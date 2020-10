Nyílt titkok – megérkezett a magyar mozikba a BUÉK német változata

Már nálunk is vetítik az elől hagyott mobiltelefonok veszélyeiről szóló Guiness-rekorder nemzetközi remake sorozat német variánsát, mely magyarul a Nyílt titkok címet kapta. A hivatalosan „vígjáték, romantikus dráma” műfaji kategóriákba sorolt alkotás pont azt nyújtja, amit ez a definíció ígér.

Fotó: Prorom Entertainment Kft

Tényleg hivatalos a Guiness-rekord, mivel a 2016-ban bemutatott olasz eredeti nyomán mostanára legalább tizennyolc filmes nemzet készítette el saját változatát. Paolo Genovese Perfetti sconosciuti – megközelítő fordításban: Tökéletes idegenek című filmje nyomán jelenleg is készül vagy nyolc újabb változat, illetve a koreaiak talán már meg is csinálták.

Nyilván délen, mert észak-koreai rendező csak kivégzéssel, vagy átnevelőtáborral zárhatná le a sztorit. A hírek szerint egy repülőútján Charlize Theron is látta az eredeti verziót, tehát nem maradnak le az amerikaiak sem.

Nálunk BUÉK címen dolgozta fel Goda Krisztina fel azt a kínos helyzetet, melyben néhány barát, akiknek elvben nincsenek titkaik egymás előtt, úgy dönt, hogy közprédává teszik a mobiltelefonjukra érkező hívásokat és üzeneteket, míg tart a közös vacsora.

Sajnos nem tudok olaszul, de a szótár szerint az eredeti olasz címben szereplő perfetto jelentése makulátlan, hibátlan, tökéletes. A sconosciuto azt jelenti, hogy ismeretlen, de a sconoscere igét már félreismerni értelemben is használják.

OLASZUL TEHÁT TŰPONTOSAN FEJEZI KI A CÍM A TÖRTÉNET LÉNYEGÉT, MELYBEN EGY GYEREKKORUK ÓTA ÖSSZETARTOZÓ BARÁTI TÁRSASÁG TAGJAIRÓL KIDERÜL, HOGY SEMMI LÉNYEGESET SEM TUDNAK A MÁSIKRÓL, ILLETVE, AMIT IGAZÁN EL KELLENE MONDANI, ARRÓL HALLGATNAK, VAGY HAZUDNAK EGYMÁSNAK.

A tavaly elkészült német változat rendezője Bora Dagtekin a kereskedelmi tévék permanens kínálatában szereplő Fák jú tanár úr! trilógia alkotójaként kerülhetett a magyar közönség látóterébe.

A minden képesítés nélküli német pedagógus vulgáris kalandjairól szóló vidám filmsorozat két főszereplője Karoline Harfurth és Elyas M'Barek, is feltűnik a Nyílt titkok baráti társaságában. Ugyanonnan lehet ismerős Jella Haase szöszi kölyökképe is. Wotan Wilke Möhringet aki a mobilosok közt a sármos plasztikai sebészt alakítja, legutóbb Winnetou oldalán lovagolva láttam. Büszkén viselte Old Shatterhand rojtos szarvasbőr dzsekijét egy May Károly képzeletbeli vadnyugati történeteit újrahasznosító 2016-os német televíziós minisorozatban. Filmbéli feleségét, a szigorú pszichoanalitikust az a Jessica Schwartz játssza, aki a Parfüm – egy gyilkos története című elég menő thrillerből lehet ismerős. Ott többek között Dustin Hoffmann és Alan Rickman volt a partnere.

A SZÍNÉSZGÁRDA TEHÁT PROFI, A FÉNYEK, A KAMERAMUNKA IS KIFOGÁSTALAN, A RENDEZŐ PEDIG BIZONYÍTOTTAN TUDJA, MIKÉNT KELL KÖZÖNSÉGFILMET KÉSZÍTENI. MÁRPEDIG, HA EGY NÉMET TUD VALAMIT, AZT MINDIG TUDJA.

A Nyílt titkok történetét nem kell elmesélni annak, aki látta a magyar, vagy bármelyik külföldi verziót. Annak meg, aki most nézné meg először, milyen bonyodalmakkal járhat a privátszféra megsértése családon belül, sőt, még barátok közt is, főleg nem mesélem el. Annyit talán nekik is elárulhatok, hogy vicces, kínos, sőt még annál is rosszabb dolgok is bekövetkezhetnek.

Mint már említettem, a gyakorlott rendező és profi színészek az elvárható szakmai precizitással, néha még annál is jobban oldják meg a kötelező feladatot. Tréfásak, meglepődnek, felháborodnak, szégyenkeznek, mikor minek van épp az ideje. Nem vagyok teljesen elfogulatlan az irányukban, hiszen valami furcsa – néhány barátom szerint nem is teljesen egészséges módon – német teleregényekkel tudtam igazán kikapcsolódni a karantén alatt. Alig vártam A hegyi doktor újra rendel következő epizódjait.

ILYEN ÉRTELEMBEN NEM OKOZOTT CSALÓDÁST A NYÍLT TITKOK, BÁR AZT AZÉRT MEGKOCKÁZTATOM, HOGY A NÉMET HUMOR SZIGNIFIKÁNSAN ELTÉR A FRANCIA, VAGY OLASZ KÖNNYEDSÉGTŐL, NEM IS BESZÉLVE ARRÓL, HOGY MIT TALÁLUNK VICCESNEK MI MAGYAROK.

Talán velem volt a baj, de kevesebbet nevettem a tréfásnak szánt jeleneteken, mint a vetítésen mellettem ülő férfi. Kacagásával egész széksorokat felvidító szomszédomat azonnal kiemelt gázsival szerződtetném le bármelyik közönség előtt felvett televíziós show nézőterére.

Fotó: Prorom Entertainment Kft

Biztosan sokan vannak tehát, akik jobban szórakoztak a Nyílt titkon, mint én. Mert tényleg csattantak a poénok, szó esett píszi és elítélendő formában is a homoszexualitásról, a nemek közti egyenlőségről, a hűtlenségről és önmegvalósításról, valamint egyéb fontos társadalmi kérdésekről. Ezeken időnként nevetni lehetett, máskor bekövetkezett az „ennek már fele sem tréfa” helyzet, hogy elgondolkodhassunk.

A TANÁCSTALAN NÉZŐK HELYZETÉT MEGKÖNNYÍTI, HOGY A BONYOLULTABB MORÁLIS ÉS EGYÉB PROBLÉMÁK FELDOLGOZÁSÁNÁL MEGBÍZHATÓAN SIET SEGÍTSÉGÜNKRE A RENDEZŐ.

Összességében úgy foglalnám össze legutóbbi mozis élményemet, hogy nem volt kínos. Közben eszembe jutott a vicceset a komollyal keverő műfaj angol neve: dramedy. Ezt magyarul drámkomnak is fordíthatnánk, de minek, hiszen még hozzá szokták tenni azt is, hogy romantikus. Romdrámkom? Mindegy, megvárom, mit hoz ki a sztoriból a szöuli Lee Jae-Kyoo.