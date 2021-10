Ez az olasz étel lehetne szégyenteljes, de valójában pazar

Pierre egyszer eljutott Rómába. Nem is egyszer, de ez a történet most azokról az időkről szól, amikor Pierre egyszer eljutott Rómába. Éhesen sétált a Tevere partján, amikor behívták egy étterembe, és olyat evett, amire még ma is emlékszik.

Története személyes, ahogyan monológjának hangvétele is az, de ettől egyedi.

Persze nem csoda, hogy erre a történetre emlékszik, hiszen az étel, amit akkor evett, nevezetes olasz eledel. Magyarra fordítva nagyjából azt jelenti, hogy ez… Na ezt inkább érdemes meghallgatni, mert Pierre nemcsak a szó eredetét magyarázza el, hanem azt is elmeséli, hogy ezt az ételt egykor bordélyházakban főzték, és annak azért van hagyománya, hogyan is kell elkészíteni.

Pierre gasztroesztéta. Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.