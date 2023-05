Ebből az ősi halból akár pacal is főzhető, csak a hal hiányzik hozzá

Ha eddig nem tudtuk volna: Pierre nemcsak a zsíros kenyeret, hanem a kaviárt is nagyon szereti. De nem akármilyen felvezetéssel indít, hogy eljusson a kaviárhoz:

megidézi a viza szellemét.

Ősi tokhal, tengeri, amelyik a folyón felúszik ikrát rakni. A Duna egykor, amíg nem szabályozták, nem építettek rá zsilipeket, erőműveket, hemzsegett a vizától. Így a kaviárjától is. Ma meg, nagy bánatukra, a viza nem lubickol a Magyarországot is kettészelő folyóban.

Keltetőben ma is viza

Akasztón azonban tenyésztik most, így ez a lény nem tűnt el, csak átalakult. Az utolsó élővízi vizát Magyarországon 1987-ben a Duna paksi szakaszán fogták ki: 3 méteres példány volt, a súlya 181 kilogramm. Most meg mélyített medencékben nevelik, de ez már nem az igazi. Vagyis az, csak mégsem.

A viza amúgy azért is nemes élőlény, mert ennek a halnak komoly gyomra van. A gasztronómia pedig mindent hasznosít, amit lehet, így a „vizapacalt” is. Pierre el is mesél egy receptet, amelyhez csak vizagyomor kell, no meg só és bors.

Pierre most régi receptolvasó kedvében van, és a régi szó kifejezett a receptekre vonatkozik. A receptolvasó kedve kifejezetten új, mert ennyit talán még sosem hívott elénk. De ebből is látszik, hogy a jó alapanyagok – mint egykoron a viza is volt – bárkit és bármilyen szakácsot megihletnek.

S vajon milyen ételek készülnek ma vizából?

Újszerű felfogásban.

Vagy lehet, hogy ami régi, az egyben új is?

