Pierre végre elárulja, milyen szempontok alapján kóstolgat

No, ez a pillanat is eljött. Pierre vallomást tesz. Hogy miről? Arról, hogyan és milyen szempontok alapján kóstolgat.

Ez azért nem semmi, mert ez most szinte már közszolgálati tevékenység tőle, ingyen online-iskola. De valahol szükséges is, hiszen – ahogyan Zsidai Roy is mondta, amikor nálunk járt, hogy –az étterem nem a táplálkozásról szól, vagyis a gasztronómia világában vannak olyan titkok és rejtélyek, amelyeket mások már megtaláltak, megfejtettek, vagyis inkább azoktól tanuljunk, akik tudják is, miről beszélnek.

Alapszabályként álljon itt az, hogy ehhez azért el is kell járni az éttermekbe, bisztrókba, oda kell állni a sütöde mellé kihelyezett asztalokhoz.

Pierre a kelkáposzta főzelék fasírttal példáján magyarázza azt, hogy

mi a lényege,

mi az ízlés szerepe,

mi az elvárás,

miért fontos, ha az alapanyagok ne főjenek szét,

s hogy az enteriőr vajon meghatározza-e az ízeket.

A gasztronómiai oktatás nem hosszú, de érdemes kitartóan figyelni, mert nem csupán konyhai trükkökről, jegyzetfüzetbe illő szempontrendszerről van szó, de még marketingről is, amely a modern konyha egyik legfontosabb területe.

Merthogy az éttermek olyanok, mint a versenyautók, nem mindegy, melyik hogyan indul, nem mindegy, melyik hogyan halad, ahogyan az sem, hová tart.

De a lényeg úgyis az, hogy mi kerül a tányérra. Ehhez nem kell feltétlenül csillagokat látni, sem keresni, de ha az éttermet kulináris színházként fogjuk fel, akkor olyan kulturális térbe jutunk, amelyben szabályok és tradíciók határozzák meg az élmény minden pillanatát.

