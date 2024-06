2024-ben a SALT Budapest nyerte az Év Étterme díját, a Restaurant Best Of The Best címet a Stand Étterem kapta. Az Év Fenntartható Étterme díjjal a Natura Hill Zebegényt jutalmazták, az Év Innovatív Konyhája 2024-ben az Onyx Műhely lett, az Év Alternatív Vendéglátóhelye pedig a Buborék Csopak.

Az Év Séfje Rosenstein Róbert, a Rosenstein Vendéglő konyhafőnöke lett, az Év Ifjú Séfje díjat az Iszkor séfje, Pohner Ádám vehette át.

Az Év Cukrászdája díjat és a Pastry Shop Best Of The Best címet a Málna The Pastry Shop kapta. Az Év Éttermi Cukrásza díjat a Kollázs Brasserie&Bar pastry chef-je, Szűcs Árpád nyerte el. Az Év Szerethető Étterme díjat a Goli fire hearted kitchen, a Dining Guide Életműdíját pedig Nyíri Szása, az Arany Kaviár társtulajdonosa vehette át.

A Múzsa kapta az Év Koktélbárja díját, Rácz Imre, a Spago vezető sommelier-je az Év Sommelier-je, és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel lett az Év Szállodája.

Új feltételrendszer a kiválasztásban

Az idei évben jelentősen megváltozott az Év Étterme díj odaítélésének feltételrendszere.

Az eddigiekhez képest nem a TOP 10-es lista legmagasabb pontszámmal rendelkező étterme kapja a díjat, hanem az a TOP 10-es listán szereplő étterem, amely az adott évben több szempont figyelembevételével a legkiemelkedőbb teljesítményt mutatja

– mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.

Az idei év másik újdonsága, hogy a Dining Guide Étteremkalauz külön fejezetben foglalkozik a fenntartható gondolkodású éttermekkel.

„Véleményünk szerint felelősséggel gondolkodó vendéglátóhelyek besorolása nem csak a ma divatos „farm-to-table”, vagy „nulla kilométeres” alapanyag beszerzéssel kapcsolatos fogalmak teljesítésében merül ki, hanem a globális értelemben vett fenntartható, felelős magatartást és étterem működtetést is jelenti” – tette hozzá.

A hétfői gálán az Év Étterme díj átadása előtt mutatták be az est különdíjazottjait: a Natura Hill Zebegény ökológia látásmódját és az egység fenntartható működésre vonatkozó következetes erőfeszítéseiket a Dining Guide 2024-ben a Dining Guide – Bibo Az Év Fenntartható Étterme díjjal ismerte el. Újszerű gasztronómiai látásmódjáért az Onyx Műhely a Dining Guide – BMW Az Év Innovatív Konyhája díját vehette át. Az idei Az Év Alternatív Vendéglátóhelye díjat a magyar tenger egyik legsokoldalúbb vendéglátóipari egységének, a Buborék Csopaknak adták át.

A Rosenstein Vendéglő vezetését az elmúlt évben az alapító Rosenstein Tibortól a fia, Rosenstein Róbert vette át, aki az idei gálán a Dining Guide – Master Good Az Év Séfje díját kapta. A Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séfje 2024-ben az Iszkor séfje, Pohner Ádám lett, aki Kun A. Lucával 2021-ben döntött úgy, hogy Mályinkára költöznek és a település hosszú évek óta üresen álló kocsmáját a környék egyik legizgalmasabb éttermévé alakítják.

A Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz 2022-ben bevezetett újdonsága a Best Of The Best minősítés, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolás, amit a díjazott vendéglátóhely addig tarthat meg, amíg az egység szakmai vezetése és működésének helyszíne változatlan marad, illetve a teszteléseken mutatott teljesítménye 90 feletti pontszámmal értékelhető. A Best Of The Best díjjal elismert vendéglátóhelyeket a kategóriájuk TOP 10-es mezőnyéből kiemelve külön besorolás alá veszik. Így az idei évben a Stand Étterem a Restaurant Best Of The Best, és a Mihályi Patisserie mellett a Málna The Pastry Shop is a Pastry Shop Best Of The Best címet kapta. Az ötéves óbudai Málna The Pastry Shop már a megnyitása évében Magyarország egyik meghatározó, minőségi cukrászdájává vált, 2024-ben harmadik alkalommal szerezte meg az év legjobb teljesítményét jelentő Év Cukrászdája díjat. A Kollázs Brasserie&Bar mindig kiváló minőségű desszertkínálata az elmúlt időszakban ez még tovább javult, Szűcs Árpád pastry chef magas szintű teljesítményéért az Év Éttermi Cukrásza díjat kapta.

A Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme címet a közel-keleti konyhát képviselő Goli fire hearted kitchen kapta, míg a Dining Guide Életműdíját Nyíri Szása, a három évtizedes múltra visszatekintő Arany Kaviár étterem társtulajdonosa vehette át.

Idén is átadták az Év Koktélbárja díjat, amelyet a Four Seasons Hotel Gresham Palace bárja, a Múzsa nyert el, ahol Rédli Ádám head bartender és csapata a kortárs koktélkultúra éllovasaként teszi felejthetetlenné a bár-élményt. A Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelier-je díját a Spago vezető sommelier-je, Rácz Imre számára nyújtották át. A Dining Guide kiadványa idén is külön fejezetben foglalkozik Magyarország szállodáival, és az Év Szállodája díjjal a Matild Palace, a Luxury Collection Hotelt jutalmazta.

A 2024-es Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Dining Guide Év Étterme Díj: SALT Budapest

Különdíjak:

Dining Guide Restaurant Best Of The Best / Stand Étterem

Dining Guide - Bibo Az Év Fenntartható Étterme / Natura Hill Zebegény

Dining Guide - BMW Az Év Innovatív Konyhája / Onyx Műhely

Dining Guide Az Év Alternatív Vendéglátóhelye / Buborék Csopak

Dining Guide - Master Good Az Év Séfje / Rosenstein Róbert (Rosenstein Vendéglő)

Dining Guide - Chef Market Az Év Ifjú Séfje / Pohner Ádám (Iszkor)

Dining Guide Pastry Shop Best Of The Best / Málna The Pastry Shop

Dining Guide Az Év Cukrászdája / Málna The Pastry Shop

Dining Guide Az Év Éttermi Cukrásza / Szűcs Árpád (Kollázs Brasserie&Bar)

Dining Guide - Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme / Goli fire hearted kitchen

Dining Guide Életműdíj / Nyíri Szása (Arany Kaviár)

Dining Guide Az Év Koktélbárja / Múzsa

Dining Guide - Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelier-je / Rácz Imre (Spago)

Dining Guide Az Év Szállodája / Matild Palace, a Luxury Collection Hotel

TOP Éttermek:

Stand Restaurant

Platán Gourmet

Rumour

SALT Budapest

Babel

42 Restaurant

Essência

Costes

Borkonyha

Spago

Sauska 48

Costes Downtown

Pajta

Már 20 éve teszteli a magyar éttermeket a Dining Guide

A Dining Guide 2005 óta adja át díjait, így a legrégebbi Étteremkalauzként is számon tartható Magyarországon. Az elmúlt években a Dining Guide TOP 10 ranglistát két-három Michelin-csillagos külföldi séf segítségével állították fel és ők határozták meg, hogy az adott évben mely étterem nyerje el az Év Étterme díjat. A külföldi séfek az éttermi tesztelések utolsó fázisában érkeztek Magyarországra és a TOP 25 étterem tesztelése után hozták meg a döntésüket.

Ezt a feladatot idén a Dining Guide már önállóan végezte el, de a munkájukat továbbra is segítette Fausto Arrighi, a Michelin Guide legendás egykori igazgatója, aki tanácsadóként nyolc éve közreműködik az Étteremkalauz munkájában. A Michelin-nél 36 évet eltöltő igazgató az élete folyamán több mint 10.000 étterem munkáját mérte fel és ezernél is több Michelin-csillag kiosztásában segédkezett.

Az elmúlt években folyamatosan tesztelte a magyar éttermek teljesítményét, így személyében egy olyan nemzetközi szaktekintély tudását vehették igénybe, aki jól ismeri a magyar csúcsgasztronómia elmúlt években mutatott teljesítményét.