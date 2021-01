Fordulatos utolsó részekkel búcsúznak a Vikingek

2020. december 30-án megjelent a Vikingek (Vikings) című sorozat hatodik, záró évadának második fele. Az utolsó tíz részben a sorozat izgalmas, fordulatos és méltó lezárást kapott. Spoilermentes kritikánk következik.

Az utolsó fél-évad (a sorozatnál a 4. évad óta a 20 részből álló évadokat rendszerint tízrészes egységekben publikálták) sok tekintetben szakított a hagyományokkal. A közzététel szempontjából újdonságot jelentett, hogy az új részek nem a History Channel-en, hanem az Amazon Prime videómegosztón debütáltak.

Másrészt jelentős újítás volt az is, hogy most mind a tíz részt egyszerre sugározták 2020. december 30-án, és nem hetente publikálták az új részeket.

Napjaink sorozatait kiszámíthatóvá teszi, hogy a közönségkedvencnek, illetve a cselekmény folytatásához szükséges karaktereknek a haja szála sem görbülhet meg.

Igaz volt ez a Vikings-re is, hiszen Ragnar negyedik évadban történt halála óta a meghatározó karakterek mindig túléltek bármilyen veszedelmet, amivel szembesültek. Rendszerint csak a másodvonalas vagy másodvonalassá vált karakterek hullottak, mint a legyek.

Az utolsó részekben viszont ez a szabály is felborul.

MÁR AZ ELSŐ RÉSZEKTŐL KEZDVE ELKEZDENEK VALHALLÁBA KÖLTÖZNI MINDAZOK, AKIK AZ ELŐZŐ ÉVADOKAT MEGHATÁROZTÁK.

És épp ez az, ami végre igazán izgalmassá tudja tenni ezeket a részeket.

Kié lesz Norvégia és Kattegat?

Bár az évad első felében úgy tűnt, hogy rendeződhetnek a hatalmi viszonyok, a Kijevi Rusz inváziója mindezt romba döntötte, az évad második felében pedig ennek nyomán újabb és újabb ellentétek alakulnak ki.

MOST ELŐSZÖR FEST úgy A HELYZET, HOGY NEM A LOTHBROK-FIAKNAK ÁLL A ZÁSZLÓ SKANDINÁVIÁBAN.

Olyan karakterek kerülnek a hatalom közelébe, akiket az előző évadokban (vagy bizonyos esetben: az előző részben) még egyáltalán nem is ismertünk. Ami egy záróévadnál, meg kell hagyni, elég szokatlan, de egyáltalán nem csökkenti a sorozat élvezhetőségét, sőt.

Anélkül, hogy lelőnk a poént, annyit előlegeznénk meg, hogy a skandináv Trónok harcát egy olyan személy nyeri, akire az előző részek alapján nemigen lehetett számítani.

Karakterfejlődés és -visszafejlődés a köbön

Az új részekben az újabb és újabb konfliktusok miatt sok karakter jelleme is tovább formálódik – nem feltétlenül pozitív irányba. A szereplők viszonyai is gyakran és gyorsan változnak: az ellenségekből sokszor pillanatok alatt alatt lesznek barátok, a barátokból pedig ellenségek. Mindkettő elég gyakran jár végzetes következményekkel.

A rajongók többsége nem igazán értette, hogy miért volt szükség a történetben az ötödik évadtól kezdve behozott izlandi mellékszálra, aminek az égvilágon semmi közé nincs a sorozat fő cselekményéhez. Eddig sokan úgy érezték, ez csupán elvonja a figyelmet a fontos mozzanatokról.

A hatodik évaddal azonban szép lassan talán kikerekedik ez, és megérkezik a válasz. Méghozzá úgy, hogy ez is kapcsolódási pont lehet egy következő viking-sorozathoz.

2020-ban ugyanis kiderült, hogy bár a Vikings lezárul, a vikingek és leszármazottaik története nem ér véget. Vikings: Valhalla címen ugyanis egy új sorozatot készítenek – immáron a Netflix égisze alatt –, amelynek forgatása már meg is kezdődött.

A Valhalla története már (legalább) 100 évvel Ragnar és fiainak története után játszódik.

FŐSZEREPLŐI TÖBBEK KÖZT LEIF ERIKSSON, FREYDÍS EIRÍKSDÓTTIR. HARALD HARDRADA NORVÉG KIRÁLY, VALAMINT HÓDÍTÓ VILMOS LESZNEK.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a sztori egyrészt az Észak-Amerikába irányuló viking expedíciók történetét dolgozza fel, másrészt a Viking-korszak Angliáját mutatja be, valamint az annak végén az angol trónért folyó viszály köré szövődik. Vélhetően ebben az esetben is egy alternatív történelmen alapuló sorozat készül, mint amilyen a Vikings is, amelynek sztorija gyakran eltért a történelmi valóságtól és a viking sagákban foglaltaktól.

Közben visszakanyarodunk Ragnarékhoz is

Michael Hirst, a Vikings és a Valhalla producere nemrég egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az új sorozatnak lesznek kapcsolódási pontjai a Vikings-hez, illetve az lesz a céljuk, hogy visszautaljanak az előző sorozatra.

A Valhallában a VIkings hősei már mitikus karakterekként térnek vissza, és Hirst reményei szerint ez majd azokban a nézőkben is kérdéseket ébreszt, akik nem látták az előzménysorozatot.

Tényleg ennyire nagy ember volt Ragnar? Miért legendásak ezek a karakterek?

– sorolta a kérdéseket, amelyeket reményei szerint feltesznek majd az újonnan bekapcsolódó nézők.

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a sorozat méltó – bár egyesek számára vélhetően furcsának és meglepőnek bizonyuló – lezárást kapott az utolsó részekkel. A viking rajongók most egy időre néznivaló nélkül maradnak, annak azonban örülhetnek, hogy a Vikings után is folytatódik Odin követőinek története.