Három sztár, aki idősebb a szeletelt kenyérnél

A kereskedelmi forgalomban kapható, előre szeletelt és csomagolt kenyér ötlete elsőre banálisnak tűnhet, pedig egyáltalán nem volt az. Ki kellett ugyanis találni, hogy miként lesznek ipari mennyiségben oly sikkesen vékonyak és szabályosak a szeletek, valamint mitől nem szárad meg azonnal az egész. Végül

1928 júliusára sikerült megugrani e kihívásokat,

a csodás invenció akkor lepte el először az amerikai boltokat.

Tehát igen, a Föld populációjának apró része bizony még a szeletelt kenyérnél is idősebb. És párakat közülük mindannyian ismerünk név szerint is. Az örök csúcstartó természetesen a 99 éves Betty White, de róla sok szó esik. Pedig vannak mások is ám.

Angela Lansbury

Az instant toastkenyér még talán pajzán ötlet sem volt, amikor az Oscar Életműdíjas színésznő 1925. október 16-án Londonban meglátta a napvilágot. Fáradhatatlan alkatáról mindent elmond, hogy bő egy éve még színpadon játszott a Broadwayen.

A magyar közönség elsősorban a mindenfelé rommá ismételt Gyilkos sorok című televíziós sorozatból emlékezhet rá, ahol

Jessica Fletcher bűnügyi regényíróként

fejti fel a bűneseteket játszi könnyedséggel. De láthattuk filmszerepekben is: például higgadtan fifikás Miss Marple-ként (A kristálytükör meghasadt, 1980), vagy a – szintén Agatha Christie által írt –Halál a Níluson feledhetetlen adaptációjában (1978), ahol remekül hozta a pletykás és részeges vénasszony figuráját, amíg galádul fejbe nem lövik azt.

Angela Lansbury a legfiatalabbaknak sem ismeretlen, hiszen A Szépség és a szörnyeteg mára klasszikussá lett, 1991-es Disney-féle rajzfilmváltozatában ő Kanna mama (Mrs. Potts) hangja, így egyben a főcímdalt is ő énekli.

Mel Brooks

A blődli mestere, a filmes vígjátékok provokatív forradalmára – forgatókönyvíróként, rendezőként és színészként egyaránt. 1926 június 28-án született Brooklynban, Magyarországon a legfontosabb korai filmjeit (Producerek, Az ifjú Frankeinstein, Fényes Nyergek) nem igazán ismeri a nagyközönség, mivel azok túl korán (már a hatvanas-hetvenes években) és túl erőteljesen feszegették a szólásszabadság határait (több országban egyenesen be is vannak tiltva).

Későbbi munkáira viszont már annál többen emlékezhetnek. Rendezőként

FELBUKKAN PÉLDÁUL A NÉPSZERŰ ŰRGOLYHÓK ÉS A ROBIN HOOD, A FUSZEKLIK FEJEDELME CÍMŰ VÍGJÁTÉKBAN,

utóbbiban ő Tuckman rabbi, ki a körülmetélés kiterjedt előnyeiről győzködi az erdei haramiák vidám csapatát. Legendás filmes alakításai közül az 1995-ös Drakula halott és évezi című az egyik legkiemelkedőbb, amelyet egyben ő is írt és rendezett újfent. E horrorvígjátékban egy másik (immár sajnos csak néhai) nagy nevettető, Leslie Nielsen játszótársaként hozza pazarul a vérmesen gyanakvó Van Helsing professzort:

Dick Van Dyke

1925 december 13-án egy amerikai szórakoztatóipari ikon született. A színész bő hatvan éves karrierjének minden állomását felsorolni is képtelenség volna, meg a hazai közönség számára valamelyest felesleges is, mert mi elég későn ismertük csak meg őt. Elég, ha annyit mondunk:

DR. MARK SLOAN ÉS A HALÁLBIZTOS DIAGNÓZIS.

A kilencvenes évek sikersorozatát a már említett Gyilkos sorokhoz hasonlóan orrvérzésig ismételték a kábeltelevíziók Magyarországon is. A joviális orvos két műtét közt - mintegy mellékállásként - bűncselekményeket nyomoz ki,

NEM KEVESEBB, MINT 178 RÉSZEN KERESZTÜL.

Teszi ezt filmbéli fiával, aki egyébként ténylegesen is a színész fia: Barry Van Dyke. Ám ez még mindig nem a csattanó. A sorozatban szerepel Shane Van Dyke is, aki pediglen Dick unokája.

Hát így szereposzt az, akinek saját szülei még kényszerből maguk szeletelték a kenyeret.