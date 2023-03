Bizonyítható a kapcsolat a csirke, a háború és a zárt osztály között

Marengo. Ha valaki ezt a szót hallja, két dolog vagy három biztosan az eszébe jut. Ha nem jut az eszébe, az sem baj, mert itt van nekünk Pierre, az Index gasztronómiai szakírója, és mindent, de egyben bármit is képes mesélni Marengóról.

Ám először vegyük sorba, mi is jöhet szóba.

Napóleon 1800. június 14-én igen fontos csatát nyert Marengónál. Ha nem nyer, talán pályafutása is másként alakul, s – mondjuk – nem dúlja fel fél Európát.

Így hívták Napóleon lovát is: Marengo. Bonaparte a hátán vívta meg híres csatáit. A ló 1815-ben, a waterlooi csatában angol fogságba esett, s miután elpusztult, csontvázát a nemes lelkű britek közszemlére bocsátották a brit hadsereg múzeumában (National Army Museum).

Van nyúlragu is Marengo módra, fehérborral, gombával, liszttel hintve, paradicsompürével.

És csirke is van marengói – és Pierre éppen erről beszél most, mesél nekünk.

De mindez, amit most felsoroltunk, valahol azért összeköthető, azaz nem független egymástól. És nem azért, mert ami itáliai/olasz, az biztosan paradicsomos, de ami Marengo, az már elválaszthatatlanul Napóleon is.

A csirke és a katonaság

Pierre mindezt most egyetlen podcastban tálalja fel nekünk. Történetében összegyúr mindent, magyarosan múltat, s jövendőt. Mert ez a marengói sztori most ízes magyaros történet lesz, de ki nem találnánk, honnan is indul… Ezúttal ott, hogy Pierre egyszer, nagyon régen, meg akarta úszni a katonaságot. Kórházba került, és ott a Napóleon életéről szóló könyvet olvasta… És lássuk be, aki egy zárt osztályon bármilyen formában előveszi Napóleont, arra minden fehér köpenyes felfigyel.

Szerencsére sok részletet nem tudunk meg azokról az elzárt napokról, ám Pierre annál nagyobb lelkesedéssel veti bele magát abba, hogy elmagyarázza, mitől is marengói a marengói. A részletekhez – értsd: recepthez – ezt a podcastot bizony meg kell hallgatni, de aki ínyenc, az biztosan nem lesz rest, és rákattint a lejátszó gombjára.

Pierre gasztroesztéta.

