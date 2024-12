A VIBE Budapest 2024. december 13-i megnyitásával új korszak kezdődik a hazai szórakoztató vendéglátásban – olyan értelemben mindenképp, hogy ennyire komplex hely eddig még nem volt Magyarországon. A Costes Csoport új, a fun dining műfaját megcélzó egységében lehet enni, inni, zenét hallgatni és táncolni is, emellett különleges attrakciók, meglepetések várják a vendégeket, mindez alapvetően kolumbiai stílusban.

Már a kilátás is pazar, a Széchenyi téri VIBE Budapest közönsége a Lánchídra és a budai Várra lát rá, különösen télen, amikor a fák nem takarják el a panorámát. A minden érzékszervet megmozgató élmény tehát már a megérkezéskor elkezdődik, belépve pedig színek, ízek, illatok, vérpezsdítő ritmusok, táncosok, akrobaták és programozható robotlámpákkal megvilágított dizájn fogadja a vendégeket.

Gerendai Károly és a Costes Csoport tehát megint valami olyan vállalkozásba kezdett, amely teljesen új Magyarországon. Aki külföldön járva találkozott már ilyen hellyel, az tudja, Dubajban, Londonban, Párizsban vagy Barcelonában már nagy népszerűségnek örvendenek a hasonló helyek, mint a Coya, a Zuma, a Sushi Samba, a Sexy Fish vagy az Amazonico.

Miért pont VIBE?

Ezek a világ vezető szórakoztató és vendéglátóhelyei, amelyek egyesítik a kulináris élvezetet, a vizuális élményeket és az interaktív szórakoztatást. A cél nem csupán az volt, hogy ezek másolatai keljenek életre Budapesten, hanem hogy létrejöjjön egy olyan hely, amely ezekhez képest is egyedi, és közben ugyanúgy világszínvonalat képvisel. A VIBE-ban az étkezés, az italok és a szórakoztatás nem különálló elemek, hanem egy nagy egész részei.

A VIBE víziója túlmutat az éttermek és szórakozóhelyek hagyományos szerepén. Olyan tér, ami a gasztronómia, a művészi szintre emelt, változatos szórakoztatás és a közösségi élmény találkozási pontja, a vendégeket pedig arra ösztönzi, hogy visszatérjenek, mert tudják, hogy mindig valami új vár rájuk

– mondta a megnyitón Gerendai Károly, aki szerint a VIBE nemcsak egy hely, hanem egy életérzés is.

A kategóriateremtő vendéglátóhely műfaját a „fun dining” kifejezés írja le legjobban, amely egyúttal az élmény lényegét is összefoglalja. A VIBE névre pedig azért esett a tulajdonosok választása, mert a szó egy olyan nemzetközi kifejezés, amely Magyarországon is közismert, ráadásul pont

annak a különleges hangulatnak a leírására használják, amelyet az új étteremben szeretnének megteremteni.

Magyarországtól egyébként nem áll messze ez a stílus, egykor a budapesti éjszaka kedvelt helyei voltak az olyan zenés mulatók, ahol vacsorázni is lehetett. A két világháború között az Arizona, a Moulin Rouge vagy a Parisien Grill vendégek ezreit csábította Budapestre, a műfaj azonban nem élte túl a II. világháborút. Ezeknek a lokáloknak a modern változatai keltek életre vagy húsz éve a világ nagyvárosaiban – és most Budapesten is.

Nemzetközi ízek

Nézzük először azt, hogy mit lehet enni a VIBE-ban! Bár a világban most a perui–japán fúziós konyha a legmenőbb, a budapesti mulatóhely kínálata ennél szélesebb lesz, a világ legkedveltebb ízeit hozza el Budapestre. Az éttermi koncepcióért Molnár Márk felel, a fogások egyedi, VIBE-os interpretációja Ruff Dávidnak, az egykori Enso és a Konyhakör társtulajdonos konyhafőnökének köszönhető.

A konyha élén Jónás Gábor áll, aki Ruffhoz hasonlóan a Costes Csoport egységeiben dolgozott az elmúlt időszakban, korábban pedig a Nobu csapatában szerzett ázsiai és nemzetközi tapasztalatokat. A közismert, emblematikus nemzetközi ételeket modern és kreatív formában tálalják, gyakran úgy, hogy az asztaltársaságok tagjai megoszthassák egymással. Mindent összevetve

ötvözik a fine dining éttermekben megszerzett tudást és tapasztalatot egy pörgős, laza hely igényeivel.

Az ételek mellett az italokat sem akárkire bízták, a hatalmas és látványos bárpultjából – a klasszikus koktélok mellett – Marc Alvarez signature koktéljait kínálják, amelyeket kifejezetten a VIBE számára alkotott meg. A bármester a barcelonai Sips bár társalapítója, amit kétszer is Európa legjobb bárjának választottak, 2023-ban pedig elnyerte a világ legjobb bárja címet. Az itallap egyik legkülönlegesebb eleme a Diamond VIBE Elixier, egy olyan egyedi koktél, amely naponta kizárólag egyetlen vendég számára készül el.

Táncosok és akrobaták

Amikor Gerendai Károly azon gondolkodott, milyen produkciókkal lehet szórakoztatni a vendégeket, megkereste többek között Vági Bencét, a Recirquel alapító művészeti vezetőjét, és ő is adott ötleteket. A cél az, hogy

legfeljebb félóránként történjen valami, ami meglepetést okoz a vendégeknek.

A különleges atmoszféra alapját az éttermekben megszokottnál hangosabb, DJ-k által prezentált zene adja, alapvetően afro/tribal house ritmusokkal – amelyeket Dél-Amerikában, különösen Kolumbiában fejlesztettek magas szintre. Ezeket ötvözik az Ibizáról és Miamiból inspirálódott zenei világgal. A hely rezidens DJ-je, Viviana Kolumbiából érkezett, de magyar DJ-k is szerepet kapnak.

A zenei programok mellett zsonglőrök, artisták és a kolumbiai táncosok mutatnak be rövid, néhány perces előadásokat, és interakcióba lépnek a közönséggel is.

A hely művészeti vezetője az Ecuadorból származó Franklin Davalos táncos, koreográfus és rendező, az artistaszámokban a hazai Inspirál Cirkuszközpont a VIBE Budapest partnere. Az előadások látványvilágát és technikai hátterét a legmodernebb fény- és hangrendszerek segítik.

Mertek nagyot álmodni

Gerendai elmondása szerint amikor a koncepció fejlesztésén gondolkodtak, értelemszerűen felvetődött az is, hogy valamelyik már befutott nemzetközi brandet vegyék meg, és franchise-ként nyissanak egy új helyet.

Ezek azonban nagyon kötött szabályok szerint működnek, a dizájntól a zenei stíluson át az étlapig mindent meghatároznak. Persze ezek már sikeres és bizonyítottan működő koncepciók, de én mindegyikben találtam olyasmit, amit máshogy szeretnék, mert úgy szerintem még jobb lenne. Ráadásul szeretek nagyot álmodni, ezért végül a társaimmal úgy döntöttünk, hogy olyan helyet próbálunk létrehozni, amire akár majd nemzetközi hálózatot is lehet építeni

– mondta Gerendai Károly. A 150 férőhelyre tervezett, 1,25 milliárd forintos beruházással megvalósított VIBE Budapest egyedi belsőépítészeti koncepcióját Somfalvi Nóra és a Kulcsár Stúdió készítette.

A VIBE Budapest december 13-án nyit, de az év végéig a soft opening jegyében működik. Az első három hétben még csak heti ötnapos nyitvatartással, szűkített étlappal és csupán vacsorára várja a vendégeit. Utána már a hét minden napján nyitva lesznek, tavasztól ebédidőben is.

