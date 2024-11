Lévai Anikó: Nem volt könnyű feladat

„A terített asztal az egyetlen, amit az angyalok irigyelhetnek az emberektől, hiszen ők soha nem esznek” – mondta Lévai Anikó, a szerkesztőbizottság elnöke a Magyar Konyha magazin decemberi számának bemutatóján. Az ünnepi kiadványhoz minden vásárló Budapest Gasztrokalauzt kap ajándékba, ami 15 kategóriában 150 helyet ajánl.

A Magyar Konyha magazin az elmúlt 15 évben is jó segítséget, megbízható tippeket adott, akkor is, ha olyan éttermet kerestünk, ahova be lehet ülni mondjuk színház előtt, és akkor is, ha arra voltunk kíváncsiak, melyik hentesnél kapható a legjobb sült kolbász. Ebben a kiadványban benne van 15 év minden munkája, tudása és tapasztalata.

Megváltozott trendek

A legújabb Budapest-gasztrokalauz a csúcséttermekkel indít – ebben található az összes fővárosi Michelin-csillagos hely –, aztán a bisztrókonyhákon és a családi vendéglőkön át eljut egészen a piaci falatozókig. Közben nem feledkezik meg a pékségekről, cukrászdákról, koktélbárokról, gasztrokocsmákról, ajánl street foodot, mediterrán és nemzetközi – többek között ázsiai – konyhát, mentes helyeket és olyanokat is, ahol a város legjobb villásreggelijét költhetjük el, vagy ahol úgynevezett small plate stílusban szolgálják fel a finomságokat.

Nem volt egyszerű feladat

– mondta Léva Anikó arra utalva, hogy Budapest különleges hely, sok jó étteremmel, ebből kínál a kiskönyv ízelítőt. A Magyar Konyha egyébként öt éve jelentkezett hasonló kiadvánnyal, Vinkó József főszerkesztő elmondása szerint éppen ideje volt frissíteni a Budapesttel kapcsolatos gasztrotudásunkat. Nemcsak azért, mert

a Covid felülírta az öt évvel ezelőtti gasztrotérképet,

hanem azért is, mert átalakult a szemlélet, változtak a trendek, sorra nyíltak az alternatív- és kulthelyek, utat tört magának a small plate, a „kistányérok” műfaja. Nem csoda, hogy a szerkesztőséghez egyre többen fordultak azzal a kérdéssel, hogy ma melyek a jó helyek Budapesten, hiszen becslések szerint hatezer melegkonyhás étterem van a fővárosban.

Fotó: Körmendi Imre Lévai Anikó

Szerethető helyek

A budapesti kínálatból a magazin munkatársai és szakértői kategóriánként tíz-tíz helyet választottak, úgy is lehetne mondani, hogy ezek a Magyar Konyha kedvenc helyei. Afelől azonban nyugodtak lehetünk, hogy széles információs bázissal és biztos ízléssel választották ki ezt a 150 helyet. Garancia erre az elmúlt tizenöt év, amely alatt olyan kapcsolatrendszert építettek ki, és olyan sok tapasztalatot szereztek, hogy

nyugodtan rájuk bízhatjuk magunkat.

A kiskönyv elfér akár egy női retikülben is, így nem maradunk tanácstalanok, ha egy társaságban minden szem ránk szegeződik, hogy ajánljunk egy jó helyet, ahova beülhetünk. Tudni fogjuk, mi a szerzői konyha, mi a degusztációs menü, mi a különbség újhullámos és hagyományos kávéház között, melyek a legújabb gasztrotrendek. A kiadvány nem rangsorol, nem pontoz, az egyes szócikkek írói nem könyörtelen ítészek, inkább életérzést közvetít ezekkel a szerethető helyekkel, hiszen mindannyian azt keressük, hogyan tudnánk jól érezni magukat a bőrünkben.

A kiadványt még lapozgatni is gyönyörűség, láthatunk sokféle ínycsiklandó fogást, elegáns és vagány étterembelsőket, valamint sok-sok kedves és rokonszenves arcot, séfeket, cukrászokat, pékeket, bártendereket, akiknek mindezt köszönhetjük, és akikkel a helyszíneken találkozhatunk.

Az Év Mestere

A Magyar Konyha nemcsak kiskönyvét mutatta be sajtóeseményén, hanem bejelentette azt is, hogy életre hívta az Év Mestere Díjat, amelyet olyan, a lapban aktívan közreműködő szakembereknek ítél oda, akik tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasók minél többet tudjanak meg az adott területről.

A Magyar Konyha Mestere díjat 2024-ben Szabadfi Szabolcs, avagy Szabi, a pék kapta,

aki a Magyar Konyha hasábjain saját rovatában tanítja sütni az olvasókat. A díjat Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke adta át.

A 48 éves Magyar Konyha magazin évente három ingyenes kiadvánnyal jelentkezik: nemrégiben beszámoltunk a Balatoni Gasztrokalauzról, ami a tó környéki éttermek legjobbjait ajánlja, és a Top150 termelő című könyvecskéről is, amely minőségi alapanyagokat előállító magyar termelőket sorol fel terméktípus szerint. A Budapest Gasztrokalauz azoknak ad gasztroiránytűt, akik szeretnék megtalálni a legjobb budapesti vendéglátóhelyeket.

