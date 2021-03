Jókuti András Világevő volt Pierre vendége az Index gasztro podcastban. A nagy utazó most, hogy a pandémia mindenkit bezárt a szűkebb hazájába, huzamosabb ideig itthon tartózkodik. És ha már Budapesten van, megnyitotta a Nudlit, ami a magyar konyha egyes fogásait mutatja be. Egy gasztroblogger akkor is enni és etetni akar, ha jelenleg minden az éttermek nyitása ellen szól.

Mint mondja, az ő üzleti modelljének egyik lényege az, hogy nincs megtakarítása, minden pénzét repülőjegyekre és éttermekre költötte. Mindezt úgy, hogy van család is, három gyerek, és egy világevő azért mégsem ehetne el mindent a jövendő generáció elől. A beszélgetésben elhangzik, hogy

az nem baj, ha a gyerekek már fiatalon megismerik a fine dining éttermek világát.

Az sem baj, ha valaki végigeszi, kipróbálja az összes konyha ízét a világ körül.

Az kifejezetten jó, ha New Yorkban is megismerik a nudlit és a túrós csusza magyar nevét.

Mert a magyar konyha ízei eladhatók szerinte a világpiacon.

Csak a kérdés az, hol kezdődik a magyar konyha, és miről is szól a magyar konyha.

És a nők is ehetnek tésztát, akár este is. Pierre szerint nem, András szerint igen

Hallgassa meg, ahogy Pierre kóstolgat vendéget és témát! Klikk legfelül!

Pierre kóstolgat! gasztropodcast az Indexen, hetente új adással.

A műsorvezető gasztroesztéta. Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.