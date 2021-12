Zsidai Roy: egy étterem nem a táplálkozásról szól

Ezúttal a Zsidai Csoport ügyvezető-tulajdonosa, Zsidai Roy a Degusztátor podcast vendége, aki azt mondja, hogy ők is nagykarácsonyra készültek, de a kiskarácsonynak is örülni kell. A Covid-járvány ugyanis a gasztronómia és a turizmus minden szereplőjét „lövészárokba″ kényszerítette, sokan a túlélésre rendezkedtek be, mások próbáltak előre menekülni.

A Zsidai Csoport is átállt csökkentett üzemmódra, átmenetileg és szükség szerint éttermeket zártak be (a Pest-Budát éppen a héten nyitották meg újból), erősítették a házhoz szállítást, a csöndesebb időszakot pedig stabilizálással, tervezéssel, fejlesztéssel töltötték.

A beszélgetésben Zsidai Roy nem csupán arról ad hasznos szempontokat, hogy egy étterem hogyan élhet túl egy pandémiás időszakot, hiszen erre éppen az ő csoportjuk lehet az egyik példa. Számos fejlesztés ráadásul a járványmentes időszakban is tökéletesen működik.

Részlet a beszélgetésből:

„Egy étterem olyan, mint Svájc. Neutrális terület. Egy étteremben nincsen politika. Egy étteremben mindenki ott van, egyszer ül az egyik teremben az amerikai nagykövet, a hátsó termemben a japán nagykövet. Egyszer az egyik teremben az ellenzéki politikusok, a másik teremben a kormánypárti politikusok, néha egy asztalnál ülnek.

És küldenek egymásnak konyakot?

Ha kell, igen, küldenek egymásnak konyakot.″

Zsidai Roy mesél a letűnt korok kávéházi hangulatának lényegről és szükségességéről, valamint arról is, hogy ő beleszületett a gasztronómia világába. A szülei működtették a második világháború után nyílt első magyar magán kávéházat, gyerekkorát a Café Pierrot polgári hangulatú falai és bútorai között töltötte. Szakmai életútját először ugyan pénzügyi, közgazdasági vonalon indította el, ám figyelme mindvégig a gasztronómián volt, és minden megszerzett tudását és tapasztalását ma is ezen a területen hasznosítja és kamatoztatja.