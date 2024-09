Egyszerre volt közvetlen, barátságos és laza, illetve elegáns és nagyvilági az idei Balaton Wine & Gourmet, amelyet a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat legnagyobb szabású gasztronómiai vállalásaként rendeztek meg Veszprémben. A fesztivál hangulatához valószínűleg az is sokat hozzátett, hogy az idei meghívott vendég Olaszország volt, és a globális gasztronómia anyahajóját, az olasz konyhát mutatták be a legváltozatosabb programokon keresztül.

Nyugágyakban sajtot vagy olívaolajakat kóstoló vendégek, az asztaloknál pizzát majszoló fiatalok, Kalas Györgyi kuckójában arancinit formázó gyerekek, a szakmai sátrakban borbemutatón okosodó és szórakozó nők és férfiak, a mercato pultjainál a csinos üvegek vagy éppen desszertek között válogató háziasszonyok, és mindennek tetejébe jókedv mindenhol, ami nem utolsósorban Gianni Annoninak, a rendezvény házigazdájának volt köszönhető.

A Balaton Wine & Gourmet azért zseniális program, mert nem kell külön „tanulmányozni” mondjuk az olasz életérzést, mert egyszerűen ott van. A Veszprémvölgy természeti környezete eleve kisimítja az ember idegrendszerét, és nem kell semmit tenni, csak sétálgatni, nézelődni, beszélgetni – a minőségi étel- és italválasztékról a szervezők gondoskodnak.

Szegénykonyhából Michelin-csillag

A bárki számára elérhető olasz desszertek vagy párducpöttyösre sült szélű pizzák mellett a három nap kiemelkedő eseményei azok a vacsorák, illetve ebédek voltak, amelyeket az egykori jezsuita templom terében rendeztek meg. A fehér falak között fehér székeken és asztaloknál ültek a vendégek, az utolsó napon pedig

a minidig mosolygó, kicsit Piedonéra emlékeztető Mauro Elli séf celebrált káprázatos lombard ebédet.

Az olaszok valahogy nincsenek annyira ráfeszülve a Michelin-csillagra – a saját konyhájuk fogásait készítik el olyan színvonalon, hogy a Michelin-inspektoroknak leesik az álluk.

Leesett az álla a Balaton Wine & Gourmet közönségének is, amikor első fogásként egyszerű rizottót kapott, de az olyan volt a megfelelő állagú rizzsel, a sáfránnyal és a pont hozzá illő sajttal elkészítve, mintha ezt a fogást nem is a szegénykonyha hívta volna életre. A mantovai sütőtökös gnocchi is elolvadt a szánkban, majd az omlós milánói velős csont és a royal módra elkészített nyúl után szintén egy, a szegénységet idéző,

eredendően száraz kenyérből készülő, de nagyon finom desszert zárta a menüsort,

a hagyományos torta paesana. Mauro Elli séf fogásai mellett a Gabriele Valota enológus, az Assoenologi borászati szövetség szakértője által kiválasztott habzó- és bortételsor volt a kísérő.

Bitterek és vermutok

Mauro Elli az Il Cantuccio tulajdonosa és séfje, amely étterem 2017 óta minden évben megtartotta a Michelin-csillagát. A séf annak ellenére, hogy a világ számos pontján a legkiemeltebb helyeken dolgozott, mindig visszatért Észak-Olaszországba, a Comói-tó környékére, és olyan helyeket emelt a csúcsra, mint a portofinói Splendido konyhája. Az Il Cantuccio után 2021-ben fiával és legkedvesebb tanítványával megnyitották az Osteria L'Abbiccit is.

Nem maradtak élmény nélkül a zárónapon a koktélkedvelők sem, a rendezvény vendége volt ugyanis Fabio Bacchi bartendermester, aki karrierje során a világ legjelentősebb szállodaláncaiban fordult meg, a szaksajtó háromszor választotta meg az Év Bármenedzserévé, és

elnyerte a Champagne és Anysetier Rendjének lovagi címét is.

Ő az alapítója és a szerkesztője a legfontosabb olasz, bárokról szóló kiadványnak, a BarTales Magazine-nak. Fabio Bacchival a rendezvény mindhárom napján találkozhattak az érdeklődők, vasárnap a bitterek és a néhány éve ismét reneszánszát élő vermutok világába, valamint az olasz bárkultúrába kalauzolta el a hallgatókat.

Fagyi és kávé

A rendezvényen a balatoni régió több mint 50 étterme és borászata mutatkozhatott be, emellett az Olasz Külkereskedelmi Intézet (ITA) budapesti irodájának közreműködésével került sor a kóstolókra, neves olasz szakemberek vezetésével.

Az Olasz Nemzeti Olívaolaj Kóstoló Szövetség szakértője, Carlotta Pasetto olívaolaj-sommelier például az olasz gasztronómia és a mediterrán diéta egyik legmeghatározóbb alapeleméről, az olívaolajról és annak számos fajtájáról, illetve felhasználásáról olyan élvezetes előadást tartott, hogy

a kóstolásnál már mindenki meg tudta különböztetni a gyümölcsösebb illatú vagy az erősebb, „torokkaparósabb” olívaolajokat.

A Bocca Gorumet képviselőjének előadásán mindent megtudhattunk az olasz sajtokról, sőt, felbontottak egy hatalmas Parmigiano Reggianót is, Massimo Turano mindent elmondott a világhírű olasz gelatókról, Simone Meriggi előadásán pedig különböző olasz kávékat kóstolhattunk, miközben megtudtuk, melyik napszakban melyiket kell fogyasztani ahhoz, hogy észrevétlenül el tudjunk vegyülni Olaszországban a helyiek között egy kisebb vagy nagyobb csészével a kezünkben.

Mindezek után hazafelé már csak arra kellett vigyázni, hogy a táskánkban lapuló sfogliatella össze ne törjön.