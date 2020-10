Hatvanévesen is terpeszt a leghíresebb belga

A Kickboxerben bátyjáért áll bosszút egy titkos és véres versenyen, közben egy kicsit táncol is. A Dupla dinamitban megkettőzi magát, a Tökéletes katonában már a sci-fi felé kacsingat, egy génmódosított harcos szerepében az Időzsaruban pedig neki is vág az időutazásnak – Jean-Claude van Damme, „Muscles from Brussels” 1960. október 18-án sírt fel először a belga fővárosban. Később ezt a filmvásznon is megtette néhányszor.

A kis Jean-Claude Van Varenberg gyerek- és kamaszkorának jelentős részét balettórákon töltötte. Tízéves korában íratta be édesapja egy karatetanfolyamra, mert túl véznának látta gyermekét.

A KLASSZIKUS TÁNCON CSISZOLT MOZGÁSÚ KAMASZ, AKINEK AKKOR MÁR BRUCE LEE ÉS STEVE MCQUEEN VOLT A PÉLDAKÉPE,

kondizni kezdett, emellett elszántan gyakorolta a shotokan karate, majd a kickbox technikáit. Mindennap edzett, idővel sorra nyerte a bajnokságokat. Később néhány hollywoodi vetélytársa kétségbe vonta eredményeit, azt kifogásolván, hogy sehol se találtak Van Damme-győzelmeket igazoló versenyjegyzőkönyveket.

A LELKES OKNYOMOZÓK csak AKKOR SZOMORODTAK EL, AMIKOR A VÉRES JÁTÉK FŐHŐSÉNEK ÜGYVÉDJE SZÓLT NEKIK, HOGY A VAN DAMME MŰVÉSZNÉV, NÉZZENEK UTÁNA A VAN VARENBERGNEK.

A kigyúrt, laza, de a full contact versenyeken többnyire kiütéssel győző jóképű belga próbálkozott a modellkarrierrel Hongkongban. Ez nem jött össze, túl izmosnak és alacsonynak találták, de megismerte a várost. A kilencvenes évekre aztán az akciófilm-kedvelők szemében nem volt kisebb sztár, mint Arnold Schwarzenegger vagy Sylvester Stallone, és izgalmasabb filmeket készített Chuck Norrisnál. Évente ütötte meg a főnyereményt és az ellenfeleit a kasszasikerért folytatott hollywoodi szerencsejátékon.

A Véres játék halálig tartó viadalainak főgonoszát az a mellizomrángatásban és kegyetlen nézésben is utolérhetetlen harcművész, Bolo Yeung alakította, akit Bruce Lee emelt filmtörténeti ikonná, miután agyonverte a sárkány közbelépben. De kínai harcművész a Dupla dinamit című Van Damme-sikerben is jelentős részt vállalt mint ikonikus végső ellenfél.

Tévedések sorozata

Vele forgatták volna a Predatort, ő mészárolta volna földönkívüliként Schwarzenegger csapatát, de gyorsan kiszállt a munkából, amikor rájött, hogy abban a jelmezben sután hatnak a pörgő rúgások.

Az Időzsaru sikere után további három folytatásra kapott volna szerződést filmenként tizenkét millió dollárért. Hősünk közölte, hogy tudomása szerint Jim Carrey húszmillióért dolgozik. Egy laza rúgással küldött a semmibe harminchat millió dollárt, és zárta ki magát évekre a hollywoodi producerek belső szobáiból, amikor az általa említett összeg hallatán rácsapták a telefont.

Majdnem elbukta Stallone akciósztár-panoptikumát is a Feláldozhatók franchise-ban, mert nem a győztes csapatba hívták. A nélküle forgatott első rész kellett, hogy belássa, az ő korában már van az a pénz, amiért hagyja magát legyőzni a filmvásznon.

Drogba fulladt karrier

A pörgős kilencvenes években ő is sok mindenbe beleütötte az orrát, „fénykorában” például akár napi tíz gramm kokainba is. Ez nagyjából tízezer dollárba került hetente. Folyamatosan forgatott, 1999 és 2008 között tizennégy, többségében moziban be se mutatott, eleve DVD-kiadásra készült filmet készített. Ezzel bőven megkereste a porravalót, de csak a legelvakultabb rajongók, illetve azok, akik beérik az alapszintű tévés előfizetői csomagokkal, képesek emlékezetből felidézni egy-két filmcímet ebből a korszakából.

Később derült ki, hogy a kokainmámor egyik kiváltó oka egy későn felismert pszichológiai probléma lehetett. Attól kezdve tudta felvenni a harcot az életét és karrierjét veszélyeztető öngyilkos tendenciákkal, mikor súlyos bipoláris zavarokat diagnosztizáltak nála.

Ma már tudom, hogy nem a drogokkal volt a baj, hanem velem. Engem kellett meggyógyítani

– vallott őszintén mélyrepüléséről egy interjúban.

Családi ügyek, vakvágányok

Öt házasság, négy feleség, mivel Gladys Portuguest, aki 1992-ben vált el tőle, hét év múlva ismét feleségül vette, azóta is együtt vannak. Két gyermekük született: Kristopher 1987-ben és Bianca 1990-ben. Második fia, az 1995-ös születésű Nicholas édesanyja Darcy LaPier amerikai színésznő és modell. Ez a házasság mindössze három évig tartott.

Nicholas is feltűnt már a filmvásznon, apjával játszott a Kickboxer-sorozat hetedik részében 2018-ban. Korábban is szerepelt a hírekben, mivel három éve letartóztatták, és másfél év próbaidőre ítélték, amikor késsel fenyegette szobatársát, ráadásul a rendőrök egy halom marihuánát találtak a lakásban.

A másik két Varenberg gyerek filmes karrierje is az édesapjukhoz köthető. Kristopher 1992-ben a Tökéletes katona című filmben és az 1996-os A kalandorban alakította apja fiatalkori mását, a 2002-es Vakvágányon című akciófilmben pedig a fiát játszotta el. Bianca maga is kiváló harcművész és sikeres testépítő, aki szintén szerepet kapott édesapja mellett. A törvény erejével (2008), a Gyilkos játékok (2011), a Hat töltény ára (2012) és a Full Love (2016) című filmjeiben játszott.

Visszatérés belga módra

Van Damme 2010-ben a orosz miniszterelnök, Vlagyimir Putyin oldalán tűnt fel egy pusztakezes harcművészeti verseny nézőterén, ezzel bizonyítva, hogy az erőpolitikát hangsúlyozó államférfiak első ligájában játszó vezetők még mindig szívesen vállalnak közös fotót vele.

2013-ban sikerült újra XX. századi fénykorát idéző viharos sikert kivívni egy reklám révén. A Volvo kamionok között spárgázó kickboxert milliók látták. Pillanatok alatt mémmé vált a kiváló marketingötlet.

Ígéretesnek tűnt az a 2016 és 2017 között bemutatott tévésorozat, amelyben Van Damme egy kiégett, egykori sikereiből élő akciósztárt alakít. Az akció-komédia sorozat Jan-Claude Van Johnson nevet viselő főhőse révén nagyon sokat megtudhattunk a valódi Van Damme-ról, azt leszámítva, hogy a karakter valamikor titkos ügynök volt, de sajnos hat rész után befejezték a gyártást.

Kemény ökleit és szomorú képét legutóbb a 2019-ben bemutatott A túlélés ára című filmben csodálhattuk meg, ahol barázdált arcú, megkeseredett afganisztáni veteránként osztotta az igazságot. Legközelebb 2021-ben, a Minyonok: Gru színre lép című vicces animációs filmben jelenik meg új film stáblistáján. Ő kölcsönözte a hangját az egyik keze helyén rákollót lengető Jean Clawed karakterének.