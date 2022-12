Télen is illik enni, sőt kell, csak az nem mindegy, hol

Ez most az előző heti podcast folytatása, vagyis aki azt nem hallotta, annak érdemes lentebb görgetnie, és rákattintania az első részre, mert az Index gasztronómiai szakírójának úgy lesz teljes az évértékelője.

Pierre ugyanis arról beszél, hogy milyen kiválóságokkal találkozott idén, márpedig ha valaki, ő azért meglehetősen sok étteremben megfordult 2022-ben, és ezekről a találkozásokról rendszerint beszámolóval jelentkezett.

Ezek a találkozások persze szubjektívek, Pierre elemzési szempontjai azonban nagyon is objektívek. Ha nem hiszik, hallgassák meg ide kattintva, mert a Sunday Brunch vendégeként ezekre is választ ad.

Ebben a mostani podcastban olyan éttermekről is szót ejt, amelyek számára nem olyan sikeresek, miközben a turisták szinte megőrülnek értük. Pierre ezt ugyan nem érti, de azt is belátja, hogy neki sem kell mindent értenie.

Mesél viszont kifinomult éttermi kínálatról is, és még akkor is tud elismerő szavakkal mesélni egy helyről, ha annak csupán a konyhája említésre méltó, miközben az enteriőr nem a kedvére való.

A podcastban szó lesz

a magyaros ételek szeretetéről,

a séfek dicséretéről,

a sikeres étlapok állandóságának szükségességéről.

Ezzel azonban nem ér véget Pierre kóstolgatása, jövőre is útnak indul, beül egy-két étterembe, megkóstol néhány remek ételt, és azt is megírja a maga fogyasztóvédői módján, hogy mi az, ami nem sikerült – de akár sikerülhetne is.

Pierre gasztroesztéta.

