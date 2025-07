Még a lélegzetünk is elállt ettől az új thrillersorozattól

A klasszikusokhoz mindig nagyon nehéz hozzányúlni, pláne, amikor a modernizálásukról van szó. Mégis ebbe a kemény fába vágta a fejszéjét a Top Boy készítője, Ronan Bennett, akit azzal az ötlettel kerestek meg a koronavírus-járvány közepén, hogy gondolja újra A Sakál napja című, Frederick Forsyth által írt politikai thrillerregényt. Most már nyilván tudjuk, hogy dacára annak, hogy 1973-ban Fred Zinnemann is feldolgozta a nagyvászonra, illetve Bruce Willis főszereplésével szintén készült egy Sakál-film a 90-es évek végén, Bennett tökösnek bizonyult annyira, hogy igent mondjon a feladatra.

És milyen jól tette, mert az Oscar-díjas Eddie Redmayne főszereplésével biza egy olyan átiratot tett le nekünk az asztalra, ami bőven megállja a helyét. Még a túltelített, thrillerekkel telinyomott streaminges kínálatban is.

A SkyShowtime-on már mind a tíz részével elérhető, amúgy a második évadára is berendelt A Sakál napja nem húzza túl sokat az időnket, rögtön az első jelenetben akció közben mutatja be a főhőst. Aki amolyan átalakulóművész, éppen vén takarítónak álcázza magát, és direkt elront egy merényletet, csak azért, hogy a későbbiekben kitehesse a célkeresztet valódi célpontjára: egy szélsőjobbos német politikusra. A Sakál gyilkológép, aki találkozik vele, nem sűrűn mesélhet róla, hogy ez a megtiszteltetés érte, s a titokzatos bérgyilkos veszélyességét húzza alá az is, hogy a pilotban az általa leadott, halálos lövés lehetetlen. Vagy legalábbis bárki másnak az lenne.

Még a brit titkosszolgálat, az MI6 emberei is ledöbbennek rajta, hogy világrekordnak számító mesterlövész munkát végez el a Sakál. Nem csoda, hogy előrángatják a fegyverszakértő, Bianca Pullmant (Lashana Lynch), hogy indirekt módon, de eredjen a lövöldöző nyomába. Igen, ez egy klasszikusabb macska-egér játszma, de annak rettenetesen jól és alaposan kifejtett. A Sakál napja teli van hosszú, komótos, elidőzős jelenetekkel, ami már csak azért is meglepő, mert néha lélegzetet is elfelejtünk venni, annyira izgalmas, feszült, körömrágós thrillerről van szó.

Eddie Redmayne lenyűgöző, nemcsak az, ahogy tőle egészen eltérő fizimiskájú emberek, aktakukacok, takarítók, kifinomult arisztokraták bőrét és személyiségét húzza magára, hanem ugyancsak élmény látni, hogy egy ilyen könyörületet nem ismerő vérprofi milyen patikamérlegen kimért pontossággal végzi a dolgát. Tervez, becserkész, és csak a legvégén húzza meg a ravaszt. A Sakálnak nagy ellenlábasa persze a már említett Bianca, aki szintén érdekes figura, simán el tudom képzelni, hogy a szabályokat szívesen áthágó MI6-esnek drukkolnak a nézők közül egy csomóan.

A sorozat mindkét főszereplőt igyekszik háromdimenzióssá tenni, hiszen a Sakállal is megismerkedünk, akit az otthonában, meglepő módon bár, de az általa elhanyagolt, és mégis szerelmes neje, Nuria (Úrsula Corberó, alias Tokió A nagy pénzrablásból) várja. És valami hasonló háttérsztorit, személyes drámát igyekeznek az írók Biancának is adni, utóbbi mondjuk inkább időhúzásnak illik be. Legszívesebben azokat a jeleneteket áttekertem volna, mert haladjunk már. A karakterek szempontjából azonban minden apró kapaszkodóba érdemes belemarkolni. Mert A Sakál napja épp az a széria, ahol nem lehet tudni, mikor válik valamelyik háttérinfó, elszólás fontossá.

Ügyesen modernizálták a sztorit, mert bérgyilkosunk ezúttal a fő ügyet tekintve egy tech-milliárdos fejére pályázik.

Nyilván jól őrzött egyénről van szó, és el is húzódik a dolog. Ráadásul az új A Sakál napja egy igazán nemzetközi thriller, hiszen csak az első részben játszódik Németországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában többek között. Igaz, az élesszemű nézők észrevehetik, hogy olykor az alkotók csalnak, például kulcsjelenetekben Eddie Redmayne karaktere Budapesten és az agglomerációban somfordál, fővárosunk több európai várost is alakít.

Elmondhatatlanul örülök neki, hogy végre Eddie Redmayne-t nem pálcával bohóckodva kell látnunk, hanem egy kissé pszichopata hitmant alakítva. A körítés is nagyon igényes, filmes a látványvilág, méltóságteljesek és jók a zenék, ám egy gyengébb castinggal A Sakál napja se ütne ekkorát. Így azonban üt, rendesen, és bár a SkyShowtime-nak a kínálata elég hullámzó, és ritkábban frissülő összképet mutat, ez a produkció épp a húzócímek között van, amiért érdemes odakapcsolni. A folytatás úton, remélhetőleg van még ebben annyi, hogy egy ráadás etapra legyen elég puskapor.

És itt szeretném hozzátenni, hogy bárcsak A Sakál napja precedenst teremtene a thrillerek között, a szappanos kisvárosi, Harlan Coben-hülyeségek helyett ehhez hasonló, oldschool és mégis modern, elegáns thrillereket sokkal szívesebben néznék. Persze nem csak rajtam múlik, de ha jó sokan megnézik A Sakál napját, az üzenetet tud küldeni a nagy cégeknek is.

8/10

A Sakál napja első évada szinkronnal és magyar felirattal nézhető meg a SkyShowtime-on.