Rucka (író) és Leandro Fernández (rajzoló) képregénye jó alapot ígért, és az ebből készült film első része még egészen rendes fogadtatást kapott a Netflixen, azonban a második erősen alulról súrolja az első epizódot.

Valami eltűnt, ami az első részt vibrálóvá tette.

A második részből elillant az izgalom, az egyedi íz, a hangulat,

ehelyett viszont sok filmes klisét kapunk,

és nem értjük, miért volt erre szükség. Pedig a szereplők ugyanazok, a sztori ugyanaz. Igaz, a rendező más: Gina Prince-Bythewood székébe Victoria Mahoney ült – és nyilván másként látja és láttatja ugyanazt, rendezői koncepciójában nem az egyedi utat járja, inkább a klisés akciófilmek nyomvonalát követi.

Valami nem stimmel Charlize Theronnal

A halhatatlan gárda sztorijának ereje nem csupán a remek történetben rejlik, hanem a színészek által megformált karakterekben. Mert hiába remek színész

Charlize Theron (Andy), KiKi Layne (Nile), Matthias Schoenaerts (Booker), Marwan Kenzari (Joe), Luca Marinelli (Nicky), Chiwetel Ejiofor (Copley) vagy Uma Thurman (Discord/Viszály),

ha a James Bond vagy a Mission Impossible filmek helyszínváltásait sokszorosan felülmúló jelenetekben kell játszaniuk. Néhány helyszín olyannyira villanásszerű, hogy értelme sincs sok, és éppen abból kapunk keveset, amiből lehetne több: a múltbéli történetekből. Azokból ugyanis kiderülne mindenkiről, hogyan éli meg a halhatatlanságát, ám jószerivel csak annyit tudunk, hogy Booker rosszul, Viszály pedig egészen tragikusan.

Vagyis csak pattogunk a térben, közhelyszerű jelenetek sorát nézhetjük, és kényszerűen belesodródunk egy antagonista szereplő klisés ábrázolásába, és kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy A halhatatlan gárda 2 nem lesz más, csak egy olyan akciófilm, amiről joggal gondoljuk azt, hogy de hiszen mi ezt már láttuk. Nem is egyszer. Például a G. I. Joe: A kobra árnyékában (2009) és – mondjuk – a Farkasban (2013).

Ám van ennél sokkal rosszabb is: például Charlize Theron jelenléte a filmben. Nem mint színésznő, hiszen ő remek filmes művész, hanem mint arc... Az övé ugyanis ezúttal olyan, mintha egy videójátékból kivágott fizimiska volna.

Persze manapság nagy divat az, hogy a színésznők arcát olyannyira szétplasztikázzák, hogy ezzel csak arra válnak alkalmatlanná, amiért szerződést kötnek velük – hogy formáljanak meg egy filmbéli karaktert. Ezúttal azonban olyan Charlize Theron, mintha tényleg egy videójátékból lépett volna elő.

Az arcán semmi folt, semmi ránc, semmi idő...

Androidforma ábrázat, ennél még az Alien-saga androidjai is élethűbbek.

Érthetetlen, miért kell ennyire feszessé tenni az arcbőrét, ráadásul A halhatatlan gárda 2-ben egy olyan harcost alakít (Andromakhé), aki több ezer éve él közöttünk, és az nagyon nehezen elképzelhető, hogy amikor halhatatlanná vált, létezett olyan bőrfeszesítő eljárás vagy technológia, amely olyanná varázsolta őt, amilyennek most látjuk.

Vagyis A halhatatlan gárda 2 éppen attól veszíti el báját, amitől bájos lehetne, így viszont csak (film)ipari termékbemutató.

A halhatatlanok története elmarad

A második rész ott folytatódik, ahol az első véget ért. A szereplők újra összegyűlnek, mert új ellenség tűnik fel a színen – és innentől kezdve minden olyan, mintha a Hegylakó sztoriját gombolnák másként. Csak amíg ott egy maradhat, itt (a spoilerveszély miatt csak annyit lehet leírni, hogy) ki tudja, hányan.

Új halhatatlanok is feltűnnek a színen, halhatatlan küzd halhatatlannal, de legfőképp a csalódásainkkal.

Vannak vizes és hegyi helyszínek, járunk Párizsban, Rómában, Ázsiában, Horvátországban, és vannak szépen koreografált harci jelenetek meg sötét tónusú bunkerek, régi házak és irodahangulatú reaktorszobák. Mégsem érezni úgy az időt és a teret, mint az első részben.

Ebben mintha össze akartak volna sűríteni minden olyan mondanivalót, ami majd előkészíti a harmadik rész eseményeit, és amiből majd kiderül, hogy igazából minden halhatatlan félelme az, hogy egyszer meghal.

És akkor ismét eljutunk oda, amit a Hegylakó filmzenéjében a Queen anno olyan szépen megénekelt Freddie Mercury hangján:

Ki akar örökké élni?!

S bár A halhatatlan gárda 2 kicsit nagy csalódás, a történetben azért benne van a feltámadás esélye. Éppen úgy, ahogyan ez a halhatatlanokkal is megtörténik, amikor szitává lövik őket, leszúrják őket, elillan belőlük az élet. De csak arra a kis időre, amíg halottak, mert a következő pillanatban újra élnek. Ezért halhahatlanok. Még akkor is, ha egyszer minden meghal, ugye...

S bár igazán spoilerveszély nélkül sokat nem lehet írni A halhatatlan gárda 2 sztorijáról, annyi elárulható, hiszen ez az első rész végén is nyilvánvalóvá válik, hogy a gondok ott kezdődnek, amikor Quynh (Veronica Ngo) visszatér hullámsírjából. De ez még nem minden, mert ez csak a kezdet...

Vagyis amennyire vártuk A halhatatlan gárda második részét, még inkább reménykedünk a harmadikban. Mert lesz, ugye? Reményeink szerint, persze, mert a második rész olyan mértékben hal meg, hogy szó szerint alig várjuk a feltámadást... A folytatást.

4,5 /10