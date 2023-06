Indul a szezon a Római-parton!

A Római-part évtizedek óta legendás hely Budapesten, a kikapcsolódni vágyók olyan hangulattal találkozhatnak itt, mint sehol máshol. A régi csónakházakból még ma is sok üzemel, lehet tehát evezni, de biciklizni, kutyát sétáltatni, egy szakaszon még fürdeni is, és élvezni azt a szinte háborítatlan természeti környezetet, ami a fővárosban sehol máshol nem jellemzi a Duna partját. És ha már ott vagyunk, térjünk be egy sült halra vagy palacsintára az Evezős Sörkertbe.

Félbevágott álló, türkizszín csónakok szegélyezik az Evezős Sörkertet, ami messziről hívogatja az arra sétálókat, hogy a napvitorlák alatt elfogyasszanak valamit a teraszos „büfé” kínálatából. Az Evezős egyszerre hozza a laza beach food-helyek és egy komolyabb éterem hangulatát: miután megrendeltük az ételt az ablaknál, leülhetünk a tágas, kényelmes teraszon, és várjuk, hogy bemondják a hangosbemondón a nevünket, mert elkészült a fogásunk. Amikor pedig tálcán megkaptuk a kiadós halászlevet, halkosarat vagy egy ropogós sült pisztrángot, senki nem fog kinézni akkor sem, ha kézzel kezdjük csipegetni a halakat.

Evezős-hangulat

Az Evezős története 1983-ban kezdődött, amikor Farkas Lajos bérbe vett egy pléhbodegát az államtól, ennek a helyére húzta fel később a jelenlegi éttermet és sörkertet. Az évek során a hely mindig ugyanazt a megbízható minőséget nyújtotta. Nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt négy évtizedben az Evezős Sörkert fogalommá vált a budapestiek körében, hiszen közel a Duna, a panorámás kerthelyiségből éppen rálátni, az öreg fák árnyéka pedig a hőségben is menedéket nyújt.

2017-ben a Farkas család úgy döntött, több mint 30 év üzemeltetés után ideje pihenni, és átadni a stafétabotot egy olyan üzemeltetőnek, aki tiszteletben tartja és követi a hagyományokat. Így kerültek kapcsolatba az Eventrend Grouppal, majd megszületett köztük a megállapodás.

Az új üzemeltetők megtartották a tradicionális formákat mutató épületet, de fontos volt számukra, hogy vidám, barátságos hangulatú, színes, laza vendégteret hozzanak létre, ahová szívesen kiülnek az emberek akkor is, ha csak egy italra térnek be, és akkor is, ha hagyományos vagy különlegesebb fogásokra vágynak. A színes bútorokat sok zöld növénnyel egészítették ki, ezzel is fokozva a part nyújtotta természetközeli érzést. A fák mellett napvitorlákkal és egyéb árnyékolókkal tették még komfortosabbá a vendégteret.

Halkosár a napvitorlák alatt

A Római-parton negyven éve üzemelő, ikonikusnak számító étterem a családok, baráti körök, kerékpárosok találkozóhelye. Az Evezős minőségi kínálattal, házias ízekkel, barátságos környezetben fogadja vendégeket, akik a napi problémákat elfelejtve szép, nyugodt környezetben pihenhetnek, beszélgethetnek és eszegethetnek. Az étlapon régi kedvenceket és újdonságokat is találtunk, a klasszikus strandételek és desszertek mellett olyan fogások is felbukkannak, amelyek megfelelnek a változó trendeknek.

A kínálatban – immár negyven éve – a halas ételek dominálnak. Még mindig a hekkből adják el a legtöbbet, de közkedvelt fogásaik közé tartozik a süllő, a pisztráng és a halászlé is. A halas kínálatot igazi különlegességekkel bővítették: saját receptúra alapján, frissen készítenek olyan tengeri finomságokat, mint a rák tempurában vagy a calamari fritti. Akik többfélét szeretnének megkóstolni, azoknak az Evezős-halkosarat ajánlják, amely a többféle hallal, garnélával és házi szószokkal biztosan nem okoz csalódást.

Aki nem szeretne halat enni, választhat friss salátát, szárnyas húsokat, köretnek vagy magában a klasszikus sült krumplit vagy édesburgonya-hasábot is. A desszertválaszték is folyamatosan bővül, a messze földön híres palacsinta mellett például idén bevezették a túrógombócot, ami azonnal közönségkedvenc lett.

Long drinkek és élő zene

Az italpaletta is átalakul, szélesedik. Idén már kisüzemi csapolt söröket, igazi ínyencségeket is kóstolhatnak a vendégek a hagyományos nagyüzemi főzde szintén kitűnő ízei mellett. Frissítették a borválasztékot, és egyre több könnyedebb, nyárias alkoholos italt, long drinket kínálnak, a választékot a prémiumkategóriában is bővítették. De természetesen van házi limonádé és szörp is.

Az Evezős nem a legolcsóbb étterem parton, de nem is akar az lenni. Fontos számukra a magas minőség, az egyedi hangulatú vendégtér, a barátságos, ugyanakkor gyors kiszolgálás – az árak ezt a koncepciót tükrözik, ár-érték arányban pedig biztos, hogy jó választás az Evezős.

A zene – lehetőleg élő zene – mindig is fontos része volt az Evezősnek, ez a továbbiakban is így marad. Szeretnének változatos zenei kínálatot felvonultatni az elmúlt évtizedek popslágereitől a latinos vonalon át a jazzes hangzásig, és igyekeznek egyre több fiatal előadót is bevonni a programba. A retróbulik sem tűnnek el, a nyári időszakban havi egy alkalommal továbbra is ezekre a dallamokra lehet táncra perdülni, hiszen ennek nagy hagyománya van az Evezősben, ahol szintén tetten érhető az Eventrend Group szlogenje: minden pillanat számít! Ez akkor is igaz, ha baráti beszélgetésre, akkor is, ha romantikus programra, és akkor is, ha könnyen elérhető családi kikapcsolódásra vágyunk.

Eventrend Group

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy 800 munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon the Boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is. Jelenleg Magyarországon és Csehországban vannak jelen a vendéglátásban.

