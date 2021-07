Az Asztalfőn Győrfi Pál, akit Bablevesnek csúfoltak

A mazsolás madártejért már gyerekkorában is rajongott, a sóskát viszont a mai napig nem kedveli... Győrfi Pál egyszer bekerült egy televíziós főzőműsorba, de otthon továbbra is a felesége főz. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint fontos, hogy a munkánkkal a világot is jobbá varázsoljuk.

Milyen emlékeket őriz gyermekkorából?

Budapesten, a belvárosban, a Szent István körúton nőttem fel. Hosszú ideig nem volt fontos, hogy mit eszem, pedig nagymamám és anyukám is briliánsan főzött. Már kisgyerekként, étkezés közben, a tányér körül mentőautó matchboxokkal játszottam. Akkoriban a kedvenc fogásom a tejfölös bableves volt csülökkel, amibe még külön vöröshagymát is vagdostak. A mai napig ez a kedvencem, a születésnapomra még most is ezt főzik meg.

Egyébként az iskolában emiatt „Bablevesnek” csúfoltak. A rántott húst krumplival és a csirkepörköltöt nokedlivel is nagyon kedveltem, nemritkán ezek egyikét tálalták fel vasárnaponként. Csemegének tartom a frankfurti levest is, de a sóskával ki lehetett űzni a világból, s nem kötöttem barátságot a halételekkel és a tengeri „herkentyűkkel” sem...

Persze a pirított máj sem volt a szívem csücske, de ma már megeszem. A kedvenc édességem a madártej volt, amit hab nélkül szerettem, ellenben sok mazsolával kértem, ezért a nagymamám mindig így készítette nekem. Aztán ennek is híre ment, amikor a gimnáziumban zenekart alapítottunk, így lett a neve „Madártej”, a videoklipünk ma is megtekinthető a világhálón. Karácsonykor nálunk terülj, terülj asztalkám volt: halászlé, töltött káposzta, sült csirke, rántott hús. Ha választhatok, ma sem édességet, hanem inkább húsételt kérek.

Ezek szerint nem sokszor állt a tűzhely mellett?

Gyerekként nem voltam egy „konyhatündér”. Azonban néhány évvel ezelőtt bekerültem a MasterChef tévéműsorba, ahol fordulóról fordulóra főznöm kellett. Több fordulóban is továbbjutottam, számomra ez csodával határos volt. A feleségem tanított meg az alapokra, egyes receptekre. Ő jól ismer, így amikor kiderült, hogy továbbjutottam, nem értette, hogyan sikerülhetett... A műsor fellelkesített, de aztán visszazökkentem a saját kerékvágásomba.

És nem jött meg a kedve a főzéshez?

Tudom, hogy az ételek elkészítése önmagában gasztronómiai élmény, ráadásul közösség-összekovácsoló hatása van. Ahogyan naponta munkálkodunk, teljesítünk, majd véget ér, s jön az újabb nap, úgy tűnik el a „semmibe” az aznap elkészített étel is, mert elfogyasztjuk... A van és a nincs egyensúlya ez, az örökre társunknak szegődött mulandóság kacsintása.

Bableves füstölt csülökkel – ahogyan Győrfi Pál szereti Hozzávalók (4 fő részére) A leveshez 1 kg füstölt sertéscsülök, 500 g fejtett tarkabab, 2 db sárgarépa, 1 db fehérrépa, 1 teáskanál cukor, 4 db babérlevél, 1 evőkanál ecet (10 százalékos), 2,5 l víz, só ízlés szerint A rántáshoz 4 evőkanál napraforgóolaj, 2 csapott evőkanál finomliszt, 1 gerezd fokhagyma, 50 ml víz A csipetkéhez 1 db tojás, 5 csapott evőkanál finomliszt, ½ kávéskanál só A tálaláshoz 1 db közepes lila hagyma, 6 evőkanál tejföl Elkészítése A babot néhány órával a főzés előtt bő vízben beáztatjuk. (Ha reggel főzünk, akkor este is beáztathatjuk.) A csülköt hideg vízben megmossuk, és egy nagyobb fazékban feltesszük főni, miközben hozzátesszük a babérleveleket is. Amikor felforrt, a habot leszedjük a tetejéről. Másfél óra főzés után a beáztatott babot leszűrjük, és hozzátesszük a csülökhöz. Körülbelül egy órán át tovább főzzük, amíg a bab megpuhul. Amikor már nem „zörög” a bab, a megtisztított és apróra vágott zöldségeket is hozzáadjuk, ha szükséges, sózzuk. Amíg a répák megpuhulnak, elkészítjük a rántást. Az olajat egy serpenyőben felmelegítjük, hozzáadjuk a lisztet, és folyamatos kevergetés mellett aranybarnára pirítjuk. Beletörjük a fokhagymát, lehúzzuk a tűzhelyről, és felöntjük 50 ml vízzel. Ha kész, fémszűrőn át gyorsan a leveshez keverjük a rántást. A rántás hozzáadása után 5-10 percig, gyakori kevergetés mellett tovább főzzük a levest, addig, amíg a hús, a zöldségek és a bab puha lesz. Közben elkészítjük a csipetkét. A tojást felverjük, hozzáadjuk a sót, a lisztet és egy kevés hideg vizet. Kiskanállal vagy nokedliszaggatóval beleszaggatjuk a levesbe. Amikor a csipetke feljön a tetejére, cukrozzuk, majd elzárjuk alatta tűzhelyet, és hozzáadjuk az ecetet is. A csülköt kivesszük, felszeleteljük, a bablevest felkarikázott lila hagymával és tejföllel tálalhatjuk.

A feleségem annyira jól főz, s olyan gyorsan összerakja a fogásokat, hogy nem lehetnék vetélytársa a konyhában... Három kisgyermekünk van: nálunk sláger a halrudacska, a rántott hús, a spagetti vagy a rakott zöldség. Többször nyaraltam Görögországban, ahol rájöttem, hogy a gyros tökéletes étel. A halételek közül kedvelem a tintahalkarikát és a lazacot, azokon ugyanis nem érzem azt a tipikus halízt. Amúgy van egy furcsa szokásom: a tejszínes carbonara spagettibe ketchupot is szoktam tenni. Amikor pedig a nagyfiam meglátogat minket, akkor sokszor pizzát rendelünk.

A család számomra a legjobb erőforrás. Egyébként minden második nap futok, nem dohányzom, és nem iszom alkoholt, legfeljebb ünnepeken egy kis tokaji aszút... Úgy vélem, az embernek azzal kell foglalkoznia, ami örömet szerez számára, s közben valahogy a világot is jobbá tudja varázsolni. Csaknem huszonöt évig mentősként dolgoztam, most viszont előadásokat tartok, kampányokban szerepelek. Figyelmeztetem az embereket a rájuk leselkedő veszélyekre, mert hiszek abban, hogy ezáltal segíthetek nekik.