Pierre Kossuth Lajossal eszik, és regényt ír

A szokásosnál határozottan érzelmesebbre sikerült az Index Pierre kóstolgat! című podcastsorozatának március 15-i epizódja. A műsorgazda legújabb történelmi és gasztronómiai kalandozása elején elmondja ugyanis, hogy legszebb nemzeti ünnepünk mindig is „szíven csapta”, de most annál is inkább, mivel

regényt ír báró Mednyánszky Cézárról,

aki Görgey tábori papjaként vett részt a szabadságharc véres eseményeiben. Logikus tehát, hogy ezúttal Kossuth Lajos kedvenc ételeiről beszél.

Először is valószínűsíti, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vezéréről elnevezett ételek jelentős része Kossuth legendáriumához tartozik, és valószínűleg ínyenc sem volt legszentebb forradalmunk vezére.

Az viszont pontosan tudható, hogy mit evett ebédre 1846. március 14-én a Nemzeti Kaszinóban. A menü első fogása kenyérleves volt, ezt „böftökkel” folytatta, melyhez „kolompár főzeléket” fogyasztott, majd paprikás kecsegével koronázta meg a sort.

Pierre úgy gondolja, hogy mindezeket ő is szívesen elfogyasztaná. Sorra is veszi a fogásokat:

Czifray István Magyar nemzeti szakácskönyve szerint a kenyérleves lúdzsíros hagymán pirított kenyérszeleteket jelent, melyet némi gazdagon bezöldségelt marhahúslevessel öntöttek nyakon.

A bifsztek félig átsült marhából szintén századokon átívelő klasszikusa a magyar éttermi kínálatnak.

A krumplifőzelékről is ír az említett szakácskönyv, így tudhatjuk, hogy a burgonyaszeleteket tejszínnel rottyantották össze.

A kecsege paprikás „mártalékban” Kossuth korában kifejezetten modern fogásnak számíthatott, hiszen akkoriban kezdte meghódítani a magyar konyhákat a pirospaprika, vagy ma már archaikusnak ható nevén a törökbors.

Pierre nem kerüli meg a nevezetes Kossuth-kifli problematikáját sem. Anélkül, hogy túlságosan belebonyolódna, felidézi Palugyai Jakab nevezetes pozsonyi vendéglős konyhabéli ténykedéseit, melynek eredményeit Kossuth is gyakorta élvezte.

Később nyomatékos kulináris élményként ejt szót azokról a hivatalos fogadásokról, amiket amerikai útja során adtak Kossuth Lajos tiszteletére.

Részletesen mesél például arról a menüsorról, amelyet 1851. december 11-én kínáltak a szabadság magyar hőse újvilágbéli érkezését megünnepelendő New York város előkelőségei.

A fogadás menükártyája átvészelte a történelem viharait, így tudható, hogy

a zöld teknőcleves után bekaphatott némi főtt lazacot ajókamártással, megkóstolhatta az osztrigamártással megvadított pulykát, szarvasgombás westfáliai sonkát, de villájára tűzhetett némi őzgerincet is ribizlikocsonyával.

Több titkot nem árulunk el, hiszen Pierre egészen élete alkonyáig kíséri a száműzött kormányzót, számos ízes és érdekes pillanatot megemlítve.

Pierre gasztroesztéta.

