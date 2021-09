Michelin Guide Budapest 2021 – hét csillag és a séfek öröme

Először jelent meg Budapest önálló egységként a Michelin Guide kiadványban. Eddig a magyar éttermek a Main Cities of Europe-összeállításban szerepeltek. A guide csak digitálisan jelent meg idén a pandémia miatt, így az inspektoroknak több idejük volt tesztelni a publikálás előtt.

Két magyar étterem kapott idén új Michelin-csillagot, és egy étterem veszítette el az eddigi elismerését. Így Budapest felett az ég változatlan: hét csillag volt, hét csillag van; csak épp' más leosztásban. A séfeket és tulajdonosokat kérdeztük, a hosszú várakozás után mindenki hangjában éreztük az eufóriát és a fellélegzést.

Az újdonsült díjazottak az Essência és a Salt éttermek, őket hívtuk elsőként gratulációval.

Éttermünk nyitásakor nem a Michelin-csillag megszerzése lebegett a szemünk elōtt, hanem egy olyan étterem, amit otthonunknak tekinthetünk, ahol szívvel-lélekkel várjuk, és látjuk vendégül vendégeinket, egy olyan konyhával, ahol az ízek dominálnak és a minőségi, friss alapanyagokban nem ismerünk kompromisszumot. Próbálunk a tökéletességre törekedni minden nap, aminek mércéje mindig az elégedett vendég.

– mondja a tulajdonos házaspár Tiago Sabarigo és Jenei Éva.

Hatalmas szakmai elismerésnek tartják a csillagot, és azt jelzi számukra, hogy a megkezdett úton jó irányba tartanak. Az nagy örömben külön gratuláltak a Salt étteremnek, amely szintén frissen nyerte el a csillagot, és minden a Guide-ban ajánlott étteremnek is.

A Salt étterem két tulajdonosát – Tóth Szilárd séfet és Boldizsár Máté étteremvezetőt – vacsorára készülődés közben értük el:

Nagyon boldogok vagyunk. 2019 őszén nagy tervekkel és álmokkal indultunk el az úton, ez a csillag egy fontos mérföldkő, olyan elismerés, amire méltán büszkék lehetünk. Ez egy újabb kapunyitást is jelent, hogy megmutassuk a magyar regionális gasztronómiát még szélesebb körben itthon és külföldön is. Várjuk a jövőt, mit hoz; és nem térünk le az utunkról.

Elmondhatták, mennyire büszkék az egész csapatra, hiszen együtt hozták létre azt, ami a Salt. Hálásak a vendégeknek, akik nyitás óta és a zárások alatt is nagyon erős háttérországot adtak, és kitartottak mellettük akkor is, amikor több hónapig nem tudtak kinyitni, de rendíthetetlenül érdeklődtek, rendeltek a deliből és foglalták a nyitás utáni időkre a vacsorákat. A Salt a Dining Guide Gálán elnyerte a Fenntarthatósági Díjat, amiről a séf beszámolt korábban a Degusztátornak.



Úgy gondolom, hogy minden évben, amikor kijön a Michelin-kalauz, minden étteremnek az a legfontosabb feladata, hogy a saját eredményeivel foglalkozzon. Sokan kritizálják a kalauzt, ami teljesen felesleges, hiszen ez egy hatalmas múlttal és hagyományokkal rendelkező rendszer, amely az évek alatt mit sem veszített presztízséből. Számunkra most az a legfontosabb, hogy a Stand 25 Bisztró visszakerült a kalauzba, ráadásul az ajánlott éttermek közé. A Stand Étterem tekintetében pedig az a legnagyobb öröm, hogy amint a korlátozások lehetővé tették, ki tudott nyitni, és jelenleg is nyitva van, és stabilan őrzi a csillagát. Az egész hazai gasztronómia számára szép eredmény, hogy már 7 csillagos étterem van Budapesten, és hat új étterem került be a kalauzba az ajánlott helyek közé

– mondja Széll Tamás séf, aki 2011-ben Szulló Szabinával együtt Michelin-csillagot szerzett az Onyx Étteremnek, 2019-ben pedig a Standnak is. Tamás öt évvel ezelőtt megnyerte a Bocuse d’Or budapesti európai döntőjét, egy évre rá pedig a negyedik helyen végzett Lyonban a világversenyen. Jelenleg az őszi világbajnokságra készíti a magyar csapatot, amiről nemrég mesélt az Indexnek a Sunday Brunch podcast műsorban. A Stand a Dining Guide Gálán idén elnyerte az Év Étterme Díjat, amiről beszámolt a Degsztátor korábban.

Szuper érzés, hogy a vírushelyzet után is talpon tudtunk maradni, hogy volt erő és lelkesedés a csapatban, és továbbra is a minőségi vendéglátás a mi utunk. A nemzetközi elismerés is ezt erősíti bennünk. Borkonyha és Textúra étterem van, volt és lesz!

– mondja Sárközi Ákos séf, aki a Borkonyhának 2014-ben hozta el először a MIchelin-csillagot. Legutóbb a Sunday Brunch második évad évadnyitó videó adásában mondta el a séf, hogy ő el tud engedni mindenfajta éttermi kalauzt, pláne a Michelint, ha tele van az étterem. Szerinte a munkáját végső soron ugyanis a vendégek díjazzák, méghozzá a lábukkal, és azzal, hogy jönnek és újra jönnek.

Horváth Tamás és Kalocsai Zoltán, a Borkonyha tulajdonosai az alábbiakkal egészítették ki a séf szavait:

Rettentő büszkék vagyunk az egész csapatra, hogy egy nagyon nehéz év után is felszínen tudtunk maradni és a Borkonyha továbbra is Michelin-csillagos, testvére a Textúra pedig megőrizte helyét az ajánlott éttermek között.

A mai nap óriási szakmai visszaigazolás a Babel Budapestben végzett szakmai munkánkra és szellemiségre. A Guide tudja, hogy milyen szakmai vezetés és irányok jönnek, milyen magasságokat tűztem ki célul, és egyértelmű bizalmat adott nekünk a jelek szerint, amit nagyon köszönök. A két csillagos konzuláns séf két hét múlva érkezik Budapestre. Első feladatunk a Babel újranyitása. Már keressük a szakembereket az új csapat felépítéséhez minden pozícióra. Biztosítok mindenkit, hogy a Babel méltó színben képviseli a magyar gasztronómiát a továbbiakban is. Nyitás most ősszel. Gratulálok mindenkinek, aki tesz a magyar gasztronómiáért, de különösen a vendégeknek, és köszöntöm az új csillagosokat.

– mondta Hlatky-Schlichter Hubert, a Babel tulajdonosa. Régóta iparági hír, hogy kétcsillagos séf segíti a csapat munkáját idén ősztöl. Kíváncsian várjuk az újranyitást és a séf bejelentését. Hubert volt, aki tavasszal elsőként jelezte a Degusztátor interjúban, hogy mekkora bajban van a pandémia miatt a fine dining szektor Budapesten.

Gerendai Károlyt pár perccel az angol-magyar futballmeccs kezdete előtt értük el telefonon. Szerinte a pandémia és a karantén teremtette helyzetből adódóan a Costes cégcsoport a leginnovatívabb időszakát könyvelhette el az elmúlt másfél évben. Számos meglepő szolgáltatást dolgoztak ki, új irányokban gondolkodtak, amelyek mind a túlélést segítették az elhúzódó zárás során. A tulajdonos bevallása szerint azonban mégsem volt túl komfortos a szituáció, sokkal közelebb áll hozzájuk, ha a vendégeket az étteremben fogadhatják, hiszen a gasztronómia ezen válfaja sokkal több egy egyszerű étkezésnél. A körülmények mostanra tették lehetővé, hogy érdemes legyen megnyitni a Costes Downtownt, így tegnap óta heti négy napon újra vendégeket fogad a belvárosi fine dining étterem.

A Costes csoport tulajdonosa saját elmondása szerint fellélegzett a hírek hallatán, hiszen kiszámíthatatlanabb volt a helyzet, mint bármikor. Bár a Ráday utcai étterem a pandémia eleje óta zárva tart, elmondása szerint méltánytalannak érezte volna, ha elveszik a csillagot.

Az az igazság, hogy nem mi döntöttünk így. Egyszerűen a körülmények nem tették lehetővé, hogy nyitva tartsunk. Reméltem, hogy az elmúlt tíz év jelent annyit, hogy megadják a bizalmat és a támogatást a munka folytatásához. Olyannyira bízunk a jövőben, hogy az elmúlt napokban ebben az étteremben is megkezdődtek a felújítási munkálatok és még idei nyitást tervezünk a Ráday utcában is. Belvárosi egységünket a pandémia alatt is képben tartottuk, és amikor lehetőség nyílt rá és a feltételek adottak voltak, tárt karokkal vártuk a vendégeket. Látszódnak az élénkülés jelei, egyre több a külföldi. Optimistán tekintünk a jövőbe.

– mondta Gerendai Károly.

Miguel Rocha Vieira, a Costes éttermek Executive Chefje elmondta, hogy bár várta a mai napot és nagyon örül az elismerésnek, nem ez mozgatja mindennapi tevékenysége során. Tisztában van az elismerés üzleti értékével, de fontosabbnak tartja a vendégek elismerését és elégedettségét és azt, hogy az egységek újranyitásával ismét munkát adhatnak a régi beszállítóknak. Családi vállalkozásokat segítenének azzal, hogy az alapanyagok nagy részét tőlük rendelik. Rövidtávú tervei között szerepel, hogy minél több helyi erőt mozgósítson.

Amellett, hogy így biztosítható a legfrissebb alapanyag, ezáltal a legmagasabb minőség, a disztribúciós lánc csökkentésével fenntarthatóbb konyhát vezethetek – a listámon például ez is előrébb van a csillagnál.

– mondta a séf.

Van egy étterem, ahol a tegnapi bejelentés nem az örömöt és felszabadultságot hozta el. Az újjászületőben lévő ONYX, a Közép-Európában elsőként két Michelin-csillagot szerző budapesti étterem, elveszítette csillagait; és jelenleg nem szerepel a Michelin Guide-ban. Niszkács Anna ügyvezető kizárólag az Indexnek szólalt meg, és mesélte el az elmúlt két év iszonyúan nehéz időszakát. A videóinterjú holnap szombaton látható a Degusztátorban, amiből kiderül, hogy nem a csillagok elvétele volt a legnagyobb veszteség a tulajdonos számára az elmúlt dőszakban.