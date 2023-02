Most akkor a kocsonya megdermed vagy megkeményedik? Ez itt a kérdés!

Pierre szaval. Jól olvassák! Verset mond… Lám, mire képes a konyhakultúra! Megihlet költőt és kritikust is. Jönnek a szavak, a nyelv hegyére tolulnak, remegnek, megállnak pillanatra. Ebben a podcastban most minden olyan, mint egy villára szúrt, rezgőre dermedt kocsonyafalat.

Bár az is igaz, hogy ételkritikusunk nem választott könnyű művet, de

Aczél Géza Kocsonya című verse legalább míves alkotás.

A költemény olyan, mint a dekára kimért wagyu marha húsa. Csak a lényeg van benne. Se pont, se vessző, de legalább ékezetek. Éppen ezért elkészíteni, akarom mondani, felolvasni sem egyszerű. Érezni kell, hol kezdődik egy-egy gondolat, s hogy a szavakat hogyan formálja lényeggé a témaréma.

Azt is csak sejteni lehet, hogy a kocsonyába merült érzelmek mikor és hol fűszerezik túl vagy alul a valóságot, megédesítve vagy éppen elsózva a képzeletet.

Versben elmondva ezúttal mintegy három perc alatt kész a kocsonya s minden, ami ebben az univerzumban belőle és érte született.

De honnan ered a szó, hogy kocsonya?

Pierre ennek megmagyarázásához tetemre hívja a történelmet, valamint báró Eötvös Józsefet, aki A falu jegyzője című regényében írt a kocsonyáról is, annak eredetéről. Pierre azonban rámutat arra, hogy jeles írónk jelentősen tévedett, mert az a francia szó, amelyre hivatkozik, nem is létezik.

Ám sebaj, mert a magyarokban benne lakozik a szándék és akarat, ami miatt olyan ideákért és dolgokért is viszonyulnak valamilyen módon, ami amúgy nincs is. De ha sokat mondják nagyon sokszor, akkor mintha lenne is, sőt van is.

Márpedig a kocsonya olyan étel, amelyet ha elénk teszik, akkor arról nemcsak feltételezzük, hogy létezik, hanem van is. Olyannyira, hogy meg is esszük. Befaljuk. Ki kenyérrel, ki kaláccsal, ki csak úgy magában, tormával, hagymával, csípős paprikával. S nagy titok nem kell hozzá: amit megeszünk, annak neve van. S ha az éppen kocsonya, akkor az a szó biztosan ered valahonnan. Csak azért, mert egyszer valaki azt mondta, hogy ez kocsonya, és onnantól kezdve már így hívjuk: kocsonya.

Nos, Pierre nem hagyja annyiban, próbálkozik Kitartóan, és célba is ér.

Aki meghallgatja ezt a podcastot, az a tudás birtokába kerül. Némi szlávnyelv-tudás nem árt ehhez, ám Pierre beszéli a lengyelek nyelvét is, így ne csodálkozzunk, hogy igen hamar eljut a megkeményedni, megdermedni szóhoz.

A kitartóbb olvasók-hallgatók bónuszként megkapják Pierre-től az igazi kocsonya receptjének alapjait is. Jó étvágyat ehhez a podcasthoz!

Pierre gasztroesztéta.

