Ilyen isteni szottyos ragut nem mindenhol főznek

Van egy olasz városka, Gradiscutta, ahol olyan sok körtefa állt, hogy az ottaniak nem restellnek erős párlatot, grappát főzni a lehullott gyümölcsből. Pierre azonban nem csupán ezt idézi föl, de fontosnak tartja elmondani, hogy ebből az italból Ernest Hemingway is magába tölthetett némi mennyiséget. Nyilván azért, amiért most is szóba kerül: meghozza az étvágyat. És evés közben sem árt. Étkezés után pedig erősen ajánlott.

Ebben az olasz városkában szinte minden megtalálható, ami az olasz konyhára jellemző, különösen abban a trattoriában, ahol Pierre is megfordult. Mind közül azonban egy barna vénuszkagylóból készült étel maradt számára emlékezetes. El is mondja, hogyan kell ezt elkészíteni. Aztán már csak enni kell.

Pierre gasztroesztéta. Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.