Orrvérzésig tekeri az akciót a Lost sztárjának új autós krimisorozata

Bár Josh Hollowaynek már a '90-es évek végén, az Angelben is volt egy jelenése, és később epizódszerepekben a Walker, a texasi kopóban, illetve a CSI-ban és az NCIS-ben is beköszöngetett, a 2004-ben indult Lost rúgta be úgy igazán a színész karrierjét. A repülőbaleset után a misztikus szigeten ragadt, folyton könyveket bújó, magába roskadó, de ugyanakkor nagyon férfias, vakmerő és laza csávó karakterét mintha ráöntötték volna Hollowayre. Baromi nagy kár, hogy a hat évadot, a 2010-es sokat vitatott Lost-finálét követően a színész pályája megbicsaklott. Úgy tűnt, nem látjuk már értelmes dolgokban többet az egykori Sawyert.

Mit hoz az élet, éppen az a J. J. Abrams kereste meg Hollowayt a Max május 15-én elstartolt autós krimisorozata, a Duster kapcsán, aki készítőként a Lost után ugyancsak elvesztette saját magát, egymás után olyan sci-fi franchise-okat állított bele a földbe a mozivásznon, mint a Star Trek és a Star Wars. Szóval rá is ráfért már valami projekt, amely valamelyest visszaállítja a renoméját.

A Duster az 1970-es évek Amerikájába kalauzol, és egy Nina Hayes (Rachel Hilson) nevű FBI-ügynök kálváriájával indít, aki nagyon szeretné, hogy az irodában vegyék komolyan. De hát ez nem egy annyira elfogadó korszak, nőként nehéz boldogulni, fekete nőként meg pláne. Mindössze a vakszerencsének köszönheti tehát az ügynöknő, hogy elfogadják az áthelyezését, és Phoenixben a nyomába eredhet egy hírhedt maffiózónak (Keith David), akit csak úgy emlegetnek, mint a délnyugat Al Caponéja.

A Max új szériája rögtön a pilottól tövig tapossa a gázt, nem is tehetne mást, elvégre Josh Holloway éppen annak a Saxtonnak a sofőrjét alakítja, akit Nina Hayes elkapni tervez. A férfi főszereplő, Jim Ellis karaktere afféle menekülősofőr, de mindenféle piszkos munkákat elvállal, ráadásul rahedli számban. Csak 50 perc alatt leszállít egy lopott emberi szervet, hogy a főgengszter fia a műtétjébe ne haljon bele, és egy örömlánnyal bedrogoznak egy öltönyös fejest, hogy kompromittáló szexfotókat csináljanak róla. Tömött sorozat tehát a Duster, nem kicsit.

J. J. Abrams még mindig nem egy zseniális forgatókönyvíró, bár az élcelődések szórakoztatnak, a Duster az életben nem fog belemenni jobban, hogy a szexista, rasszista hozzáállások mennyire bomlasztják a társadalmat. Nem is célja mindez a sorozatnak, amely láthatóan inkább egy popcornszéria akar lenni, és többé-kevésbé meg is csinálja a dolgát. Akadnak fölösleges magyarázások, és Abrams ahelyett, hogy megmutatna dolgokat, elmondatja a szereplőkkel, és a verekedések sem annyira emlékezetesek és jól megkomponáltak.

Ugyanakkor az autós üldözések menők, dinamikusak, adrenalindúsak, és a rockzenék is feljebb viszik az élményt, ahogy Ellis driftel a Dusterjével, miközben az unokahúgával ugratják egymást.

A Duster főcíme is iszonyúan illik a hangulathoz, rég nem láttam ennyire mókás intrót tévésorozatban. Josh Holloway ráadásul egyenesen lubickol a szerepében, mintha Sawyert játszaná itt is, egy törvényenkívülit, aki csal, lop, hazudik, de még mindig van egyfajta természetes sármja, amivel minden nőt levesz a lábáról. Persze Jim Ellist nem bírja mindenki, akad neki rengeteg ellensége, a megkent zsaruk közül se néz mindenki rá jó szemmel.

Simán mondhatnám azt, hogy a Duster valamelyest a Castle című sorozat farpofáján evezve próbál bekúszni a nézők szívébe, és a rabló-pandúr kooperációt elnézve benne, maximálisan igaz is. Nem találja fel újra a spanyolviaszt, de rettenetesen szórakoztatóan tálalja a Max újdonsága, hogy

a vérszemet kapott sofőrt ráveszi az FBI-ügynök, hogy legyen a besúgójuk, a két különc pedig, Bár megszeretni nem szeretik meg egymást, elviselik az együttműködést, ami mindkettejük számára hasznos.

J. J. Abramsék új sorozatának van egy könnyed összhatása, egyszerre kosztümös krimi, autós üldözésekkel teli thriller és nyomozós dráma. Kis túlzással mindenki megtalálhatja magának a nyári popcornszórakozását a Dusterben. 8 rész az egész, nagyon könnyű darálni, és gyorsan azon kapja magát az ember, miközben nézi, hogy arra gondol, régen minden picit jobb volt. Még a tévésorozatok is.

Mert a Dusterben van egy csomó régi kábelsorozatos jelleg, aki a durvulásokat, grafikus jeleneteket, meztelenkedést visszasírják napjaink szériáiból, azok itt kapnak mindenből, tokkal-vonóval.

7,5/10

