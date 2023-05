Tarolt a Platán, a magyar éttermesek a Bazárban gáláztak

Alig pár perce, hogy befejeződött a Várkert Bazárban a 2023-as Audi – Dining Guide Év Étterme Gála, épp csak lecsúszott az utolsó degusztációs falatot kísérő hűs korty, de már kezdjük ízlelgetni azt a tényt, hogy végre megmutatta magát a hazai csúcsgasztronómia világában a korábbi években kicsit alábecsült vidéki vendéglátás.

Az Év Étterme Díjat elnyerő Platán, az Év Szerethető Étterme a Casa Christa, az Év Alternatív Vendéglátóhelye az Il Baffo by Avalon, az Év Innovatív Konyhája Díj nyertese a 42 Restaurant, az Év Borválasztéka díjazottja a BOTANIQ Turai Kastély & Clarisse étterem és a Pastry Shop Best Of The Best rangot kiérdemlő Mihályi Patisserie mind a fővároson kívülre csalogatja a különlegesen magas gasztronómiai minőségre vágyókat.

A 2023-as díjazottak

Az Év Étterme Díj: Platán Gourmet Étterem

Top 10+2 étterem:

Platán Gourmet Étterem

Salt Budapest

Rumour by Rácz Jenő

Babel Budapesten

42 Restaurant & Bar

Costes Downtown

Essência Restaurant

Costes Restaurant

Borkonyha Étteremkalauz

Spago by Wolfgang Puck

Mák Restaurant

Onyx Műhely

A Michelin csillagainak vidéki felragyogása a Dining Guide tesztelőinek is fényt gyújtottak? – tettük fel a kérdést Herczeg Zoltán gasztronómiai tanácsadónak, a Dinig Guide felelős kiadójának, aki erre azt felelte, hogy másként látja ezt a folyamatot. Tesztelőik évek óta a vidéki éttermeket járják, hogy felfedezzék a jobbnál jobb minőséget. Az Audi – Dining Guide Top 100 Étteremkalauz első 10 helyezettjéből a fél évvel később megjelent Michelin Guide 9-et díjazott csillaggal.

Nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, de úgy látom, hogy a mi listánk eredményei kerültek a Michelin látókörébe. Ugyanakkor nagyon megtisztelő, hogy később a Michelin is a mi általunk megállapítottakkal ért egyet.

A gasztronómiai tanácsadó szerint ez nem véletlen, mert, mint mondja, regionális étteremkalauzként sokkal többet tudnak a hazai vendéglátás állapotáról, kulturális értékeiről, az éttermekről, a séfekről, a szakma résztvevőiről.

Jobban ismerjük a valós teljesítményeket, hiszen itt élünk, ezt a nyelvet beszéljük, és hosszú évek óta nap mint nap ezzel a területtel foglalkozunk. Ezt a tudást nem lehet az alkalmanként napokra ebbe a számukra ismeretlen világba „beleeső” külföldi inspektornak megszerezniük.

Teszteltek éttermet, szállodát

Herczeg Zoltán arról is beszélt lapunknak, hogy a hazai vendéglátás az elmúlt évtizedek legnehezebb időszakát élte-éli meg. Ezt egyrészt a pandémia utórezgéseivel, valamint az elszabaduló energiaárakkal és a nagyon magas inflációval magyarázza. Szerinte ez meggyengítette a hazai fizetőképes keresletet. Mindez a vidéki vendéglátóhelyek látogatottságának csökkenésén érezhető leginkább. Ehhez még a szomszédunkban zajló háború és az embargós politika hatását is hozzáveszi, amely a keletről érkező vendégek számán zsugorított.

Ugyanakkor jó jelnek tartja, hogy a főváros belvárosi és a turisztikai látványosságok közelében lévő vendéglátóhelyeinek látogatottsága alig csökkent,

a külföldi vendégközönség biztosítja az életben maradást, esetenként a fejlődést is.

Szerinte a jól ismert brandek, a szerethető kategóriájú éttermek és a nagyon magas színvonalon teljesítő vendéglátóhelyek forgalmában nincs jelentős változás, de a vendéglátóhelyek nagyobb részét igencsak sújtja a nehéz gazdasági környezet.

Idén egy új listát is összeállítottak, megnézték, mi a helyzet az ötcsillagos szállodákkal: 25-26 ötcsillagos szálloda került a látókörükbe.

Ebben azt látták, hogy nagy különbségek vannak az építészeti, a belsőépítészeti megoldások tekintetében, ahogyan a szolgáltatások színvonalában és persze az árak területén is. A régebbi szállodák alacsonyabb árszínvonalon, néha négycsillagos szinten mozognak, ami nem használ a minőségnek, főleg nem vidéken.

Herczeg Zoltán azt is elmondta, hogy az első évben csak top 10-es listát állítanak fel, azokat a hoteleket mutatják be, amelyek szerintük nagyon biztosan hozzák a tőlük elvárható színvonalat. Ezek közül most a Matild Palace érdemelte ki a legelőkelőbb helyet.

Van alternatíva

Az idei kiadványban ugyanakkor jelentősen több teret kaptak az alternatív vendéglátóhelyek. Herczeg Zoltán szerint a pandémia alatt jelentősen megnőtt az éttermeknél az ételkiszállítás, ami fejlődési potenciált jelentett a gasztronómiai szolgáltatások fejlődésében. Arról is szólt, hogy

Sok jó és sajnos sok gyengébb színvonalon teljesítő résztvevő jelent meg a piacon.

Idén a kiadványuk formátuma is változott, jelentősen megnőtt az ajánlott alternatív helyek száma. Ezek a helyek nem a csúcsgasztronómiát reprezentálják, hanem a korrektül elkészített jó minőségű ételeket. Ezen a területen még nehezebb listákat állítani, mert annyira különbözők az egyes helyek és teljesítmények. Ezért ezek az egységek nagyon rövid bemutatással, az emblematikus, ajánlott ételeikkel kerülnek a kiadványba.

Herczeg Zoltán arra a kérdésre, hogy most, hogy megjelent a toplista, jöhet-e a megérdemelt pihenés, így felelt:

Szó sincs róla! Ez is csak egy olyan munka, amelynek soha sincs vége. Amikor a 2023-as kiadvány a nyomdába került, már bőven a következő évi kiadvány előkészítésén dolgoztunk. De így vannak ezzel a díjazott éttermek is. Holnap ugyanúgy meg kell teríteni az asztalokat, és fel kell kötni a konyhákban a kötényeket.

