Charlize Theron nekiment Hollywoodnak

A szépséges színésznő szerint a stúdiók kockázatnak élik meg a színésznőket, a női karakterekre épülő történeteket. Nemrég a The New York Timesnak adott interjújában beszélt a hollywoodi kettős mércéről – írja a The Hollywood Reporter.

Szerinte nyílt titok, hogy a női főszereplőkkel készülő akciófilmek nem kapnak annyi lehetőséget, mint a férfi főszereplőkre építők. Azt is elmondta, frusztrálja, hogy a férfiszínészeknek milyen kiváltságai vannak, a nőkkel viszont más a helyzet.

...ha a film esetleg nem teljes kasszasiker, akkor automatikusan nem kapunk újabb esélyt. Ezt a kockázatot a stúdiók nem szívesen vállalják, de ha van egy férfiszínész, aki forgatott már több, nem túl sikeres akciófilmet, vele inkább vállalják a rizikót.

Több törése volt már

Az Oscar-díjas színésznő számos akciófilmben szerepelt, többek között az Aeon Fluxban, az Atomszőkében, az Olasz melóban, A halhatatlan gárdában, a Mad Max: A harag útjában. Úgyhogy tudja, miről beszél, és azt is bevallotta, szeret akciófilmeket forgatni a veszélyek ellenére – neki is már több törése, műtétje volt forgatások után.

Épp a fizikai megterhelés vonzza: „Imádok táncolni, de egy idő után nem tudtam volna visszamenni táncolni... az akciófilmek viszont lehetőséget teremtenek, hogy újra fizikailag jelen legyek, hogy a testem segítségével meséljek.”