Semmi kétség, Szepsy István visszatette Tokajt a világ bortérképére

Ha Pierre ígér valamit, azt be is tartja. Persze lehet, hogy arra várni kell egy kicsit, ez történik most is. Vagyis a soba tészta rajongói legyenek türelemmel, cserébe tokaji legendákat hallhatnak. Sőt, megismerhetnek egy élő legendát is.

Szepsy Istvánt ugyanis október közepén beválasztották a Golden Vines Hírességek Csarnokába (Hall of Fame).

Ám ez még csak a hír fele. Ezen a bizonyos Golden Vines Awardson a mádi Szepsy Pincészet lett Európa legjobbja (Best Fine Wine Producer in Europe).

Vagyis érthető Pierre témaváltása, mert erről muszáj beszélni. Ezt sokaknak hallaniuk kell. Ez a díj ugyanis nem olyan, hogy a megmérettetésen lényegében minden induló vagy nevezett vagy a figyelem középpontjába kerülő borász és pincészet elhoz valamiféle díjat.

Ez nagyjából olyan hír, mint amikor Szabó István Oscar-díjat kapott a Mephisto című filmért. Vagyis erre az egész világ felkapja a fejét.

106 ország, 943 borász

Ha csak a számokat nézzük, akkor ennyien, ennyi helyről szavaztak Szepsy István első helyére. A szavazók között a legkiválóbb borászok és sommelier-k is helyet kaptak. Vagyis bátran lehet mondani, hogy ennél szakmaibb zsűri a világon nincs, így Szepsy István győzelme tényleg világhírű.

Pierre sokat mesél Tokajról, ősi időkről, tatárokról, fejedelmekről, török időkről, kiváló talajokról, szőlőkről. Podcastjából kiderül, hogyan nőtte ki magát a borvidék, s hogy sokat köszönhet a török hódoltságnak, csak másként, mint arra elsőre gondolnánk.

Szó esik egy különös dobozkáról, amit Mária Terézia kapott egykor ajándékba. Abban van egy aranyszarvas, a szarvas szájában arany szőlőszemek. Ez az ajándék a tokaji borvidék egyik legértékesebb szimbóluma is, és Pierre átkötésében ez mutatja meg azt is, hogy Szepsy Istvánék elismerésének gyökere milyen messzire és mélyre nyúlik vissza az ország és Európa történelmébe.

Merthogy a tokaji bort, a szőlőt már évszázadokkal ezelőtt is az aranyhoz hasonlították, ezzel a nemesfémmel jelenítették meg. Értéke felbecsülhetően felbecsülhetetlen.

Pierre gasztroesztéta.

Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.