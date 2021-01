Új címmel, és Kim Cattrall nélkül folytatódik a Szex és New York

Tényleg nincs annyi pénz, amiért Kim Cattrall egy stáblistán szerepelne Sarah Jessica Parkerrel, viszont annyi van, amiért nélküle is érdemes sorozatot indítani ötvenes éveiket taposó barátnőkről New Yorkban. Így tehát három szinglivel folytatódik az HBO Max jóvoltából az emblematikussá vált Szex és New York sorozat.

Az HBO Szex és New York című sorozatának Just Like That címen meghirdetett folytatásában arra derül fény, mihez kezd magával, a pasikkal, a barátsággal, meg az idő múlásával Carrie Bradshow (Sarah Jessica Parker) , Charlotte York (Kristin Davis) és Miranda Hobbes (Cinthia Nixon).

A hírek szerint tíz, egyenként félórás epizódban követhetjük a három urbánus milf újabb nekifutását.

Az angol nyelvterületen néven ismert sorozatot 1998-ban indította útjára az HBO, az utolsó epizódot 2004-ben adták le. Magyarországra 2002-ben érkeztek meg a New York-i szinglik. A sorozatból két mozifilm is készült, a második rész premierje óta épp tíz esztendő telt el.

A sorozatban Samantha Jones karakterét alakító Kim Cattrall azóta mereven elhatárolódik a folytatástól. Cattrall és Parker között már a sorozat második évada kezdetén feszültség alakult ki, mert a négyes legidősebb tagja nehezményezte, hogy Parker jóval több pénzt keres nála. A tévésorozatból tervezett harmadik mozifilmet már elutasította, soha többet nem kíván gazdag New York-i szingli lenni.

Két éve egy interjúban szögezte le, hogy döntése végleges.

Sok mindent tanulsz az életed során. Saját életleckéim egyik fontos tanulsága, hogy igyekszem jó emberekkel dolgozni, és örömömet lelni a munkámban.

„Ezen a sorozaton nőttem fel, alig várom, hogy lássam miként folytatódik az őszinte, csípős nyelvű, vicces barátnők, és az őket meghatározó város története” – lelkendezett hivatalosan Sarah Aubrey az HBO Max saját gyártású produkcióiért felelős vezetője.

Arról egyelőre semmit sem árult el semmit, mit kezdtek a forgatókönyvírók Samantha hiányával. A megoldás azért is érdekes, mert a sorozat három főszerepét játszó színésznő, akikre meglehetősen fújt a kimaradt negyedik, egyúttal a folytatás producerei is. A sorozat negyedik producere az eredeti sorozatban is ezt a pozíciót betöltő Michael Patrick King.

Ami a másik régen várt folytatást illeti, várhatóan májusban újra összeáll a Jóbarátok csapata az HBO Max-on. Ők szerencsére nem utálták meg egymást, így megint együtt viccelődik Courtney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry és Matt LeBlanc. Ebből ugyan nem lesz sorozat, de egy fergeteges különkiadással is nézők millióira számíthat az HBO Max.