A nudli a laska előszobája

Na már most, kérem, a laska, ha valaki nem tudná, valójában krumplis tészta, de fennhéjázóan hívhatjuk gnocchinak is. Persze a laskának más a formája, azonban a főtt krumpli–zsiradék–liszt-kombináció azonos, bár a gnocchi esetében inkább héjában sütik a burgonyát, esetleg tojással és liszttel gyúrnak belőle tésztát.

A laskát nem gombócnak formázzák, hanem kinyújtják, így lesz belőle palacsintaszerű tészta, amelyet rendesen odapirítanak egy serpenyőben, ekkor olyan lesz, mint egy pita vagy naan, formára mindenképpen.

Hát így függnek össze a dolgok a kulinária világában, és ez még csak a felszín.

Van itt Budán egy rejtett kis boltocska, bisztrócska, a Lashka Tésztaműhely, ahol ügyes kezek tésztát gyúrnak, formáznak, töltögetnek, főznek, pirítgatnak. Szenvedélyük a tészta, és tudják, hogy a világ nagy tésztahálózatában egy kis aprócska láncszemnél nem nagyobbak, de ez nem zavarja őket, mert ugyanakkor a világ ősi tésztaörökségének birtoklása révén nyugodtan gyúrogathatják a tésztáikat, mindig lesz rá kereslet.

Ide betérve ha laskát nem is kapni, amit kissé duzzogva nehezményeztem, azon kívül a nudlitól, a céklaízesítésű és -színű raviolitól egy egész rakat olasz klasszikusig szinte mindent, nem sorolom.

A kacsaleves tipikusan az a melengető étel, amelyben ha kacsahúsos tortellini van, csak jobb lehet. Általában a kacsalevest a jószág szárnyából, nyakából, szárnytőből főzik, hosszan, ha komolyan vesszük, hogy a hosszas gyöngyöztetés sűríti az ízt, és miért nem vennénk komolyan, hiszen csak arról van szó, hogy a bő lé lassú párolgása erősíti, sűríti az ízeket. Valahogy így készülhetett az itteni is, bár én még tovább főztem volna. A leves színe ígéretes, az íze kacsás, bőséggel van benne tortellini, és azokban ott szunnyadnak a kacsahústöltelékek. A tészta rusztikusan vastag, nem az én ízlésem, főleg a benne lévő töltelékhez képest, ezen az arányon talán érdemes változtatni.

Ami viszont nagyon jó, hogy a levesben kellemesen roppanós, apró kockákra vágott zellerszár is van. Az egész az én ízlésem szerint lehetne intenzívebb, kifejezőbb, dögösebb, de szó nem érheti a ház elejét, korrekt a leves, a gazdája, és szemlátomást a vendégek is elégedettek vele.

Egy, a napi ajánlatban szereplő levesre is megjött a gusztusom. Azt mondja, hogy paradicsomvíz és marinált, fermentált paradicsombetét, valahogy így. A kissé összetört paradicsomból lecsöpögtetett színtelen folyadék valóban olyan színű, mint a víz, igazi ínyencség. Az íze ellenben rácáfol a színére, mert a paradicsomíz minden jellemzőjét magán viseli. Édes, savas, vastag íz érzetű. Azonban van egy nagy hibája: ahhoz, hogy ebből ipari mennyiség előálljon, nagyon sok paradicsomra van szükség.

Itt, a Lashkában ezt úgy oldották meg, hogy ízesítőalapnak kezelték a folyadékot, és vajjal, tejszínnel összefőzve egy igen izgalmas levest hoztak létre, amelyben a színes paradicsomok további savas izgalmakat okozva olvadoznak. Étlapon tartanám, megérdemli.

Céklás ravioli kecskesajttal és zsályás vajjal. A céklával színezett tészta igen tetszetős, és a kecskesajttöltelékkel már önmagában is ígéretes. A zsályával aromatizált vaj pedig végképp megkoronázza ezt a minden szempontból klasszikus kompozíciót. Ehhez még hozzájárulnak a sült céklakockák, így lesz teljessé a fogás. Itt minden megfelelő arányban és minőségben van jelen.

Kolbászos-spenótos pirított nudli marinált sült paprikával. A nudli, ha igaz, a laska előszobája, mert ha tovább nyújtanánk, végül laskát kapnánk, amit ugyanúgy lepirítanak, megszórják szalonnapörccel, zsírral locsolgatják, hadd szóljon.

A nudli pirítva kincs, ha kolbászmorzsával bolondítják, akkor még inkább. A marinált paprika, ha kellően füstös, olajos – savas, cuppanós, csúszós –, akkor tölti be igazán a neki szánt funkcióját. A leve is fontos. Ha ott van a tányéron, és szaftosítja a pirított nudlit (nem fog elázni), sanszos, hogy beköszöntött az aranykor. Ha nem így van, csak a bronzkorban vagyunk. Most a bronzkorban vagyunk, de nem sok hiányzik, hogy átcsusszanjunk az aranykorba. Több szaft, bátrabb paprikahasználat, és a spenót esetében pedig el kell dönteni, hogy díszítőelem vagy tényleges résztvevő; ha ez megvan, fel fog csillanni az aranykor hajnala.

Jó kis hely ez a Lashka, jó helyen is van, a tészták többsége elvitelre is van. Letisztult, böcsületes konyha, gyors, szakszerű szerviz, otthonosan barátságos atmoszféra. Reméljük, kitartanak.