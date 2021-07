Elállt a lélegzetem! – 2021 a magyar vörös világ diadala

A magyar borok büszke napja volt a tegnapi a Decanter World Wine Award (DWWA) borverseny londoni eredményhirdetésén. Lőrincz György egri borász St. Andrea Nagy-Eged Dűlő Grand Superior 2017-es egri bikavére elnyerve a Best in Show-díjat, amivel a világ 50 legjobb bora közé repítette a magyar vöröst.

Emellett 4 Platinum és 15 Gold díjjal tértek haza a magyar borok, ahogy arról Toronyi Zsuzsa borszakértő, a Wines of Hungary UK vezetője, a DWWA 2021 zsűritagja beszámolt a Degusztátornak.

Több díjnyertest elértünk tegnap este, hogy gratuláljunk nekik, és meghallgassuk első gondolataikat az eredményekről. Alább a borászoké a főszerep!

Elállt a lélegzetem, megszólalni sem tud az ember egy ilyen elismeréskor!

– mondja Lőrincz György egri borász, akinek egri bikavérét tegnap Best in Show elismeréssel díjazták. – Aztán 2 dolog jut az eszembe: Egyrészt az egri származású Gál Tibor sikere, ami az első megrendítő üzenet volt magyarként a világ vörös bor porondján. Tibor pont 20 évvel ezelőtt kapta meg a Wine Spectator 'év bora' elismerést az 1998-as Ornellaia borért, ezzel először bejelentkezve magyar borászként a világ legjobb vöröse elismeréséért. Ő kora első és egyetlen flying winemakere volt, egy igazi legenda. Másrészt Márai Sándor körül járnak a gondolataim, aki az egri bort együtt említi Burgundiával és Toscanával: a magyar bor és az egri bor lélegzetelállító és áldott.

Az egész nap csak az örömről szólt! – mondja Lőrincz György – Az utóbbi 2 évben egy angol borkereskedő kérésére küldtem el a borokat a megmérettetésre. El is felejtettem az egészet, így derült égből nagy öröm lett.

Különleges a termőhely: Eger adottsága a hűvös klíma, vulkáni riolit talaj és barna erdőtalaj sok agyaggal. A Nagy-Eged az más, az sajátos termőhely a Pannon-tenger üledékes mészköve miatt. Nagyon egyedi szerkezetet és struktúrát ad a bornak. A világ legnagyobb borai főleg meszes területről származnak. 2017 volt az első évjárat az egri bikavér házasításával. Az, hogy kékfrankosra épül, adhat egy olyan karaktert, ami nagyban elviszi a világfajtáktól az aromatikát és a szerkezet. A szőlőfajta fűszerességét, délcegségét, a más tanninszerkezet szoktuk kiemelni. Mindig is helyi, eredeti bort készítettünk, amiben a lokális fajtának kiemelt szerepe van.

Nagyon örülünk a Gold elismerésnek – mondja Domokos Attila, a Dobogó Pincészet borásza. – Egyszer már volt egy átütő eredményünk a DWWA-n, a 2011-es furmint Platinum lett. Azóta csiszoltuk az évjáratokat. 2013-ban annyit változtattunk, hogy elkezdtünk kénmentesen dolgozni, egyszer használjuk csak a palackozás előtt.

Pici apró dolgokból áll ez össze ez a folyamatos fejlődés. Gyakorlatilag egyszer kénezünk csak a palackozás előtt ezek vegán borok – nem használunk semmi állati eredetű anyagot – de ennek még mindig van egy furcsa csengése a magyar piacon. Megpróbálunk a lehető legtisztábban dolgozni, nem használunk vegyszert a dűlőkben, sok a kézi munka sok. Egészséges a szőlő, és figyelünk a kíméletes feldolgozásra alacsony nyomású préseléssel. A hordóállomány már beállt: 90 százaléka már harmadik, negyedik, ötödik töltését éli; 10 százalék alatt van az új hordó. Nem nyomjuk el a furmintot.

Nagyon fiatal ez a bor, még messze a csúcsa. A 2003-as furmintunk 15 év után még mindig nagyon szép, telt, kerek krémes, nagyon szépen tartja magát. Most azt mondjuk, hogy 15-20 év az érlelési potenciáljuk a borainknak.

A díjnyertes 2017-es furmintnál – ami Betsek, Szent Tamás, Úrágya dűlők egyharmad-egyharmad arányban – jó volt a csillagok együtt állasa: szép mádi területek, könnyű és szép évjárat. Ép és egészséges szőlőt tudtunk szüretelni és időben feldolgozni, stressz nélkül vittük végig az évjáratot, tényleg optimális évjáratról beszélünk. 2018/19 egy lépcsőfokkal még feljebb lesz, mert a hordóállomány akkor ért optimális szintre.

2003-tól folyamatosan csiszolunk a furmint technológián Izabellával, és szerintem még életünk végiéig tanulni fogjuk ezt. Nem volt még két egyező évjárat, mindegyik hozta az évjárati hatást, mindegyik élt, és mutatta az egyediséget. A filozófiánk szerint a legjobbat szeretnénk megmutatni az adott év jellegzetességéből.

Ez egy nagyon fontos üzenet, a tegnapi eredmények mutatják, hol tartunk a magyar borral – mondja Müller Zsolt ügyvezető a Juliet Victor Winery képviseletében. – A DWWA a világ legnagyobb borversenye, ahol 18ezer palack mérettetett meg. Csak összehasonlításként mondom, hogy a legnagyobb magyar verseny a Vinagora esetében ez 1200 bor. Óriási eredmény, megtiszteltetés és öröm az egy Platinum és kettő Gold díjazás. Így bemutatni a tudásunkat a világ legfontosabb borpiacán fontos mérföldkő.

A furmint néhány éve már megjelent az európai és amerikai palettán, borértő közönségnek már van elképzelése – mondja Müller Zsolt. – Tavaly már a Bomboly Furmint aranyat ért 96 ponttal. A száraz fehér bor magyar sikere egy hosszú folyamat. Az ásványos talaj miatt Tokaj hihetetlen komplex és hosszú borokat tud, ha odaadással és figyelemmel készítjük.

A somlói Kreinbacher Birtok hetedik éve szerepel pezsgőivel az éremlistán. A friss eredmény – 2 Gold elismerés – tükrözi, hogy nemcsak tradicionális pezsgővel, de Somló boraival is képesek vagyunk kitűnni a nemzetközi mezőnyből – mondja Prisztavok Zoltán, kereskedelmi- és marketingvezető. – A Prestige Brut palackos erjesztéssel és érleléssel, minimum két év seprőn tartással készül, kifejezetten friss karakterét a válogatott chardonnay és a furmint alapboroknak köszönheti. Finom virágos és gyümölcsös jegyei mellett élénk, vibráló stílusát, hosszát és eleganciáját lehet kiemelni.

A Furmint Selection 2017 elkészítéséhez a Somló hegy legjobb adottságú, organikusan művelt dűlőiről szüreteltünk, 8 hónap érlelést kapott magyar és francia hordókban, majd a palackos érlelés formálta tovább az egyéniségét. A fajta gyümölcsös jegyei mellett hangsúlyos a Somlóra jellemző mineralitás, intenzív és hosszú utóízű tétel.

Elképesztő versenyév 2021, és a legjobb magnum palackjainkat még csak most indítottuk útra a pezsgők világbajnokságára – mondja Prisztavok Zoltán.

Tavaly lett 20 éves a Patrícius Pincészet, sikerült kicsiszolni azt a megközelítést, amivel az adott évjárat legtökéletesebb borát készítjük el – mondja Molnár Péter birtokigazgató. – A Patrícius Aszú 6 Puttonyos Platinum díjat nyert az idei versenyben. Fontos kiemelni, hogy az elért 98 pontnál egy bor sem tudott többet a nemzetközi mezőnyben. A természet ajándéka ez a bor: a komplexitás, kerekség, természetes cukor, kerek sav, egyensúly és harmónia; nagy élmény nyújt. Bátorítom az érdeklődőket, hogy ne csak ünnepnapokon, hanem év közben és hétköznapokon is kóstolják, és élvezzék az aszút! Főzzenek is vele! Olyan vastag és olyan teste van, hogy fűszerekkel még egy steakhez is társítható.

A 2017-es évjárat az egyensúlyról szól. A minőség már eldől a szőlőben. A termőterület 85 ha, ami 7 dűlő 5 település határában. A szőlőben komoly ráfordítás és munka van: erős terméskorlátozás, pontosan beállítjuk a fürtszámot a tőkéken – mondja Molnár Péter – 2005 óta gravitációs rendszerrel biztosítjuk a kíméletes feldolgozást, hogy a minőségi alapanyag minőségcsökkenés nélkül eljusson a palackig.

Jó visszaigazolás vakteszten egy ilyen rangos nemzetközi grémium ajánlása. Mindig öröm, ha Tokaji sikerről beszélhetünk. A természetes édesborok kategóriája mellé az utóbbi években kiválóan felzárkóznak a fehér száraz borok, a vörös Best in Show díj pedig igazán fantasztikus történet. 30 év alatt a magyar bor olyan minőségi szintre jutott el alázattal és sok megfeszített munkával, hogy már jönnek az elismerések.

Harmath Csaba borszakértőt – aki folyamatosan a segítségünkre van a hazai borversenyek elemzésével – is megkérdeztük a DWWA 2021. eredményekről:

Nagyon boldog vagyok, hogy a Best in Show győzelmünk nem egy eszencia. Ráadásul a St.Andrea Nagy-Eged Dűlő Grand Superior az egyik kedvenc borom. Szerintem ez most jelöli is az irányt, végre egy magyar vörös is elő tudott rukkolni valamivel!

Kicsit furcsa szájízt jelent, hogy amikkel beneveztünk, annak nagy része édes bor. Itt az ideje levetkőzni magunbkról, hogy édesboros nemzet vagyunk! Esszencia és 6 puttyonyos aszútól nincs az a zsűri, aki ne ájulne el, ez egy kincsünk, amit ünnepelni és ápolni kell; de nagyon szép száraz fehér és vörös boraink vannak. Minden erősített bor és természetes édes bor tobzódik az aromáktól, rengeteg féle íz megjelenik benne; nem csodálkozom azon, mind a 4 Platinum elismerés ebből a kategóriából került ki. Ezért dünnyögök egy kicsit magamban, mert annyira örülnék, ha fehér száraz bor is ott lenne köztük.

A Gold elismerések terén n angyon szépen szerepeltek a száraz furmintok. És látjuk, hogy a Dobogó , Kreinbacher és Juliet Victor pincészetekkel fémjelezve nagyon komoly termelők küldték ki a borokat. Több termelőnek kéne neveznie, mert a siker borítékolható!

Örömteli az a tény is, hogy egy magyar pezsgő is bekerült a Gold kategóriéba, ami egy részben furmint alapú nagyon komnoly pezsgő. De ettől a pincétől a pezsgő és a csendes bor is bekerült az aranyok közé, ami azt jelenti hogy furmintot nem csak Tokajban lehet készíteni, és a Kreinbacher Birtok valami nagyon eredetit tudnak erről a fajtáról Somló-hegyen.

A DWWA-n 18ezer bornak csak fél százalékát küldjük ki Magyarországról, ami szégyenletesen kevés. Ilyenkor kérdés: nem merjük megméretni magunkat? Tudni kell, hogy a világ borpaica nem Párizsban dől el, hanem Londonban, ideje felnőni a feladathoz!” – zárja az értékelést Harmath Csaba.