Ilyet is ritkán látni Budapesten, fasori gombák ölelkeznek rakparti halakkal

Második városi gasztronómiai kirándulását is megtartotta az Onyx étterem csapata. Idén májusban fényre hívták a 2020-ban kalapáccsal szétvert, két Michelin-csillagos étterem vendégeit és barátait, jelezve, hogy valami egészen újszerű kezdeményezés és folyamat részesei, szemtanúi lehetnek. Ezúttal a szagok és illatok témakörében tartottak történelmi és gasztronómiai utazást, amelyen – ahogy az első eseményen – az Index stábja is részt vett.

Egyre erőteljesebben körvonalazódik, hogy az Onyx Alkotói Közösség mit is ért Metamorfózis alatt. Miután ugyanis az Onyx éttermét falig rombolták, mert helyén valami egészen újszerű születik, olyan, amilyenre a világon sem sok helyen van példa, az Onyx Műhely lelkes csapata szó szerint a nulláról kezdte felépíteni éttermét és kikísérletezni ételkínálatát.

E folyamat egyik fontos állomásaként idén májusban már fényre hívták vendégeiket és barátaikat, vagyis egy olyan városi túrára, amelyet a magyar gasztronómiai történetírás alighanem már most korszakteremtő eseményként tart számon. Azon – ahogy a mostanin is – az Index stábja is járt, az ott készült videót itt megtekinthetik.

A második gasztronómiai tér- és időutazás témájául ezúttal a szagokat és az illatokat választották. Az Onyx Alkotói Közösség tagjai ugyanis komolyan gondolják, hogy amennyiben egy étterem a város szívében található – és az Onyx ilyen –, annak minden elemében a városi lét rezdüléseire kell választ adnia.

Boldog békeidők

Azt, hogy milyen a mai Budapest, aligha kell bemutatni. Ám a fővárosra nem csupán a szmog, a számos közlekedési dugó, a vasillatú villamosok kerekének sikoltása, az egymás mellé tapadó házak tengere jellemző, hanem az a meghatározó természeti környezet is, amely arculatának és mindennapi életének része. Ilyen például

a Pestet és Budát kettéválasztó Duna,

a rakpartok, a szigetek élővilága,

a fasorok gesztenyéinek virága,

a piacokon kínált zöldségek és gyümölcsök illata,

a hentespultok hűvösében vigyorgó tőkehúsok boldogsága.

Az Onyx csapata ezúttal is a múltba repít vissza, egészen az 1890-es évekbe, amikor a piacok és az épülő vásárcsarnokok világa olyan nyüzsgőnek és sokszínűnek bizonyult, hogy az ott fellelhető portékák kínálata a mediterrán városok hangulatát idézte.

Az alábbi videóból kiderül, hogy az Onyx Alkotói Közösség hol tart most az újranyitási folyamatban; hogyan építi be ételei kínálatába mindazt, amit egy polgár városi életének mindennapjaiban tapasztal. Amitől minden étel a városi lét szerves részévé válik.

Hogyan lesz fasori leves a gombából

és rakparti kínálat a halból,

és az kiderül, hogy a hagymát olyan módon is el lehet készíteni, amit kóstolva egy kicsit úgy érezzük, hogy Budapest a mennyország kapujától nem messze található.

Ezúttal is tartsanak velünk ezen a különleges városnéző, múltidéző, jövőt tervező, de nagyon is a jelenben élő túrán!