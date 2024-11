Az esztergomi piac elhelyezéséről és üzemeltetéséről szóló vitákat az 1936-2021 közötti időszakban vizsgálva kísértetiesen problémákba, érvek mellette, ellene polémiákba ütközhet az olvasó. Ez csak azért érdekes, mert van ott egy étterem: a Piac 42.

Ezt írta az egyik helyi újság 1936-ban: „Fontos kérdés most már, hol nyerjen tehát, ha nem is végleges, de hosszabb időre megfelelő elhelyezést az esztergomi piac? Van, aki a Simor János utcát tartaná e célra alkalmasnak, de figyelemmel annak déli tengelyére s így teljes napsütött voltára, záporesők esetén való eliszaposodására, ... ez az utca kevésbé mutatkozik alkalmasnak...”

2016-ban pedig ezt: „Odébb költözik az esztergomi piac nyártól. Júliusban ugyanis elkezdődik a Simor János utcában a Rákóczi tér és az Arany János utca között az elavult ivó-, szenny- és csapadékvízvezeték rendszerének a cseréje.”

2018-ban meg így: „Új piac épül Esztergomban, a város 974 millió forint támogatást kapott erre a célra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében...”

Úgy tűnt, hogy ezzel végre megoldódott a piac ügye. Vagy mégse...?

2021-ben újból a leendő piacról írt a Kemma, a helyi lap: „Még az előző önkormányzati ciklusban tervezték el és döntött az esztergomi vezetés, hogy a város új piacot épít. Az új létesítmény a régi helyén, a Simor János utcában lesz, de lényegesen más szerkezetben, hiszen míg az előző az utca hosszában helyezkedett el, addig a majdan építendő vásártér tömbösített megoldásban jöhet létre.”

13 Galéria: Piac 42 Fotó: Vajda Pierre / Index

Jó hír, van ott egy étterem

Örömmel jelenthetem, hogy voltam a piacon, megépült, sőt besétáltam az esztergomi 1 Michelin csillagos Bisztró 42 étterem kistestvéreként üzemelő Piac 42 étterembe. Hétköznap ebédidőben nem mondanám, hogy nyüzsgő piaci élet fogadott volna, inkább tetszhalott állapotokat tapasztaltam, a környék többnyire földszintes épületei egy valamikori barátságos kisváros mára megkopott képét mutatják.

Viszont, ami igazán jóérzéssel tölt el, hogy a visszafogott, laza eleganciával kialakított étterem aránylag élénk forgalmat bonyolít, sajátos kontrasztban a környezetével.

Egyszál felszolgáló minden erőlködés nélkül ellátja a feladatát, de ez nem a gyér látogatottságból adódik, hanem hogy igen ügyes a fiatalember, jól végzi a dolgát. Látszólag a piaci igényekhez szabott a kínálat: közérthető bisztró ételek azoknak, akik értékelik, hogy piaci környezetben ínyenckedhetnek és hírből ismerik a csillagos alapító éttermet is.

Abszolút a piaci hangulatot erősíti a velős pirítós, ami nem összetévesztendő a csontvelős társával. Ez itt paprikás agyvelő, azt hiszem, kegyeleti okokól nem szokták így nevezni, pedig arról van szó, rajta savanyított gombával, itt-ott felbukkanó fokhagymával.

13 Galéria: Piac 42 Fotó: Vajda Pierre / Index

Ilyen a piac, ez a dolga

Sokat számít, hogy a kenyér kiváló minőségű, frissen pirult, a selymes velő lágy töménységét a savanykás kísérő ellensúlyozza, könnyen csúszik. Azt vizionálom, hogy egy vidám piaci csapat már akár a reggeli órákban is ezzel kezdhetné, és a világ legtermészetesebb módján némi pezsgővel öblítgetné, mindenképpen a legszebb módja a bőségesebb ebédre való felkészülésnek.

A piac mindenhol túlfogyasztásra és italozásra inspirál, ez a dolga.

Hasonló szerepet szánnék a tőkehal krokettnek sáfrányos aiolival. Na, az aztán tényleg nagypályás: szép ropogós kéreg bújtat szaftos halat, lazán összedolgozva, friss zöldek és a sűrű aioli. Nagy előny, hogy a nap bármely szakaszában előjöhet, sietős ínyenckedéshez is megfelel, megfontolt hosszabb étkezés pettingje is lehet, és persze a duhajkodáshoz is kiváló alapozó.

A gulyásleves a piaci bisztró mindenkori alapköve. Gyakran nem várt terhet ró a konyhára, mert a kiszámíthatatlan forgalom béklyót köt a szakács kezére. Elvben jobb volna, ha minden reggel készülhetne új, friss gulyásleves, de akkor mi legyen az előző napival, ha ott maradt, azt is ki kell merni. Én éppen egy ilyenbe, ez utóbbiba szaladtam bele. Nem mondanám, hogy bűn, de a többszörös összeforrás inkább fárasztja, tompítja a levest. A piac a frissről szóljon, ha teheti.

13 Galéria: Piac 42 Fotó: Vajda Pierre / Index

Csevap életre-halálra

Ha van olyan, hogy Rózi mama paprikáscsirkéje, bár ez csak egy képzeletbeli Rózi mama, nem ismertem, de úgy gondolom, hogy személye összefoglalóan képes megjeleníteni a házias, kissé lágyabb, hosszabb lére eresztett paprikáscsirke ideált, az igazi háztáji, saját kezűleg frissen vágott, vérét a falikútba csorgatott csirkéből készült paprikáscsirkét. Halvány a paprikás lé, nem erőlködik, nem uralkodik,

bőrös a pipi, piacosan.

Az egész vidék tudja, milyen jó a háztáji csirke bőre, egy kis melle húsa, egy combja, és a köret – és itt szépen ki is jövünk Rózi mama világából, átemelkedünk a nagyon rafinált, mutatok valamit, amitől elszálltok – olyan spaetzle, amilyet a csillagosok produkálnak, s hogy tudjátok, merre hány óra. Kapkodom a levegőt, makaroni vastagságú hosszú spaetzlék tekeregnek a tányérban, érintésre olvad, ha eddig bármi panaszra is lett volna okom a paprikással kapcsolatban, annak mostanra se híre se hamva,

spaetzle királyság van az esztergomi piacon.

A csevap, csevapcsicsa, ahogy akarjátok. Van egy pár életre-halálra szóló receptje, késsel vágni és kétszer darálni, hidegvízzel gyúrni, hűtőbe tenni, majd hidegen a parázs fölé tenni, mindenekelőtt legyen benne bárány húsa, az se baj, ha érlelt ízű, a friss kakukkfű vadítja, lényegében a szabadjára engedett fűszerezés és az animális hús íz, meg a füst, parázs, amelyek meghatározzák.

13 Galéria: Piac 42 Fotó: Vajda Pierre / Index

Ezért gondolhatnánk, hogy lebágyadt éttermi körülmények között olyan a csevap, mint a safe sex: unalmas. Ez itt parázsízű, szaftos, hasonlít az eredetire, leginkább a hamuba sült burgonya hozza az elvárhatót, és a málna, mint érzéki sav, orrba facsaró erejével elegáns is és mégis erdőszéli.

A ropogós hasaalja szépen rétegzett zsírjaival piaci sláger, meg hát hálás kihívás a konyhának, ha vékony jégkéregként roppan, riad a malacbőr. Ez itten ezt tudja. A hozzácsapott lepirult dödölle cuppogós lágysága, és a sülthagymából készült krémes mártás akármennyire is mintha szerényen, hivalkodás nélkül simulna bele a piaci átlagba, annál sokkal figyelemreméltóbb,

ízben, állagban emlékezetes fogása az esztergomi csillagos piacnak. Tekintsük egyelőre etalonnak.

Nem csinálnak nagy cécót a túróspalacsintából, de azért a jó házi irányt tartva rebbenő tésztával, tömény ízesítésű túróval, jobb ha az ember nem tudja csak úgy betuszkolni egyfalásra, lassuljon a tempó. Elvégre van idő, még nem zár a piac. Nem volna érdemes egy palacsintán fulladozni, öblítsük bőven ezzel, azzal, aztán majd kialakul. Ennyi év után már járt nekünk ez a piac...

13 Galéria: Piac 42 Fotó: Vajda Pierre / Index

(Az Index Könyvek gondozásában megjelent Vajda Pierre Pierre kóstolgat – és hiszed vagy sem, elégedett című könyve itt megvásárolható.)

Pierre gasztroesztéta. A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

Ha lemaradt volna az előző heti Pierre-cikkről, itt elolvashatja.