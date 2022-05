Már nem szóbeszéd a Dining Guide fődíja: a Rumour az év étterme

2022. május 16-án, hétfőn este tartották az Audi-Év Étterme Díjátadó Gálát, amelyen kiderült, hogy

idén az Év Étterme a Rumour (magyarul pletyka, szóbeszéd) by Rácz Jenő lett.

A Restaurant Best of The Best díjat pedig a Stand Étterem kapta.

Az első Év Cocktail Bárja díjat a Black Swan Budapest, a Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte el.

A Pastry Shop Best Of The Best díjat a Mihályi Patisserie kapta,

az Év Cukrász Teljesítményéért Menyhárt Attila vehetett át díjat,

az Év Cukrászdája pedig a Málna The Pastry Shop lett.

Különdíjat kapott a magyar Bocuse d'Or csapat az Év Szakács Teljesítményéért, az Év Ifjú Séftehetsége a Rutin fiatal séfje, Pallag Dávid lett, a Dining Guide-Audi Életműdíjasa Pintér Katalin.

Az Év Séfje az osztrák származású séflegenda, Wolfgang Puck, aki a tavalyi évben nyitotta meg első európai éttermét Budapesten. Az Év Éttermi Szervize díjat a Déryné vehette át, az Év Borlapja nyertese a Felix Kitchen & Bar. Az Év Innovatív Konyhája díját a Mák Restaurant kapta, az Év Ígéretes Étterme pedig a Szaletly Vendéglő és Kert lett – derült ki a gálán.

Gasztrószínház a zsűritagtól

A Rumour étterem Rácz Jenő séf és a Costes Groupot alapító Gerendai Károly közös vállalkozása. A külföldről hazatérő, hazai televíziós tehetségkutató főzőshow népszerű zsűritagjának első magyarországi étterme, a hazai éttermi kínálatban újszerűnek számító egyedi „chef's table” koncepcióval várja a vendégeit.

A Rumour, a budapesti éttermi élet első, a séf személyére építő, őt a központba helyező étterme, amely nem csak a vendég gasztronómiai érzékeire kíván hatással lenni. A vendégeket a látványkonyhát körülvevő pult köré ültetik, és a vacsorát a séf, a sommelier és az egész éttermi személyzet vezetésével kísérik végig, egyfajta közösségi érzésre építve. Az étterem saját meghatározása szerint gasztrószínháznak nevezi a vacsoráit, ennek megfelelően a gasztronómiai élményt kiegészítő elemekkel, gegekkel jeleníti meg.

Fotó: Dining Guide Rácz Jenő

A Rumour ételkínálata az ismert, jól érthető és beazonosítható, biztonságos, klasszikus fine dining stílust képviseli, olykor formabontó tálalással. A tesztelések eredményeként és a hazai vendégközösség körében elért, a fine dining éttermi stílus népszerűsítésének eddig nem látott teljesítményét is figyelembe véve 2022-ben az Audi-Dining Guide Étteremkalauz a Rumour By Rácz Jenő éttermet Az Év Étterme Díjjal ismeri el.

Új díjkategóriák

Az Év Étterme Díj nyertesének kihirdetése előtt átadták a gála legújabb kategóriáinak győzteseit, köztük az új Dining Guide Restaurant Best Of The Best minősítést is.

Az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz idei évben bevezetett nagy újdonsága, hogy a nemzetközi gyakorlatokhoz hasonlóan egy új kategóriát hoz létre a Best Of The Best minősítéssel. A legjobbak legjobbjai besorolással ismeri el azon egységek példamutató minőségét, amelyek az ezt megelőző évek Étteremkalauzaiban minimum három évben is a kategóriájuk legjobb helyezését érték el. A Dining Guide Best of The Best helyezését az adott vendéglátóhely addig tarthatja meg, amíg az egység szakmai munkájának vezetése és az egység helyszíne változatlan marad, illetve a teszteléseken mutatott teljesítménye 90 pont feletti számot mutat. A Best Of The Best díjjal elismert vendéglátóhely a kategóriája TOP10-es mezőnyéből kiemelve külön besorolás alá esik

– mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.

Az új kategória első díjazottja a Stand Étterem lett, amely az elmúlt három évben az Év Étterme díj győztese volt, amely a magyar gasztronómia régió alapanyagaira épülő, és a hazai konyhai tradíciók kortárs, modern felfogású tányérjait nyújtja menüsoraival. Az étterem ezeken túl a Bocuse d'Or versenyeken elért eredményei miatt is nemzetközi figyelmet kapott.

Az új díjkategória mellett új TOP10-es listát is találunk az idei Étteremkalauzban: A kiadvány az idei évben külön fejezetben egy TOP10-es listával és az Év Cocktail Bárja díjjal értékeli az elmúlt években tapasztalható hazai bárélet fejlődését. Az első Dining Guide Év Cocktail Bárja díjat a Black Swan Budapest nyerte el.

A Dining Guide a cukrászdák között is kihirdette a legjobbak legjobbját. A Pastry Shop Best Of The Best díjat a Mihályi Patisserie kapta, melyet a Dining Guide 2018 óta négy éven át értékelt az Év Cukrászdája díjjal. Az Év Cukrász Teljesítményéért Menyhárt Attila, a Four Seasons Hotel Gresham Palace vezető cukrász séfje vehetett át díjat. Az Év Cukrászdája 2022-ben a Málna The Pastry Shop lett: a Gerbeaud egykori főcukrásza, Kolonics Zoltán és felesége, Ágnes családi vállalkozása egy nagyon komoly, modern felfogású francia stílusú cukrászda, desszert koncepciói nagyon finom, érzékeny összeállítású desszertek, amelyek minősége a magyar mezőnyben magasan a legjobbak közé emeli a Málnát.

A 2022-es Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Audi - Dining Guide Év Étterme Díj: Rumour by Rácz Jenő

Különdíjak:

Dining Guide Fenntarthatósági Díj / Pajta

Dining Guide Az Év Cocktail Bárja / Black Swan Budapest

Dining Guide Az Év Cukrász Teljesítménye / Menyhárt Attila (Four Seasons Pastry Chef)

Dining Guide Pastry Shop Best Of The Best / Mihályi Patisserie

Dining Guide Az Év Cukrászdája / Málna The Pastry Shop

Dining Guide-Unicum Riserva Az Év Éttermi Szervize / Déryné

Dining Guide-Lanson Az Év Borlapja / Felix Kitchen & Bar

Dining Guide Az Év Ifjú Séf Tehetsége / Pallag Dávid (Rutin)

Dining Guide Az Év Szakács Teljesítménye / magyar Bocuse d'Or csapat

Dining Guide-Unicum Barista Az Év Innovatív Konyhája / Mák Restaurant

Dining Guide Az Év Ígéretes Étterme / Szaletly Vendéglő és Kert

Dining Guide-Audi Életműdíj / Pintér Katalin

Dining Guide-Master Good az Év Séfje / Wolfgang Puck

Dining Guide Restaurant Best Of The Best / Stand

TOP10+2 Étterem:

Rumour by Rácz Jenő

Platán Gourmet Étterem

Essência Restaurant - Tiago & Éva

Salt Budapest

Pasztell

Borkonyha Étterem

Babel Budapest

Arany Kaviár

Costes Restaurant

42 Restaurant & Bar

Costes Downtown

Laurel Budapest