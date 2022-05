Megkóstoltuk: ezt főzte a magyar séf a sztároknak az idei Oscar-gálán

Nincs abban semmi eget rengető, ha a nemzetközi filmvilágból Magyarországra látogató híresség betér egy honi étterembe, és ott jól érzi magát. Az is természetes, hogy a vendéglátóhelyek ezt megörökítik, büszkén rakják ki a sztárokról készült fotókat az étterem falára.

Így fedezhettük már fel évtizedekkel korábban a Gundelben Catherine Deneuve-t vagy Paul Newmant, a Pierrotban Melanie Griffith-t vagy Anthony Perkinst, az Alabárdosban Roger Moore-t vagy Orson Wellest.

Sokat köszönhet a hollywoodi filmeseknek a Rosenstein vendéglő is, ahol többek között Helen Mirren, Robert de Niro és Jeremy Ironst pillant ránk a képkeretekből. A mai idők sztárjai, ha nem a paparazzi fotókon bukkannak föl, vagy a szomszéd asztaloknál ülök örökítik meg őket, akkor saját maguk posztolják az élményt közösségi oldalukra, komoly „marketing örömöt” szerezve az étterem számára.

Somlói galuska

Így tudunk arról, hogy Jamie Lee Curtis pazarul érezte magát a Kollázsban, Cate Blanchet a Leo Rooftop Barban, Eva Mendes és Ron Perémann a Biarritzban, Mel Gibson a Prime Steak Houseban, Mila Kunis és Ashton Kutcher a szentendrei Aranysárkányban.

Az viszont sokkal ritkábban adódik, hogy egy híres magyar vendéglátós vagy séf az Újvilágban kápráztassa el közönségét, főképp olyanokat, akik híresek és gazdagok lévén, a legjobbhoz ízekhez és kiszolgáláshoz szoktak.

Los Angeles egy magyar séf előtt hajt fejet

Ilyen volt Gundel Károly, aki olyan módon kápráztatta el amerikai közönségét lecsójával, hogy a híres fogáshoz legmegfelelőbb paprikát úgy biztosította, hogy egy évvel korábban elküldte a magokat helyi farmereknek termesztésre.

Megkóstoltuk: ez főzte a magyar séf a sztároknak az idei Oscar-gálán

Hosszabb és nagyobb visszhangot könyvelhetett el Kövi Pál és Láng György. Előbbinek a New York-i Four Seasons éttermet köszönheti a világ, és azt is, hogy a nouvelle cousine gyorsan elterjedt a Big Apple felkapott helyein. Mi pedig az egyik legjobb szakácskönyvért, az Erdélyi Konyháért lehetünk hálásak neki, de ez egy másik történet. Láng György talán még nála is mélyebb nyomott hagyott New York gasztronómiai történetében. 1946-ban emigrált az Egyesült Államokba, ahol a legalulról indulva, konyhai kisegítőként indította el karrierjét, hogy aztán a ranglétrán tovább haladva végül séf és bankmester lett. Elsőként alapított gasztronómiai tanácsadó céget az Újvilágban (Restaurant Associates), felvirágoztatta a New York-i Four Seasonst, majd a Hotel des Artistes szálloda éttermét is. Seregnyi híresség fordult meg a Café des Artistes-ben, köztük Woody Allen, aki még a „Rejtélyes manhattani haláleset” című filmjének póker-tanulós jelenetét is itt vette föl, de ezeknél az asztaloknál ült Kim Basinger és Mickey Rourke is a 9 és ½ hét című erotikus drámában.

Szántó István

Ilyen történelmi előzmények után bukkant fel újra egy magyar név idén a „filmeseknek főzők” között, de most nem a keleti parton, hanem egyenesen az Oscar-díjátadót követő gálán. Mivel a neves eseményen már évek óta az osztrák sztárséf, Wolfgang Puck és csapata készíti az ételeket, tavaly óta pedig Budapesten is nevét viseli egy előkelő étterem, adott volt, hogy a Spago Budapest főszakácsa is a serpenyők mögé álljon Los Angelesben.

Gyulyásleves vs. vörös szőnyeg

Szántó István szabad kezet kapott Wolfgang Pucktól, hogy magyar ízeket varázsoljon a gálavacsorára, a rendezvény mérete és szervezése, a vendégek száma és összetétele viszont komoly kötöttséget jelentet:

Mindenképp a magyar konyha ikonikus fogásait akartam megjeleníteni a gálán, így nekem is elsőre a gulyásleves jutott eszembe az eseményt megelőző hónapok alatti tervezés során. Aztán ezt el kellett vetnünk, mert nem mutatott volna túl jól, ha a vendégek a svédasztalról leemelt paprikás levest a vörös szőnyegen egyensúlyozva vitték volna az asztalukhoz.

Emiatt olyan fogásokat kellett megálmodni, ami könnyen szervírozható, az amerikai közízléshez passzol, figyelembe veszi az allergéneket, de mégis híven képviseli a magyar konyhát.

Így alakult ki a magyar menü:

hortobágyi palacsinta,

vadas marha,

Eszterházy-torta,

somlói galuska.

Minden fogásból legalább háromszáz adagot kellett készíteni, amihez az alapanyagokat a Santa Monica-i termelői piacról szerezték be. Kivétel ez alól csak a magyar fűszerpaprika volt, amit István Budapestről vitt magával. Le is ellenőrizte az amerikai vámos, kése hegyét a zacskóba szúrva, hogy a vörös por nem valamiféle titkos ajzószer-e. Így a gála vendégei ugyan el nem kábultak, de mégis elcsábultak a magyar falatoktól, amit az jelzett leginkább, hogy volt, aki többször is visszajött Istvánhoz a tálalópulthoz a vadasért, illetve az utolsó morzsáig elfogyott az összes desszert, de a hortobágyiból sem maradt.

Vadas marha

Azt pedig, hogy az amerikai és a világ filmeseinek tetszését elnyerő ételeket, hogyan fogadja a magyar közönség, hamarosan megtudhatjuk, mert a Spago Budapest kínálatába felvette az Oscar-gálát megjárt fogásokat. És ahogy az már gyakran megszokott a magyar szinkronnal futó filmek esetében, hogy plusz élményt adnak a nézőknek, úgy a menü is valami hasonlót ígér, mert a kóstoló-méretek helyett valódi adagok kerülnek a tányérokra, további ízekkel gazdagítva.