Újra megnyit a Klauzál téri Kádár Étkezde. A legendás pesti kifőzde a Covid idején zárt be, és utána már nem nyitott ki. Gerendai Károly nemrégiben megvette az ingatlant és a brandet is, és – némi elengedhetetlen felújítást követően – ősszel újranyitja a Kádár Béla által 1957-ben alapított, majd a bezárásig Orbán Sándor által vitt éttermet. A koncepció egy az egyben az lesz, amit a vendégek az évtizedek során megszoktak, egy kis kivétellel.

„Tenner Beni, a Costes Catering részlegünket vezető kollégám hívta fel rá a figyelmemet, hogy eladó a legendás Kádár Étkezde, én pedig 24 órán belül eldöntöttem, hogy ebbe a kalandba is belevágunk, ugyanis a Kádár Étkezde olyan színfoltja volt a városnak, amit nem szabad veszni hagyni” – mondta az Index érdeklődésére Gerendai Károly.

A vállalkozó Costes nevű étterme kapott elsőként Michelin-csillagot Magyarországon, 2010-ben, majd 2016-ban Costes Dowtown étterme, 2022-ben pedig a szintén a cégcsoporthoz tartozó Rumour by Rácz Jenő éttermük is kiérdemelte az elismerést.

Gerendai azonban nem csupán fine diningban utazik, több más jellegű gasztronómiai vállalkozásba, például a Digó Pizza-hálózatba is beszállt. Alig két hete jelentették be, hogy a MÁK étteremben is 50 százalék tulajdonrészt szereztek a Costes Holdinggal, most pedig megvásárolták a hajdani legendás Kádár Étkezdét is.

A szemfülesebbek már a Gourmet Fesztiválon is kiszúrhatták, hogy a Kádár Étkezde önálló standdal jelentkezik (a kínálatban volt sólet, marhapörkölt tarhonyával, főtt marha is meggy- vagy paradicsommártással), és ez már annak az előjele volt, hogy a népszerű kifőzde feltámadhat.

Régi receptúrák

A május végi Gourmet-n is azért vettünk részt, mert úgy gondoltuk, hogy utána nem sokkal már megnyithatunk majd, de olyan váratlan nehézségek akadtak, amelyek megoldásával csak mostanra végeztünk. Ezért a konyhai felújítást most tudjuk végre megkezdeni, és remélem, az ősz elejére már tényleg mindennel elkészülünk

– mondta lapunknak Gerendai Károly, aki az ingatlant és a brandet is megvásárolta. Az említett nehézségek közé tartozott az, hogy a konyhai előkészítés, a raktározás és a szagelszívás ma már teljesen másfajta elvárásoknak kell hogy megfeleljen, mint az eredeti nyitáskor, 1957-ben, és a mostani engedélyeztetéshez a konyha sem volt elég nagy. Ahhoz, hogy a megfelelő méreteket ki tudják alakítani, végül megvásárolták a szomszédos lakást is. De a vendégtér kinézete nem változik, a lambéria megmarad, talán még az agancsok is.

Így egy kötelező felújítást követően a régi bútorokkal és a régi étlappal fog újranyitni a hely, ugyanazok a képek lesznek a falon, és Takács Lajos séf is a régi receptúrákat fogja használni. (Takács Lajos vitte annak idején a szintén legendás Olimpia konyháját, mostanában pedig a Costes Izakaya csapatát erősítette.)

A receptúrákat úgy vettük át a korábbi tulajdonostól, Orbán Sándortól, hogy azért ők is azt mondták: az ételek elkészítése mindig függött attól is, hogy éppen milyen alapanyaghoz jutottak hozzá. De a cél az, hogy az eredeti ízeket és hangulatot keltsük életre, ne modernizáljuk, ne gondoljuk újra. A régi Kádárt szeretnénk újraéleszteni, és nem egy másik Kádár nevű helyet nyitni

– mondja Gerendai.

A fizetés módja változik

Azt, hogy a törzsvendégek által megszokott stílus marad-e például a fizetésnél, az új tulajdonos nem tudja garantálni, hiszen akkoriban a felszolgálók egy papírcetlire rögzítették a rendelést, és a kijáratnál bemondásra fizettek a vendégek (a kasszából fillérre pontosan visszakaptak, a borravalót pedig a felszolgáló zsebébe, köténybe kellett tenni), ma viszont már minden rendelést azonnal be kell ütni a pénztárgépbe, hogy a folyamatot is ellenőrizhesse a NAV. De azt ígérik, hogy ezen kívül

mindenben igyekeznek a hely szellemiségét és a működési modellt megőrizni.

Éppen ezért tervezik, hogy a régi csapatból megpróbálnak néhány dolgozót bevonni a munkába. Vagy ha ezt már – mondjuk – a koruknál fogva nem tudják vállalni, akkor esetleg mondják el az új személyzetnek azokat a momentumokat, amelyek a helyre oly jellemzők voltak, hogy a kockás abroszos, szikvizes, házias fogásokkal működő étkezde minél hitelesebben „támadhasson fel”. Ennek szellemében azt is tervezik, hogy a korábbi törzsvendégek egy részét, a régi ízek ismerőit „tesztevésre” kérik föl, hogy minél jobban tudják rekonstruálni az ételeket.

Az egyetlen jelentős változás a tervek szerint az lesz, hogy nem zár be a hely az ebédidő leteltével,

hanem megpróbálkoznak a vacsoráztatással is. Az új tulajdonos szerint ugyanis a környék esti forgalma időközben jelentősen fejlődött, ezért azt remélik, hogy lesz igény erre a fajta étkezésre az esti órákban is.

Híres-neves vendégek

Hogy milyen hely volt „a Kádár”, azt jól illusztrálják az alábbi sorok:

Kabos Lászlót, a kis Kabost, isten nyugosztalja, még akkor is ide húzta a szíve egy könnyű ebédre, amikor már járni is alig tudott; úgy szökött el, kedvence a sólet volt körömmel. Öt éve, egy szerdai napon Bősze Péter színész kedvenc asztalától tért haza örökre megpihenni. Katika, a felszolgáló keze pedig most éppen Keres Emil halálhírére áll meg kéztörlés közben: neki is innen vitték mindennap az ebédet

– írta 2016-ban a Magyar Konyha.

A törzsvendégek egy része a falon is viszontláthatja magát a fényképeken, hiszen a leghíresebb vendégek dedikációval ellátott fotókkal is meghálálták a családias vendéglátást. Volt köztük jó néhány külföldi és hazai sztár is, az étkezdében hajdanán olyan hírességek is megfordultak, mint Honthy Hanna, Gobbi Hilda, Marcello Mastroianni, Sylvester Stallone, Nobel-díjas tudósok és a vízilabda-válogatott tagjai. Írók, színészek, a környékbeliek jártak oda az utolsó pillanatig – az, hogy milyen közönség alakul ki az újranyitás után, már a jövő zenéje.