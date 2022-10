Ez történik, amikor a zúzapörkölt találkozik a kívánatos dundi szűzérmével

Nem Vasvirág, nem Vasorrú, nem Vasút, nem Vasas, nem is Lámpavas, hanem, mit ad isten, az ideális, a magyar kulináris irodalmi tradícióba legjobban illeszkedő nevű utcában, a Vasrózsában, Újpesten túl van Kami kisvendéglője.

Vendéglő a javából azoknak, akik megunták a hamis stelázsikat, almáriumokat, nagymama konyháját kisajátító, vendéglőnek csúfolt, tartalom nélküli magyarosch kifőzdéket, retket, betyárt, fiókát, náncsit, kört, paprikát, 48-at, az összes háziasnak mondott cifraszűrt, vágódeszkát, piros lábost.

10 Galéria: Ez történik, amikor találkozik a zúza pörkölt a kívánatos dundi szűzérmével Fotó: Vajda Pierre

Nekik amúgy szívből ajánlom, ha már annyira ragaszkodnak a nagymama magyaros, házias főztje narratívához, hogy szépen, tömött sorokban zarándokoljanak el a Vasrózsa utcába, és lessék el Kami titkát.

Magyar, házias, bisztró

A Vasvirág utcában, kint a világvégén., Kami, kinek becsületes neve Fülepi Kálmán fagylaltszínű családi házának földszintjén vendéglőt üzemeltet. Nincs hímzett falvédő a falon, nincs fakanál keresztbe téve, piros lábos is csak ritkán. Errefelé nem a kommersz kellékek döntenek az ételek minőségéről, hanem elsősorban Kami szenvedélyes főző tudománya.

Ha van olyan, hogy házias konyha, ami persze tág fogalom, hiszen ahány ház, annyiféle konyha, de mégis mintha lenne, akkor Kami képes ezt a sokféleséget szintetizálni és a magyar házias bisztró etalont elővezetni a Vasvirág utcában.

Amennyire egy vasfaragó mester képes leheletnyi finomságúra kikalapálni a rózsaszirmokat, Kami hasonlóan kifinomult mesteri módon főzi ételeit. A háziasság bisztrónyelven többek közt azt jelenti, hogy a napi táblás ételekből limitált mennyiség készül, aki kapja marja, pont annyi adag, amennyit a konyha még kézműves módon képes elkészíteni, mintha számozott példányok lennének. Értelemszerűen csak kifogástalan nyersanyagból készülhetnek, és ezt többnyire a piaci felhozatal határozza meg.

Van állandó étlap is, a már jól kipróbált, közönség által megkedvelt fogásokkal. A táblás próbálkozások egy idő után átköltöznek az étlapra, ha van rá igény.

A becsületesen házias konyha másik ismérve, hogy ételeivel, a változatos kínálattal folyamatos párbeszédben van a vendégeivel. A házias konyha látszólag egyszerű, de az egyszerűsége mögött türelemmel végrehajtott, gyakran elég időigényes folyamatok zajlanak. A komplex, nagy hatású ízek létrejöttében a ráfordított időnek is szerepe van, nem beszélve az istenadta ízérzékről, ami sok munkával még fejleszthető is.

A szakmai zsargon szerint egyes szakácsoknak „jó szájuk van”. Vagyis baromira érzik az ízeket, az arányokat, ösztönös tehetséggel komponálják az ételeiket, de ez nem megy rendes szakmai előtanulmányok nélkül, mert az ösztönös íz érzék mellett fontos az íz hatások tudatos tervezettsége is.

Okos tojás, ilyen is van

A zöld kardamommal ízesített karalábékrém leves jó példa a fentiekre, a karalábét életre kelti, bár van annak saját élete, de ez az ősi fűszer új értelmet lehel a diszkrét zöld ízt tartalmazó zöldségbe. Határozott kontúrokat ad neki, segíti a karalábét, hogy végre ő lehessen a főszereplő. Persze a pirított szalonna törmelék, meg az okos tojás, amely arról ismerszik, hogy a sárgája zselés állagú, vagy az egyéb frissítő hatású zöldek további íz szenzációkat kölcsönöznek a készítménynek. Rejtett savak teszik még izgalmasabbá.

10 Karalábé leves betét Galéria: Ez történik, amikor találkozik a zúza pörkölt a kívánatos dundi szűzérmével (Fotó: Vajda Pierre)

Nyilván meg lehetett tervezni, de azért Kálmán veleszületett érzéke emeli ki az átlagos karalábék közül. Ugyanakkor semmi nehézkesség, erőlködés nem érzékelhető, „odakente”, mint birkózó az ellenfelét, fél kézzel.

Sokféleképpen készíthető a padlizsánkrém, nagyon hálás cucc, amolyan kezdő falat, kence, amivel el lehet indítani az étkezést, főleg, ha a mellé adott kenyér nem valami ipari hulladék, mint sokhelyütt. Itt a kenyér beszélni tud, sőt szavalni, énekelni, ahogy az egy igazi kenyértől elvárható, és mindjárt helyre kerülnek a dolgok.

Ettől lesz házias, nagymamás, ha mindenáron ezt a kissé kiürült valódi értelmét vesztett meghatározást szeretnénk használni.

A másik jellemzője enne a vasrózsai stílusnak, hogy a piac legszebb, legfrissebb zöld salátái, levelei, marokszámra fénylenek, csillognak a tányérokon, miniatűr lilahagyma szívek pácolva savasítanak. A bordó, meg a zöld minden árnyalata virít a tányérokon, legyen a legnehezebb fajsúlyú fogás, csülök, hasalja, a magyar virtus nehéz kövei, amelyek meglódítva röpülnek, ki tudja hol állnak meg, de az biztos, hogy nem maradnak egyedül, mindig zöldeken landolnak. A gondoskodó házias bisztró Kami módra.

Rusztikus cucc, minden íz a helyén van

A harcsapaprikás juhtúrós sztrapacskával egyik lényege, hogy a paprikás szósz nem csak simán egy odacsapott pörkölt szaft, amolyan generál gyors megoldás, hanem mély ízű halászlé redukált változata, amelyben ott sűrűsödnek a halas ízek, a jó minőségű tömény paprikával. Ebben helyezkednek el a zsenge harcsa kockák. A juhtúrós tészta magába szippantja a halas szószt, igen csak kiadós fogás, bár a nagy marok zöld sokat segít. Rusztikus cucc, nincs elművészkedve, csak minden íz a helyén van.

Van itt kis piros lábos, persze hogy van, de a belevaló is olyan. Nem a népbutító nosztalgikus giccs jegyében tálalják kis lábosban, hanem mert a csicseriborsós zúzapörkölt a Vasrózsa utcában, miben legyen, ha nem is lábosban. A szépen pirult gömbölyded burgonyák beleforgatva a hosszan főzött pörkölt szaftba, meg a csicseriborsó a zúzával honfoglaló kombináció. Az elmaradhatatlan maroknyi frissítő zöld és a szerényen odaszórt szalonna pörc aztán végkép a kisvendéglői tartományhoz köti ezt a fogást, ebben a zöld összeállításban még a borsóhajtás is a helyén van. Friss kenyérrel, meg rostrácson pirítottal tunkolni is lehet, van mit bőven.

10 Zuza pörkölt Galéria: Ez történik, amikor találkozik a zúza pörkölt a kívánatos dundi szűzérmével (Fotó: Vajda Pierre)

A rántott szűzérme a mindenkori külvárosi kisvendéglő egyik magasröptű fogása, különösen akkor, ha a henger formájú húsból egy az egyben érme formájú hús szeleteltetik le, és az van szelíden kipotyolva, de csak éppen hogy, kamaszgyerek tenyérnyi méretre. A megszikkadt kovászos kenyér maradványokból, panírnak való pergő morzsa daráltatik, ebbe aztán beleforgattatnak a kívánatos dundi szűzérmék, és vajon, olajon, serpenyőben kisüttetnek. Majonézes burgonyasalátával tálaltatik, rajta kétmaroknyi harsogó zölddel, ahogy az már emblémájává lett a Kálmán féle konyhának.

Isten tartsa meg a jó szokását.

Van itt a konyhán egy kedves virgonc fiatalember, Lajoska, ki Kálmán szorgos jobb kezeként tevékenykedik. És már ott tart nagy jó dolgában, hogy saját desszert kreációja van az étlapon. Lajoska karamelles csokitortája mangó fagylalttal tömény jókedv, nem beszélve a sűrű csokoládéról, melyben megáll kanál, de a villa is.

Nincs miért visszamenni a városba, itt zajlik a kulináris élet, nem máshol.

Pierre gasztroesztéta.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

Ha lemaradt volna az előző heti Pierre-cikkről, itt elolvashatja.