Börtönben álmodott életről a Mézes Mackó alapítója

Pierre nem fogja vissza magát, hiszen mindjárt egy olyan történettel indítja az évet, amely nem csupán a magyar gasztronómiában emlékezetes, de a magyar jogtörténetben is tanítják. Főhőse egy munkás, Onódy Lajos, az egykori Éttermi és Büfé Vállalat igazgatója, és akit olyanok vádpontokkal illettek, hogy azok még a kor ünnepelt színésznőjének, Bara Margit pályafutását is derékba törték.

Onódy Lajost fantasztikus gasztronómiai inventorként is ismerték, nevéhez fűződik a Mézes Mackó megalapítása is. Bár nem ezért fogták perbe, hanem azért, mert involválódott a magyar közéletbe, pontosabban politikai valóságba, és ez nem sok embernek tett jót – már akkoriban sem. Olyan hatalmassággá nőtte ki magát, aki rálátott a teljes magyar gasztronómiai és szállodaipar vertikumára. A tenyeréből evett

a rendőrkapitány,

az ügyész,

a légitársaság igazgatója,

a színházdirektor,

és lényegében mindenki, akit a hasán keresztül meg lehet fogni. Megfogni bármivel és bárkivel.

De Ikarosz története óta tudjuk, hogy aki túlságosan magas régiókba jut, az túlságosan magasról zuhan a mélybe. Ez történt Onódy Lajossal is, s bár sorsa sokakat a mélybe rántott, mindazt, amit a gasztronómiában maga mögött hagyott, ma is érvényes igazság.

Onódy Lajos szerencséje vagy szerencsétlensége az, hogy túl sok hatalmasságot, híres embert, művészt és sportolót ismert, ahogyan a hatalmasságok túlságosan sok szokását, vágyait és vágyakozását is.

Lám, egy koncepciós per sem képes eltörölni egy ember emlékét, sem a hagyatékát. Pierre is azért veszi most elő éppen az ő történetét, mert tanulságos. Van benne politika, van benne nyalóka, van benne magyar foci – miért is éppen ez hiányozna.

