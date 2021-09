Libamáj nélkül nincs múlt, kacsamáj nélkül nincs jövő

Kacsamáj, libamáj – ezek, ahogyan az életben, itt is együtt tárgyalandók. A cél az, hogy vásárlóként biztos kézzel, vagyis inkább biztos szemmel választhassunk a hentespultból.

Egyelőre az a helyzet, hogy a hízott libamáj többe kerül, mint a hízott kacsamáj. Viszont előfordulhat, hogy kacsamájat kapunk libamáj helyett, persze libamájárban. Erre akár azt is mondhatnám, hogy örvendezzünk, ha így történt, mert mértékadó vélemények szerint a kacsamáj jobb ízű, mint a libamáj.

Szóval ha hízott máj, legyen az liba vagy kacsa, a méret rendkívül fontos, de a határ nem a csillagos ég, hanem éppen ellenkezőleg. Érdemes tudni, hogy a liba vágósúlyának általában tíz százaléka a máj súlya. A kereskedő úgy vásárolja, mintha nyers gyémántot venne, többnyire ránézésre megmondja, szinte grammra pontosan, hogy mekkora máj rejtőzködik a libában. Ha a hentes nem a barátunk, akkor azt fogja sugallni, hogy vegyünk egy jó nagy májat, mert minél nagyobb, annál jobban járunk. Nem így van, jelentem alássan.

Ez azért fontos, mert a máj e feletti súlyban már nagyon zsíros, lényegében a többletet a zsírtartalom adja. Az meg kiolvad, nem beszélve arról, hogy a máj beltartalma kérgesítés után kásássá válhat.

Történelmi időkben hízott májak

A hízott kacsamáj valószínűleg már ismert volt az egyiptomi 5. dinasztia idejében is, bár erre csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre: sírköveken talált, kacsatömést ábrázoló reliefek formájában. Hasonló libaábrázolások is fennmaradtak a korból. Kr. e. 400-ban Egyiptomban a hízott libamáj ismert és rendkívül drága ínyencség volt. Fennmaradt írások szerint Spárta királyának adományoztak hízott libamájat ebben az időben.

A görögök is ismerték a trypheron sykotont, vagyis a hízott májat. Idősebb Cato, a római államférfi is említi a De agri cultura című könyvében a kényszertömött libákat. Zsidó rabszolgák tömték a libákat, ezt a gyakorlatot később átvitték Palesztinába is, ahol a hízott máj igen kedvelt volt arisztokratakörökben.

Idősebb Plinius szintén írt Naturalis Historia című könyvében arról a római szokásról, hogy a libamájat tejben és mézben áztatták, hogy növeljék a méretét. Plinius szerint Szíria kormányzója alkalmazta először ezt a praktikát. A szigorú diétás előírások miatt a zsidó konyhákban hamar meghonosodott a liba- és kacsazsír használata, és a libatömés szokását is életben tartották. A X–XI. században francia és német területekre települt zsidó közösségek ismert gyakorlata volt a liba-kacsa tömés. Megvakították az állatokat, odaszegezték a lábukat a földhöz.

Elzász kormányzója 1788-ban egy hízott májból készült pátéért cserébe egy picardiai földbirtokot kapott XVI. Lajostól.

Állítólag a Titanic fedélzetén az utolsó vacsora hízott máj volt zellerrel. Azt nem tudjuk, hogy kacsa vagy liba, de az biztos, hogy szarvasgombával pácolták és hájas tésztában sütötték.