Mintha kiátkozták volna, mert kritikát írt egy étterem konyhájáról

Gasztronómiában ilyen csillagosztás és elismeréshullám még nem volt Magyarországon, mint idén. Köszönhetően a Michelin gasztronómiai kiadványainak és ítészeinek, valamint annak, hogy ha egy étterem vagy bisztró Michelin-elismerést kap, annak van jelentősége.

Már az is nagy érték, ha valaki felkerül az ajánlott helyek listájára, ám ha valamelyik konyha Michelin Bib Gourmand minősítést kap, netán Michelin-csillagot, az azért nem semmi.

A Bib Gourmand azt jelenti, hogy itt valami egészen kiválót kapunk – nagyon jó ár-érték arányban.

A Michelin-csillag nagyon komoly műhelymunkát ígér, még akkor is, ha repülőjegyet sokan csak a két- vagy háromcsillagos éttermek kedvéért vesznek.

A Zöld Csillag a fenntarthatóság elismeréséért jár. Ez olyan kategória, amelynek szintén van magyar nyertese. Négy is. Pierre a podcastban elmondja, melyik négy az.

Kétcsillagosok, de nem katonák

Pierre hosszan mesél a tatai Platánról, amelyik immár 2 Michelin-csillagos konyha, és Pesti Istvánról is, a séfről. Méltatásának alapja a tapasztalat.

A Stand két csillaga arról híres, hogy Szulló Szabina és Széll Tamás séf anno az Onyxnak is kettőt szerzett, így Pierre teljesen érthetőnek tartja, hogy az ő munkájukat ilyen magas szinten elismerik. A gasztroesztéta viszont azt is megemlíti, hogy amikor a Standról írt éttermi kritikát, azért mintha kiátkozták volna, mert – mint mondja – mintha nem lett volna elég hozsannázó. Ezt a fájó pontját kicsit bővebben is kifejti, a podcastból kiderül, mit is gondol erről.

Viszont úgy látja, hogy az őriszentpéteri Pajta sokkal többet, akár Bib Gourmand-t érdemelt volna annál, amit idén a Michelintől kapott (Welcome and Service Award). Langó Tamás Sommelier díját ugyanakkor nagyon is jogosnak tartja.

A podcastban szóba kerülnek még a Bib Gourmand éttermek, a Kistücsök esetében például a nagyon nagy megérdemeltségről beszél. Beszél még arról is, hogy

a 42 Étterem (séfje Barna Ádám) bár csillagot kapott, de Pierre csak Bib Gourmand-t adott volna,

a Rumour (séfje Rácz Jenő) szintén csillagot kapott, ám Pierre különös szavakat is említ, olyat például, mint ízléstelen, és nem csak olyat, hogy elismerés,

a csillagosok közül itt lesz a Bábel, a Borkonyha, a Costes, az Essencia és a Salt is. Ez utóbbit Pierre Magyarország egyik legizgalmasabb éttermének tartja.

Pierre gasztroesztéta.

