Még nem hallott a gyöngytyúkrendőrségről és a mangalicapolicájról? Majd fog!

Cassoulet. Pierre szerint ez olyan étel, mint a sólet. Mások pörköltnek is látják, de kétségtelen, a cassoulet olyan paraszti finomság, amelyben szinte minden olyan alapanyag benne van, ami a sóletben is. Csak a sóletben azért mégis biztosan más van.

Mert a cassoulet-ben lehet sertés is, a sóletben meg ez azért több mint sértés volna – tisztán gasztronómiai megközelítésből.

Ez a dél-franciaországi sóletféle ráadásul magán hordozza a mediterrán jegyeket. Meg történelmi tanulságokat is. Az étel származási helyén élők ugyanis egykor kétféle istent, a jót és a rosszat félő katharok éltek, akiket a római katolikusok nem éppen hitbaráti módon, vagyis erőteljesen üldöztek. Talán a folyamatosan menekülő életmódnak, meg annak, hogy abból főztek, amit találtak, a receptúrának köszönhetően a cassoulet megmaradt az utókorra. Ez a cserépedényben összeállított, kemencében elkészített étel ma is pazar.

Pierre ebben a podcastban ráadásul megidézi Rejtő Jenő szellemét is, merthogy a cassoulet ősi földjén idegenlégiós kiképzőközpont is működik, és ebben a megközelítésben fény derül Senki Alfonz úriember mivoltára is.

A lista nem teljes, a cassoulet finom

A podcastból az is kiderül, hogy mit keresett ezen a tájon és főleg a légióban

Sárközy Pál festőművész,

Rogyion Jakovlevics Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja,

Arthur Koestler író

vagy éppen Alan Seeger költő.

Ami azonban nem mindegy: milyen babból készül a cassoulet. Manapság szakértők komoly gárdája járja a vidéket, és ellenőrzi, mit lehet az étlapon azon a néven árulni, hogy cassoulet. Merthogy a minőség, főleg akkor, ha történelmi, sokkal fontosabb, mint az, hogy valamire csak rámondjuk azt, hogy cassoulet.

Pierre meg is jegyzi, hogy Magyarországon is helye volna némi hasonló szigornak. Bár azzal azért óvatosan kellene bánni, hogy milyen funkciót kapjon egy ilyen szakmai ítészi csapat. De nevet Pierre mindjárt kettőt mond is: gyöngytyúkrendőrség, mangalicapolice.

Ízlelgessük egy kicsit a gondolatot…

Pierre gasztroesztéta. Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

Aki lemaradt volna a legutóbbi Pierre-podcastról, amelyben mást is kóstolgat, ide kattintva meghallgathatja.