Pár éve, hogy túl vagyunk egy olyan világjárványon, mint amit a covid-19 okozott, s azóta a posztapokaliptikus filmeknek is nehezebb dolguk van, amikor a nézők megdöbbentéséről van szó. Nem elég már a The Walking Deadet másolgatni és kihalt metropoliszokat mutogatni a nagyvásznon – mert hát valami hasonlót mi is láthattunk a saját szemünkkel. Az ingerküszöb sokkal feljebb került, de a hazai mozikban július 3-án bemutatott 28 évvel később című zombidrámában még így is lehetett bizodalmunk, hiszen a kvázi „harmadik részre” visszatértek az eredeti film, a 28 nappal később alkotói, a rendezői székbe Danny Boyle pattant be, míg a klaviatúrát Alex Garland klattyogtatta és adta ki végül a kezei közül a forgatókönyvet.

A 28 évvel később producerei odafigyeltek, hogy egyszerre kedvezzenek a régi és az új nézőknek is, a bevezetésben adtak nekünk egy gyors körképet a vírus által sújtott világ helyzetéről. Arról, hogy Európából kiszorították a járványt, ami választ ad azoknak is, akik a 28 héttel később című második filmet anno kedvelték. Mert kiderült, hogy hiába indultak meg a zombik a francia főváros felé, végül ott is rendet csinált a katonaság,

Kivéve ugye Nagy-Britanniában, amit magára hagyott a többi nemzet. Sziget lévén onnan úgyse csoszognak ki a csoszogók, és senki nem akarta kockáztatni, hogy kihurcolja magával a fertőzést.

Szóval, valahol itt veszi fel a fonalat Alex Garlandék új filmje, ami rákanyarodhatott volna arra a sávra, hogy valami szuper látványos akciódráma legyen. Ám, ehelyett a 28 évvel később inkább egy klausztrofób, a bezártságra, kétségbeesésre és reménytelenségre felhúzott felnövéstörténet lett. Egy mocskosul depresszív családi dráma a zombijárvány közepén, amikor egy Spike nevű 12 éves kisgyerek egy kicsit túl közelről érzi meg a nyakán a halál jéghideg leheletét.

Rögtön az elején hadd szögezzem le, hogy a színészek ebben a filmben valami elképesztően csodálatosak. A gyerekszereplő, Alfie Williams nagyon sokat tesz hozzá a játékával ahhoz, hogy mi is ott érezzük magunkat a ködös Albionban, ahol ha túlságosan bemerészkedik valaki az erdőkbe, tuti megöli valami élőhalott. Williams a nagyjából 120 perces játékidő alatt suttog, visszafojtja a lélegzetét, rohan, bénázik az íjával, komolyan el se hiszem, hogy ez az első komoly szerepe a színésznek. Pedig a többiek is irdatlanul jók, rossz férjként, de Spike egészen szerethető apjaként Aaron Taylor-Johnson megvillantja, hogy Kraven, a vadász ide vagy oda, ő is tehetség, csak szarul választ munkákat. Míg a súlyosan beteg anyuka-feleség alakját hozva Jodie Comer valami szívszorítóan drámait tesz le nekünk az asztalra. Persze, róla tudtuk már a Killing Eve alapján, hogy nem ügyetlen, de amilyen zsigeri, életszagú, visszafogott és izgalmas alakítást a színésznő hoz, az bámulatos.

Két felvonásra lehet osztani a 28 évvel későbbet. Az elsőben Spike és apja vadászni mennek, ez amolyan beavatási, felnövési ceremónia, hogy ölje meg a fiatal fiú az első zombiját. A csavar az egészben, hogy a falu, ahonnan kijönnek, tenger által elzárt. Csak apálykor lehet onnan kisétálni a szárzföldre, ahol mindenféle szörnyetegek, lassú, gyors, és rettenetesen okos, alfa zombik is várják őket az állukat csattogtatva. Kellenek hozzá a pánikhangulatot keltő zenei betétek, a művészfilmes fényképezésbe hajló, néha álomszerű vizualitás, hogy mi magunk is ott érezzük magunkat a vadászaton. És amint ezek összeállnak, ott is érezzük.

Ez, mármint az apa-fia szál csak a felvezetés, alapozás, amikor Alex Garlandék úgy igazán beviszik a gyomrost a nézőknek, az a második felében van a filmnek. Az anya tragédiája, és a halállal való, új perspektívából való találkozás nemcsak Spike-ot gyötri szét, hanem bizony minket is a moziszékben ülve. Mindehhez asszisztál a Kelsont játszó Ralph Fiennes, amolyan jódoktor szerepben, akit a második kirándulás megcéloz. Elvégre Spike gyógymódot akar találni anyja titokzatos betegségére, kerül, amibe kerül.

A 28 évvel későbbet nehéz lenne egy kalap alá venni, egyetlen zsánerhez besorolni, olyan sokféle arcát mutatja Alex Garlandék lélekölő újdonsága. Persze, mindezt Garlandtől megszokhattuk, hiszen a Warfare és a Civil War sem voltak a legszívderítőbb néznivalók tőle, ugyanakkor az új zombifilmje a misztikus fényképezés, és a túlélőfilmes, vissza a múltba, vadásszuk íjjal-nyíllal a zombikat körítése mellett még egészen vicces is. Sőt, a befejezésre rámondanám, hogy egyenesen groteszk. Engem majdnem kivett a műélvezetből, de ha az volt a cél, hogy felkorbácsolják a pár hónap múlva, egészen pontosan 2026. január 16-án érkező folytatást, akkor sikerült nekik. A Bone Temple-t újfent Garland írja, és ha tippelnem kéne, akkor az akciófilmesebb lesz, ugyanakkor az új trilógia végére Danny Boyle is visszatér. Ami nem árt, mert a bravúros vizualitás, és az, hogy a bedobált, egymástól nagyon eltérő ötletek kavalkádja így összeállt, az nem csak Garlandnek, hanem nyilván a direktornak is köszönhető.

Mondjuk azt álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer megérem, hogy cenzúrázva fogok nézni egy új blockbustert a moziban. Ezt, hogy a magyar forgalmazónál bekutyultak a korhatár besorolásoknak, és ahelyett, hogy a legmagasabb kategóriába, X-be rakták volna – mint, ahogy a Sikollyal megtörtént korábban – és este 10 után adták volna, inkább kihomályosították a zombik nemi szerveit. Komolyan, gyerek erre amúgy se ülhet be, mert 18+-os film, mégis kit akarnak védeni vele? Mert a felnőttek nem állnak meg a növésben néhány zombipénisztől,

viszont az alkotói szándék sérül ezzel a húzással. A cenzúra simán elvezethet a popkultúra, a modern művészet haláláig, csak szólok.

Persze a fejlevágások, a zombigyilkolás, hogy az alfák a katonák fejét gerincestül tépték le, azok a megmozdulások maradhattak a filmben. Komolyan érthetetlen az egész, és groteszk. Ha az erőszakos jeleneteket is kivágták volna az intercomosok, akkor tutira nem nézem meg a 28 évvel későbbet, mert amilyen kreatívan és zsigerien tálalták a vérengzést Danny Boyle-ék, az minden egyes alkalommal megrázta és meglepte az embert.

Ennyit arról, hogy klasszikus filmsorozatokat nem lehet értelmes módon visszahozni, Boyle-nak és Garlandnek sikerült a bravúr. Olyannyira, hogy ez a zombihentelésbe oltott felnövésdráma és családi felnőttmese teljes egészében eltér a korábban a franchise-ban látottaktól. Le a kalappal, ha a Bone Temple is megismétli ezt, akkor a 2020-as évek leghatásosabb feltámasztásáról fogunk beszélni.

Ja, és még valami végszónak. Ne tessék annak bedőlni, hogy iPhone-nal vették fel ezt a filmet, mert a telefont konkrétan több tízezer dolláros állványba rakták és méregdrága lencsével (összesen nagyjából 100 ezer dollárba került a telefonon felül a felszerelés) is besegítettek, hogy ennyire költői legyen a látvány. Itt egy kép róla annak, aki nem hiszi.

9/10

A 28 évvel később szinkronnal megy a magyar mozikban, jelenleg is elcsíphető.