Képtelenség, hogy a sült galamb Párizsból repüljön a szájba

Pierre rájött egy fontos dologra. Arra nevezetesen, hogy a hangja nem olyan, amilyennek ő belülről hallja. De ez most nem tartozik ide, ő is csak megemlíti, úgy mellékesen, majd rátér mai monológjának lényegére, amely így hangzik:

Farm to table.

Magyarul is leírható, de ő angolosan mondja. Hogy miért, azt most nem fogjuk elárulni, de tény, Magyarországon kívül azokban az országokban, amelyekben az angol a hivatalos nyelv, pontosan így mondják. És lássuk be, az furcsán hangzana, ha azok, akik nem beszélnek magyarul, azt mondanák: termelőtől az asztalig. Vagy a termőföldtől az asztalig.

Az asztalra, de honnan?

Ez a podcast most arról szól, hogy a kistermelők manapság fontos szerepet kapnak a gasztronómiában. Vagyis kaphatnának, ha az éttermek konyháira folyamatosan tudnának magas minőségű alapanyagot szállítani.

Árcsata ez, melynek alapja a minőség, és persze az elvárás. No meg a függetlenség. Az ugyan kézenfekvőnek tűnik, hogy egy-egy étteremnek saját farmja van, de ebből azért a világon sincs olyan sok, mint amennyire ez kézenfekvőnek tűnne. Ennek pedig oka van. Ami lehet

gazdasági,

éghajlati,

talajtani,

természeti adottságok sokasága,

közlekedési,

szezonális,

turisztikai

és még ki tudja, mi minden. Ami azonban fontos és számít, az a törekvés a tökéletesre, a jóra, a hasznosra és az emlékezetesre.

Nem egyszerű móka a falusi kosár

Márpedig az étlap ebből a szempontból kiemelkedő szerepet kaphatna azzal, amennyiben azon feltüntetnék, honnan származnak az ételek elkészítéséhez felhasznált alapanyagok.

Pierre erre példát is hoz, de hogy milyet, ahhoz meg kell hallgatni a podcastot. Azt, amiben olyan fogalom is elhangzik, mint például a megvalósuló álom. Meg az is, ha nincsen galamb, tényleg Párizsból kellene hozni?

Pierre gasztroesztéta.

