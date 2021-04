Hosszú várakozás után most szombaton újra elfoglalhatjuk a vendéglátóhelyek teraszait. Kiestünk a ritmusból, nem tudjuk mi a 2021-es bortrend? Sebaj, ezért született ez a cikk! Nézzünk 12+1 trendi, stílusos, kihagyhatatlan, vagy remek ár-érték arányú bort a hazai kínálatból. Ha ezt elolvassa, tudni fogja, mivel érdemes koccintani a frissen visszakapott szabadságra.

8 Kreinbacher Prestige Brut, Pannonhalmi Apátsági Pince Hemina Galéria: Nyílnak a teraszok, de mivel koccintsunk? (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Az Aperol Spritz őrület hálistennek régóta lecsengőben, és az utóbbi években a gyöngyöző- és habzóborok helyett a hazai fogyasztók fókuszába is bekerültek végre a tradicionális pezsgők.

A magyar kínálat évről-évre nemzetközileg is bizonyító, magabiztos állócsillagai a somlói Kreinbacher pincészet pezsgői. Számomra a Prestige Brut az etalon, de aki a Classic Brut -ben találja meg inkább az összhangot, azzal is maximálisan egyet tudok érteni. Amúgy is teljesen más életérzés egy üveg behűtött pezsgővel üldögélni akár a saját teraszunkon, mint sört fogni közben a kezünkben. Pezsgőben jelenleg ez a magyar csúcsminőség nemzetközi összehasonlításban is. Somló egyedülálló!

Barátokkal, barátnőkkel folytatott kötetlen, délutáni, beülős beszélgetések, piknikezések ideális partnere lehet egy friss, 2020-as Figula 7 ha , vagy egy Sauvignon Blanc a Káli Kövek pincészettől. A Balaton északi partja nem csak egyre menőbb, hanem egyre jobb is, érdemes ellátogatni ide, mert a Balaton-felvidék és a Balatonfüred-Csopak régió igazi gyöngyszemei hazánk turisztikai célpontjainak, ezért a borrajongók mellett a természetjárók figyelmébe is ajánlanám. Szabadidőmben személy szerint csopaki, paloznaki vagy szőlősi bort iszom, Figula Misiék borteraszáról pedig a panoráma is lélegzetelállító.

A rozék esetében kerülöm a közönségkedvenc tutti-fruttis tucatborokat, azt szeretem, ha a frissítő jelleg egy kis testtel és egyéniséggel egészül ki. A villányi Ruppert pince Rosé cuvée -je és a szekszárdi Heimann birtok Mammaróza házasítása is kiemelkedik a sorból. A grillezéshez és bográcsozáshoz elengedhetetlen, jó fröccsöt köztudottan csak jó borból lehet készíteni, de ezek önmagukban is élményt nyújtanak friss, ropogós gyümölcsösségükkel, egyedi karakterükkel. Amennyiben pedig mégis ahhoz van kedvünk, kettő deci borhoz három deci szódát töltsünk, mert a bor karaktere így még érezhető marad, a viceházmester pedig segít meghozni a nyarat is.

Az idei nyár egyik legizgalmasabb újdonságának Gilvesy Róbert 2019-es St. George házasítása ígérkezik. Badacsony szívéből, a Szent György-hegyről a rajnai, az olaszrizling és a furmint hármasa egy stílusos és vagány terroirbort eredményezett ráadásul remek ár-érték arányban. A helyiek azt mondják nekik a Badacsony-hegy túl lágy, a Somló túl szikár, de a Szent György-hegy pont középen van! Aki inkább a fajtaborokat kedveli, annak sem kell nagyon messzire mennie, mert a köveskáli Pálffy Gyula Rajnai Rizlingje egyre több rajongót szerez itthon is a fajtának, a 2019-es évjárat ráadásul az utóbbi harminc év egyik legjobbja volt errefelé. Egy jó rajnai elegáns, rétegzett és fogyasztása boros előképzettségre, tapasztalatra enged következtetni. Társaságban érdemes rajnai vakteszteket tartani és úgy ismerkedni a stílusjegyeivel.

8 Gilvesy Pincészet St. George Galéria: Nyílnak a teraszok, de mivel koccintsunk? (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A Pannonhalmi Apátsági Pince azon kevés magyar pincészetek egyike, ahol évjárattól és bortípustól függetlenül egyszerűen nem lehet mellé nyúlni. A 2019-es fehér Hemina boruk is telitalálat, a házasítás chardonnay alapja pinot blanc-nal, viognier-vel és sauvignon blanc-nal egészül ki. Igazi jolly joker, én legszívesebben egy Spagetti Frutti di Mare mellé kortyolgatnám el. Krémes, vajas, mészköves, egyszerre üdítő és elgondolkodtató. Romantikus pannonhalmi hétvégénket lehetőleg a levendulavirágzáshoz igazítsuk, ami újabb szintre emeli az Apátság amúgy is magával ragadó atmoszféráját.

És ott van természetesen Tokaj, ahol a 2019-es év szintén maradandót alkotott és bár a borvidék hosszabb érlelésre predesztinálja a dűlős csúcsborait, Balassa István (Birtok) Furmint ja mégis az életigenlő fiatalságnak címzi a carpe diem üzenetét: ezt a bort ilyen fiatal állapotában kóstoljuk, mert mi van, ha nem lesz holnap? A Betsek, Kakas, Hangács, Dorgó és Szent Tamás dűlő házasítása egy nemzetközileg is értelmezhető, kedvelhető furmintot eredményezett, ami kategóriájában hiánypótlóan 'bestbuy' tétel - Tokaj új, intenzív és fiatalos megközelítése egy nagyon jól fogyasztható formában. Amennyiben külföldi borkedvelő ismerősünk érkezik hozzánk, vagy mi megyünk vendégségbe hozzá, mindenképpen mutassuk meg neki!

Ahol esetleg poharazzák a tolcsvai Oremus pince Mandolás Furmint jának Magnum palackjait, az rossz hely nem lehet, tehát mindenképpen üljünk be, ha más nem, legalább egy pohár borra! 1500 darab másfél literes magnum palack lett letöltve 2019-ből és a nagyobb palack mindig kifinomultabb érést eredményez. Semmiképpen ne hagyjuk ki, főleg mivel Bacsó András, a borászat vezetője sajnos nyugdíjba vonul, lenyűgöző örökséget hagyva hátra. Adott esetben vendégeinket egy ilyen palackkal várva nem vallhatunk szégyent.

Vörösbort pedig nem csak télen lehet inni, hanem amikor csak kedvünk tartja, az estébe nyúló baráti találkozások alkalmával pedig még az idő is lehűl kissé. Igény esetén ezzel az alábbi három tétellel tudjuk biztosan elkápráztatni a társaságunkat. Az egyik, Balatonszőlős Öreghegyének termése, a Gellavilla pince September házasítása a fülledt 2018-as évből. Vakon kóstolva azt hittem a katalán Priorat régió szülötte ez a kifejezetten vagány, fiatal vadóc, amiben robban a kökény, a som és vibrál az életerő. Ha tehetjük érlelt ibériai sonkaválogatást fogyasszunk mellé sajtokkal.

8 Gellavilla pince September Galéria: Nyílnak a teraszok, de mivel koccintsunk? (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Aki a kifinomult, könnyed és elegáns vörösborokat kedveli, az nagy eséllyel Pinot Noir rajongó. Az Etyeki Kúria 2016-os Pinot Noir válogatás a az egyik legszebb hazai képviselő, a hamarosan érkező 2017-es folytatás pedig talán még túl is fog tenni rajta. Párunkkal kóstoljuk inkább, ne nagyobb társaságban, mert úgy jobban tud érvényesülni. Budapestről Etyek könnyen megközelíthető, egy komolyabb pincetúrát is megér a település.

Záróakkordként pedig tegyük fel a koronát is szabadságunk ünneplésére. A kifinomultság és elegancia a mély és teltebb boroknak is sajátja tud lenni, egyik legjobb példa erre a St Andrea pincészet 2017-es Hangács bikavére. Egri rétegzettség, komplexitás és teltségében is könnyed szerkezet, a siker garantált, jó ízlésünk bizonyságot nyert. A St Andrea borai már az elmélyültségről szólnak, figyeljünk oda rájuk, ezért lehetőleg az ajánlott borokat ne egyszerre kóstoljuk meg. Oltottságtól és lehetőségektől függően tartsunk szűkebb körű kerti partikat, fonott kosárral menjünk kirándulni, fedezzük fel Hazánk borvidékeinek szépségét, tervezzük meg következő heteink gasztro-túráit, vegyük újra birtokba teraszainkat, kiülős helyeinket és koccintsunk minden alkalommal a tavaszra, nyárra, szabadságra, életre, magunkra és mindenki másra is!

Blazsovszky Péter sommelier. Véleménye nem feltétlenül tükrözi az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.