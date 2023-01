Főúr, kérem, nincsen étlap, mit csináljak?!

Praktikus dolgok maradtak ki e podcast első részéből, de nyugi, Pierre ezt most pótolja. Ilyen az, amikor valaki bemegy egy étterembe, és mit lát?

Nincs étlap!

Így viszont hogyan rendeljen? A válasz egyszerű:

kérdezze meg a pincért,

mobilján üzemelje be a QR-kód-leolvasót, mert lehet, van egy jel az asztalon, és azon keresztül minden megtudható. Az is, hogy milyen húsból készül a gulyásleves.

Modern világ, hiába. Ám mindez hiába, ha az étteremben nincs mobiltelefon-feltöltő. Lemerült készülékkel ugyanis még csak telefonos segítséget sem lehet hívni.

De miért éppen a gomba?

Másik szempont, hogy a XXI. század vendége többnyire tudatos. Vagyis vagy mindent tud az ételekről, vagy mindent tudni akar azokról.

Vagy az is lehet, hogy nem tud semmit semmiről, ellenben éhes. Az éhes vendég viszont jó vendég, így ha az étel minőségi, mert már az alapanyag is az, amiből a menü készült, a vendég neve elé bátran beírható: visszatérő.

A podcast meglepetése ezúttal a gomba és a ropogós csirkebőr. Ám hogy ez a kettő miért is lett most főétel, akkor is, ha amúgy nem az, ahhoz ezt a podcastot érdemes meghallgatni.

