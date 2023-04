Ha nem tudja, mi az a kókonya, sebaj, most örökre megtanulja

Van gond a locsolóversekkel, de nem azért, mert egy vers sosem locsol, hanem mert egy verssel tényleg locsolni lehet. Főleg akkor és úgy, ha az locsolóvers.

Így, húsvét táján szinte természetes, hogy a magyar legények útra kelnek, elindulnak locsolkodni, és verset mondanak. Most tekintsünk el attól, hogy ez a rítus, szokás, hagyomány egyfajta vízöntésre butított megtermékenyítési imitáció, de lássuk be, jól van ez így. Nem kell hozzá 18-as karika, fotózható, filmezhető – és a legtöbb ember mára azt is elfelejtette, miről is szól a locsolkodás.

Ami azonban a verseket illeti, azok közül sok simán lehetne 18-as karikás, de ez a podcast most tényleg irodalom is. Pierre ugyanis 1947-ből idéz meg egy verset (akkor még Iszkázi) Nagy Lászlótól, a címe Húsvét táján, és nem véletlenül választotta ezt a költeményt.

Azt állítja ugyanis, hogy ezen a versen el lehet érzékenyülni. Különösen úgy, ha megidézi a régvolt húsvétok napjait. Mindezt ráadásul egy olyan korból, amelyet Kádárnak hívtak, és az akkori fennálló társadalmi rend nem éppen volt keresztényi, inkább szocialisztikus. Az akkori potentátok mégis rárepültek a húsvétra.

Mint például Lénárt Lajos is, aki 1970-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban (MÉM) lett miniszterhelyettes. Ő az, aki területét illetően étlapként sorolta a változásokat – így teremtve meg a húsvét körüli napok hangulatát.

Pierre belenyúl azért egy másik témába is: elmerül a húsvét eredetében, és előkerül a gasztronómia is. Némi tojás és nyúl csak, amelyek közül az egyiket sokkal könnyebb és gyorsabb konyhakészre főzni.

De most nem erről lesz szó, hanem a múltból a Holdon káposztát majszoló nyúl legendája kúszik elénk. Ám a Holdat, tudjuk, csak akkor lehet megenni, ha sajtból van, a nyulat meg akkor, ha nyúlbőrben (vagy sztaniolban), a tojás és a nyúl azonban tényleg a termékenység szimbóluma. A kókonya azonban eredmény, a nyúl inkább aktív résztvevő. Ja, hogy mi az a kókonya? A podcastból kiderül…

